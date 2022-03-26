Свобода прихлебателей. Транзит оружия для Украины и поставки газа из России раскололи Европу

Пока США и их союзники накачивают Украину оружием, в Европе обнаружились противники такой политики. В ряде стран люди вышли на протесты против поставок вооружения. Далеко не все присоединяются и к антироссийским выпадам — Германия, например, не хочет рвать торговые отношения с РФ. Ведь за отказ от российского газа выступают страны-прихлебатели, за «независимость» которых придется платить другим.

Украину оставят без оружия

Венгрия отказалась поставлять оружие на Украину. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Он объяснил, что вооружать Украину опасно и здравомыслящий человек не может это поддержать. Не согласились власти Венгрии и на транзит оружия из других стран через свою территорию. Официально — чтобы не создавать заторы на границе с Украиной и не подвергать людей опасности удара.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук после этого обвинила власти Венгрии, что они проводят политику, близкую к пророссийской. Она думает, что Венгрия хочет нет только дешевый российский газ, но и Закарпатье.

Вообще-то, западная часть Украины исторически не являлась украинской: одна часть принадлежала Венгрии, другая — Польше. И в том числе Львов, который до 1939 года был польской территорией, напомнил политолог Никита Донцов. И в сохранении территориальной целостности Украины сейчас не заинтересован никто, кроме украинцев.

Не захотела ввязываться и Сербия. Власти заявили, что ни добровольцев, ни вооружение оттуда на Украину поступать не будет. Также в поставках оружия Украине отказала Япония. Оттуда согласились привезти только экипировку и гуманитарные грузы.

В некоторых европейских странах из-за этого начались массовые протесты. Люди требуют от своих властей прекратить вооружать Украину. Например, в Италии люди возмущались тем, что их власти поставляли оружие под видом гуманитарной помощи, и вышли на улицы Рима и Пизы.

В Болгарии люди тоже протестовали против поставок оружия на Украину и участия в других операциях НАТО. Жители Софии с плакатами «НАТО, вон» собрались у зданий Министерства обороны, правительства и парламента. Об этом сообщал ТАСС.

Люди выходят на улицы, потому что понимают угрозу для своей страны из-за ввязывания в конфликт. Однако власти этих стран придерживаются иного подхода, объяснил политолог Юрий Светов.

«Мы можем вспомнить, что, когда Франция воевала во Вьетнаме и как бы доказывала, что она там отстаивает интересы демократии, цивилизации и прочее, в той же Франции были докеры, которые отказывались грузить на корабли оружие, были женщины, которые ложились на путях перед поездами, которые везли оружие. Это все было в традициях Европы, к счастью, есть еще люди, которые так же мыслят», — отметил Светов.

Экономика одна на всех

В некоторых других странах также прошли массовые демонстрации людей, призывавших свои правительства не поддерживать антироссийские санкции, которые больно ударили по самой Европе. Политолог Донцов объяснил, что такая реакция закономерна, ведь страны Южной и Восточной Европы значительно более зависимы от российского экспорта и российских энергоносителей, а потому и рвать отношения с РФ их властям будет труднее.

«Очень показательным стало выступление премьер-министра Румынии. Он высказал такую позицию, что многие европейские страны просто не могут себе позволить новые пакеты антироссийских санкций, не могут отказаться от российских энергоносителей, от газа в первую очередь», — пояснил он.

Разные страны ЕС находятся в разных экономических ситуациях. Есть Германия, которая более богата, а есть более бедные, например Венгрия и Сербия, та же Румыния.

«И если немцы могут немножко подзатянуть пояса, сэкономить, пережить более высокие цены на газ, то все понимают, что Румыния просто не переживет это и их экономику добьет дополнительное повышение цен на эти ресурсы. Поэтому здесь исключительно история о бедности либо богатстве эти стран», — отметил политолог.

ЕС изначально формировался так, чтобы уравнять страны, в первую очередь в экономике. И в начале становления еврозоны были большие скандалы, когда некоторые страны принуждали отказываться от важных для себя отраслей экономики. Так унижали Грецию, заставляя вырубать собственные виноградники. Греция тоже очень зависима от российского газа и всегда старалась выстраивать дружеские отношения с РФ.

Простые европейцы понимают, что все поставки оружия на Украину их правительства будут осуществлять за счет их же налогов.

«Люди не хотят оплачивать все это, тем более что это, вероятно, попадет не в те руки. Это американцы привыкли оплачивать какие-то военные интервенции правительства, а европейцы более мирные люди», — уверен Донцов.

Однако политолог Светов отметил, что дело не в том, что внутри ЕС нет единого мнения по поводу разрыва отношений. Нужно смотреть на реальные решения.

«Сейчас все пококетничают, расскажут, что у них те или иные соображения. А потом все эти 30 стран проголосуют единодушно и будут единым фронтом выступать против России», — не исключил Светов.

Политолог напомнил, что с 2014 года, когда против России ввели санкции из-за присоединения Крыма, в ряде стран ЕС неоднократно предлагали пересмотреть эти ограничения. Но за восемь лет ничего не изменилось. И каждые полгода санкции продлевают вновь.

Президент Латвии Эгилс Левитс сказал, что его страна, отказавшись от нефти и газа из России, понесет некоторые утраты, но литовцам нужно заплатить за свою свободу и независимость. Однако, как объяснил Светов, вся «независимость» за счет других. И президент Латвии может так об этом заявлять, потому что уверен, что Европейский союз компенсирует его стране все издержки.

«Те, кто понимает, что платить придется им, думают одно. Это можно говорить о Германии, Франции, в какой-то мере о Венгрии, то есть о тех странах, которые сами обеспечивают и содержат. А такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, которые сидят на средствах, которые им выделяет ЕС, им все равно», — объяснил Светов.

На саммите ЕС в Брюсселе премьер-министр Польши заявил, что Германия, Австрия и Венгрия не хотят разрывать торговые отношения с Россией, писало РИА «Новости». Никита Донцов объяснил, что Германия в этом случае выступает со стороны бизнеса, который не хочет разрывать свои деловые связи, разрушать инфраструктуру и логистику ради каких-то политических решений.

Личные счеты Польши

Польша является одним из самых ярых сторонников разрыва любых торговых отношений с Россией. В частности, важным власти страны считают отказ от российских энергоносителей — газа и нефти.

Негативное отношение к России и в целом к русским в Польше сложилось исторически.

«Была в свое время развилка, когда в Восточной Европе появилась Московская Русь, а могло Великое княжество Польско-Литовское стать тем, чем стала Москва. И они эту историческую травму забыть никак не могут, они оказались проигравшей стороной», — подчеркнул политолог.

Поражения, которые они терпели от русских на протяжении всей своей истории, поселили эти комплексы в национальном характере. И Польше все время хочется взять реванш, объяснил Светов.

Сейчас негатив к России нагнетается в первую очередь со стороны политических элит, по мнению Донцова. Немалую роль в этом сыграла авиакатастрофа самолета президента Польши Леха Качиньского, разбившегося при загадочных обстоятельствах в Смоленске.

«Я считаю, что это была трагическая случайность и в этой авиакатастрофе никто не виноват. Но есть большое количество конспирологических теорий, которые в Польше достаточно популярны сегодня», — указал Донцов.

Масла в огонь подливает западная пропаганда. Когда поляки каждый день слышат по телевизору, что Россия вот-вот на них нападет, это подогревает их негатив.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже объявил свою страну «режиссером» антироссийских санкций. Но ему стоит отдавать себе отчет, чем может обернуться такой «спектакль», отметил Светов.

«Он убежден, что, как режиссер, получит от этого немыслимые гонорары. Но ведь бывают спектакли, которые проваливаются, и режиссеру достаются гнилые яйца и штрафы», — заключил политолог.