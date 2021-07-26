Свободную таможенную зону пообещали Курилам. Что это и как работает?

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на Курилах появится специальный экономический режим. Пока непонятно, зачем он нужен. Как правило, в России такие зоны создают там, где размещены промышленные кластеры. Об этом «360» рассказала старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галина Баландина.

«Свободная таможенная зона — это режим, который позволяет без пошлин и налогов ввозить импортные товары на территорию. Если их используют на этой территории, для того чтобы этот режим применялся, нужно, чтобы этой территории был придан специальный статус. Объявив эту территорию с таким специальным статусом, можно разрешить применять режим свободной таможенной зоны», — объяснила эксперт.

Она добавила, что товары в таком случае ввозятся без налогов и пошлин, но только для использования внутри этой зоны. Как только эти товары перемещаются на другую территорию страны, это будет рассматриваться уже как импорт из третьих стран, налоги и пошлины придется заплатить.

«У нас в стране довольно много разных свободных экономических зон с действием режима свободной таможенной зоны — например, Калининградская область. Там чаще всего выгоднее покупать продукты в Европе, чем в других частях России, потому что это ближе и дешевле. За время действия этого режима, была выработана система регуляторики», — рассказала Баландина.

В случае, если импорт угрожает интересам национальных производителей, конкретные товары из режима выводятся.

«Такой режим дает возможность ввести беспошлинно оборудование, запасные части, комплектующие, расходники. Россия является крупным потребителем импортного оборудования. Если предприятие работает с использованием импортных материалов, то это достается предприятию без пошлин», — заявила собеседница «360».

Она также обратила внимание, что экономические зоны в основном создают там, где есть промышленные кластеры.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в понедельник, что специальный экономический режим на Курильских островах активизирует экономическую деятельность на этих территориях, поэтому решение о ее создании было правильным.