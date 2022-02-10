Связь с Пушкиным рискует исчезнуть. У поэта около 200 потомков, на настоящий всего один

Александр Пушкин погиб от раны после дуэли с Жоржем Дантесом. Поэт оставил после себя не только огромное литературное наследие, но и богатую родословную. Сейчас в семейном древе насчитывается 58 ветвей, всего у него около 200 потомков. Среди них есть художники, миллиардеры и аристократы. Большинство оказались за границей, но они чтят память своего предка и продвигают имя Пушкина за рубежом.

Александр Пушкин

У поэта остался только один прямой потомок по мужской линии — праправнук Александр Пушкин. Он живет в Бельгии и женат на Марии Дурновой, которая тоже принадлежит к одной из ветвей Пушкиных. Но детей у пары нет, поэтому генеалогическая линия обрывается.

Сын поэта, тоже Александр, покинул Россию после революции и обосновался в Бельгии. Несмотря на то, что члены семьи жили во франкоязычной среде, дома потомки говорили на русском, читали литературу и стихи своего знаменитого предка, рассказал Пушкин в интервью «Российской газете».

В 1994 году по приглашению музея имени Пушкина в Санкт-Петербурге Александр приехал в Россию. Вместе со своей женой он основал международный благотворительный фонд Пушкина, который помогает больным раком детям.

Потомки Пушкина призвали россиян не забывать настоящий русский язык. Они отметили, что сейчас в нем много американизмов и сленга. Пара Пушкиных пожаловались на то, что люди стали сокращать слова, а это может привести к потере языка, писало РИА «Новости».

Хью Ричард Луи Гросвенор

Один из потомков Пушкина — молодой миллиардер и герцог Вестминстерский Хью Ричард Луи Гросвенор. Подданный Великобритании в 25 лет унаследовал огромное состояние от своего отца, написала «Би-би-си».

Британец не является прямым потомком русского поэта. Младшая дочь Пушкина Наталья вышла замуж за немецкого принца Николая Вильгельма Нассау и потом уехала в Великобританию. Ее внучка — Наталья Филлипс, которая родила будущего миллиардера.

Потомок Пушкина оказался связан и с британской королевской семьей. Он стал крестным отцом принца Джорджа, а его мать — крестной принца Уильяма.

Британская пресса называла Гросвенора «абсурдно богатым молодым человеком с детским лицом». Он также известен своей любовью к вечеринкам, где девушки по дресс-коду должны носить неоновые вещи.

Клотильда фон Ринтелен

Клотильда фон Ринтелен тоже является аристократкой. Она правнучка императора Александра II и немецкого принца Николая Вильгельма Нассау. Клотильда фон Ринтелен живет в Висбадене, носит графский титул и работает врачом-психиатром. Она без проблем овладела русским языком и в 1991 году впервые посетила Россию, написал сайт Wiesbadener-Kurier.de.

Графиня продвигает в Германии наследие своего предка: она возглавляет литературоведческое сообщество, посвященное Александру Пушкину. Впервые произведения русского поэта она прочитала в 16 лет, больше всего фон Ринтелен любит «Пиковую даму», «Барышню-крестьянку» и стих «Я помню чудное мгновение…».

Фон Ринтелен отметила, что никогда не думала пойти по стопам Пушкина и начать писать стихи или прозу. Но графиня рассказала, что у нее есть талант к изучению иностранных языков.

Николай Данилевский

Николай Данилевский связал свою жизнь с искусством. В отличие от своего предка он не пишет стихи, а рисует андеграундные картины. Данилевский является потомком поэта в шестом поколении. В его роду также есть и родственники Николая Гоголя — внучка Александра Пушкина вышла замуж за племянника писателя Владимира Быкова.

Данилевский родился в семье ленинградских ученых-геологов, а его дед Александр Данилевский был основоположником теории чувствительности насекомых к смене дня и ночи. С самого детства будущий художник увлекался изобразительным искусством и учился в Ленинградском художественном училище имени В. А. Серова. Он также основал Петербургскую школу фантастического реализма.