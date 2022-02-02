Такси опровергли связь стоимости телефона и поездки. Тогда зачем агрегаторам данные о модели?

ФАС потребовала от агрегаторов такси отчитаться о повышении цен на поездки во второй половине декабря прошлого года, а также рассказать, существует ли взаимосвязь между моделью устройства, с которого вызывают машину, и тарифом поездки. Опрошенные «360» эксперты объяснили, что мобильные приложения собирают данные о гаджетах пользователей для стабильной работы программ. Для формирования цены эта информация тоже имеет значение.

Цена зависит от смартфона?

Агрегаторы «Яндекс.Такси», DiDi, «Ситимобил» и Gett готовят ответ на запрос Федеральной антимонопольной службы с объяснением повышения цен на поездки в Москве и Казани. Кроме того, компаниям предстоит ответить на вопрос: почему цена поездки на одинаковое расстояние оказывается разной в зависимости от типа мобильного устройства.

Как написал журнал Forbes, о повышении тарифов и связи между ценой поездки и моделью смартфона сообщил в своем письме председатель Молодежного парламента при Госдуме Дмитрий Шатунов. По его мнению, приложение агрегаторов определяет модель гаджета, с которого вызывают машину, и устанавливает тариф в зависимости от типа устройства.

«Чем дороже стоимость смартфона — дороже цена услуги», — написал Шатунов.

Он подчеркнул, что Молодежный парламент уже обратился в Роскомнадзор с просьбой запретить использование веб-аналитики и ввести административную ответственность за применение собранных данных для формирования цен на услуги. Шатунов отметил, что регулятор согласился с существованием такой проблемы, но к решению до сих пор не приступил.

Председатель Молодежного парламента со ссылкой на данные исследования аналитиков Tinkoff Data отметил, что агрегаторы такси увеличивают цены на поездки в преддверии праздничных дней.

По подсчетам специалистов, средняя стоимость поездки 21 декабря в Москве выросла до 520 рублей. Это на 14% больше, чем было в ноябре, и на 24% выше показателя декабря 2020 года. Эти данные подтвердили в департаменте транспорта столицы. Чиновники отметили, что в конце ноября средняя цена поездки на такси по городу составила 473 рубля. Это на 24% больше, чем годом ранее.

Свое письмо Шатунов направил заместителю председателя Госдумы Борису Чернышеву, который обратился с депутатским запросом в ФАС.

Ведомство связалось с агрегаторами и попросило сообщить о динамике цен в Москве и Казани в период с 1 ноября 2020 года по 31 января 2021 года, а также с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года. Кроме того ФАС запросила ответ на вопрос, существует ли зависимость цены от модели смартфона. Ответы компании должны предоставить до 9 февраля. При опоздании или ложном ответе их ждут административные штрафы от 50 до 500 тысяч рублей.

Модель не имеет значения для такси

В «Яндекс Go» на запрос «360» сообщили, что цена на услугу такси формируется автоматически. Система учитывает ряд факторов: количество свободных машин рядом, загруженность дорог, протяженность поездки и так далее. Пользователь знает о том, во сколько ему обойдется поездка, еще до того, как садится в такси.

Другие факторы — модель смартфона, уровень заряда, количество антител у пользователя, его настроение и чувство юмора — никакого отношения к ценообразованию не имею «Яндекс Go» пресс-служба.

В компании подтвердили, что получили запрос ФАС и ответят на него в установленное время.

Схожий ответ «360» дали в компании «Ситимобил».

«Стоимость поездок не зависит от модели смартфона. В ценообразовании эти параметры не заложены, они никак не могут повлиять на стоимость», — подчеркнули в пресс-службе.

Агрегатор отметил, что не менял тарифы в Москве и других городах, где присутствует этот сервис. Цену формируют алгоритмы, которые учитывают объемы спроса и предложения. Если количество заказов высокое, то цена может вырасти. Система распределяет их таким образом, чтобы на линии оказалось достаточно автомобилей.

«Повышающие коэффициенты — ключевой механизм баланса спроса и предложения в такси. Если бы они не работали, в часы пик большое количество людей просто не смогло бы в принципе воспользоваться услугами, так как не нашелся бы водитель, готовый выполнить их заказ», — отметили в пресс-службе.

В «Ситимобил» пояснили, что в осенне-зимний период спрос на такси увеличивается, а число водителей остается прежним, поэтому алгоритм применяет коэффициент, повышающий цену поездки.

Необходимые такси данные

Данные о модели смартфона пользователя не предназначены для ранжирования цен. Они нужны разработчикам, чтобы исправлять ошибки в приложении на том или ином гаджете. Об этом «360» заявил генеральный директор компании по разработке мобильных приложений Reactive Phone Solutions Иван Семенов.

Он пояснил, что в программном коде специалисты могут узнать не только модель телефона, но и разрешение экрана и то, какая там установлена операционная система.

«Возможности скрыть информацию о гаджете не существует. Это вообще не предполагалось, потому что это не приватная информация. Она постоянно нужна разработчикам. Если приложение падает на какой-то модели смартфона, то нужно знать, что там нужно исправить», — пояснил Иван Семенов.

При этом эксперт отметил, что цифровая дискриминация действительно существует, но она зависит не столько от модели устройства, а больше от того, где находится пользователь. В качестве примера он привел сервис каршеринга: аренда машины в США обойдется дешевле.

Последние ресурсы человечества

Любая сетевая платформа использует доступную ей информацию о пользователе, который к ней обращается. Первое, что она видит, — это IP-адрес, а значит, ваше местоположение. Второй фактор — геолокация, которая для приложения остается доступной даже при отключении.

Этих данных для платформы достаточно, чтобы определить цену для услуги, которую вы хотите получить, рассказал президент консорциума «Инфорус» и специалист по кибербезопасности Андрей Масалович.

Данные пользователя платформы используют для определения цен на авиабилеты, отели и так далее. Обойти эту ловушку можно с домашнего компьютера, подменив свой IP-адрес, но человеку без опыта сделать это достаточно сложно.

«Фактически перед платформой человек полностью голый. Она видит параметры и определяет, что с ним делать», — объяснил Масалович.

Андрей Масалович пояснил, что на сегодняшний день у человечества осталось только два ресурса перед сетевыми компаниями. Первый рынок уже почти полностью распределил — это рекламное пространство.

«Все фирмы, которые связаны с интернетом, живут на деньги с обслуживания рекламного пространства: его предоставления, заполнения или аналитики. Единственное исключение — это компания Apple, поэтому у них большая часть прибыли идет от продажи устройств. У всех остальных, включая Samsung, основная прибыль идет за счет рекламы», — отметил эксперт.

После окончательного распределения рекламного рынка борьба начнется за время, которое человек проводит в Сети.

«В ближайшее время появятся устройства в виде браслетов для качества сна, браслеты для контроля во время завтрака, успокаивающая музыка для транспорта и метро. То есть борьба пойдет за наше время», — сделал прогноз Андрей Масалович.