Россиянина ждет тюрьма за связь с 12-летней девочкой. Ее семья была в курсе и совсем не против

Жителя Тольятти, 25-летнего Максима Земскова, три месяца назад задержали за связь с 12-летней девочкой. Семья школьницы была в курсе отношений и даже их одобряла, но двоюродная сестра решила написать заявление в полицию. Теперь парню грозит до 15 лет тюрьмы. Девочка обещает его дождаться.

По словам родственников, 25-летний Максим и 12-летняя Мирослава (имя девочки изменено) встречались уже год. Молодой человек ухаживал за ней, приходил в гости, иногда помогал семье деньгами. Вместе они не жили, но оба не скрывали, что спят друг с другом.

Источник фото: vk.com

Родственников с обеих сторон такая связь не смущала. Все изменилось, когда об отношениях узнала двоюродная сестра Миры Марина. Она приехала к родителям девочки и пообещала вызвать полицию, при этом раньше с сестрой она почти не общалась. Об этом «360» рассказала сама Мирослава.

«Она зашла в нашу квартиру, к моим родителям, пошла на улицу, кричала, что сейчас вызовет полицию. Мы все вышли на улицу, я позвонила Максиму, чтобы он подошел к моему дому. Моя сестра вызвала полицию. Они приехали, и она поехала писать заявление», — сказала девочка.

На следующий день, в половину шестого утра, Максима забрали из его квартиры. Ему предъявили обвинение в изнасиловании несовершеннолетней — срок за такое преступление достигает 15 лет. Сейчас уже больше двух месяцев молодой человек находится в СИЗО.

«По обоюдному согласию»

Мирослава рассказала «360», что сексуальные отношения у них с Максимом действительно были, но «это было не изнасилование, ничего такого, все было по соглашению». Тетя Мирославы Анна уверена, что это ни на что не влияет.

«Может быть, оно и было по обоюдному согласию, но ребенка 11 лет очень легко убедить в том, что это все нормально, что так и должно быть. Тем более что родители неблагополучные, пьянствуют, злоупотребляют алкоголем и никакого положительного примера в ее жизни не было», — сказала она.

Мать Максима Лариса Николаевна рассказала «360», что познакомилась с Мирой буквально за неделю до задержания. Девочка не производила впечатления «малолетки». Женщина не знает, в какой момент сын узнал о том, что его подруга не достигла возраста возраста согласия — 16 лет.

«Она мне сказала, что это она ему предложила — до этого они встречались и ничего не было. Она предложила. Но, извините, сколько ей лет? У меня младшему сыну 11. Я сама ей дала лет 16», — рассказала Лариса Николаевна.

Сама Мирослава сказала, что ее парень с самого начала знал, сколько ей лет. Когда они только начинали встречаться, ей было 11. Брат Максима Артем заявил, что несколько раз видел Миру мельком и выглядела она существенно старше своего возраста — «лет на шесть старше» его 11-летнего брата.

Когда я давала показания, следователь мне сказал, что очень жалко их обоих, Максима еще больше жалко. И во всех протоколах он пишет, что все было по обоюдному согласию. А больше я ничего не знаю. Все равно статья идет как изнасилование, потому что ей даже 12 на тот момент не было Лариса Николаевна мать Максима Земскова, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки.

По словам Ларисы Николаевны, сейчас Анна, тетя Миры, обратилась на Первый канал, в скандальную передачу «Мужское и женское». На вопрос женщины о целях такого поступка ответила просто: «Имею право».

Пили и сватали

Семья Мирославы была в курсе отношений дочери с мужчиной вдвое старше, против родители не были. В переписке, из которой Марина узнала о связи девочки с 25-летним мужчиной (скриншот есть в распоряжении «360»), Мира рассказывала о том, что мать даже рада, что они встречаются — Максим хорошо относился к девочке, иногда помогал семье деньгами.

Лариса Николаевна рассказала, что после задержания Максима отец Миры приходил к ним домой, чтобы сосватать дочь.

«Он мне просто сказал: „Пусть они женятся, ему скостят срок“», — сказала женщина.

Мирослава добавила, что это была ее идея — она хотела вытащить возлюбленного из-за решетки или хотя бы сократить срок заключения, потому что пока ему запрашивают 15 лет колонии. Девочка поделилась с «360» тем, что пишет письма Максиму в СИЗО, очень его ждет и любит. А он, по ее словам, обещает, что никого, кроме нее, уже не полюбит.

«Мира приносила мне письма, она до сих пор ему пишет. Я извиняюсь, конечно, но я читала — что она его любит, что она его ждет», — добавила Лариса Николаевна.

Источник фото: vk.com

Брат Максима Артем в разговоре с «360» отметил, что семья у девочки пьющая — отец, когда приходил сватать дочь, по его словам, едва держался на ногах: «В стельку пьяный, неглаженая одежда, грязный, чумазый».

Родители у нее алкаши, потому что сколько раз видели ее маму и отца, они никакущие. Ее отец приходил ее сватать. Говорили, что они сами ничего не знали, что не хотят его сажать и Максим им нравится и так далее. Я так понял, что родители хотели от нее избавиться, чтобы она им не мешала Артем брат Максима Земскова, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки.

Марина, которая и подала заявление в полицию, подтвердила, что родители девочки неадекватно оценивают ситуацию.

«Мама Миры всей критичности ситуации не понимает. Мы ее пытаемся отправить куда-то лечиться, потому что она не видит, что происходит с ее дочерью. Там характеристика из школы пришла отвратительная — там и воровство, и кража, она уже на учетах стоит. Как она закончит с такими успехами?» — сказала она.

Сейчас Марина и другие родственники уговаривают мать Миры начать лечение от алкоголизма. В противном случае они хотят подать иск, чтобы ее лишили родительских прав. Женщина также сообщила «360», что Максим якобы четыре раза судим, но эту информацию подтвердить не удалось.

«Он мне в глаза заявлял, что у них все серьезно, что они собираются делать детей и что он ее очень любит. Какая любовь у 25-летнего парня к девочке маленькой? Это ребенок, она не понимает ничего. Он ей конфеток дал, она и рада стараться», — рассказала Марина.

Двоюродная сестра девочки добавила, что сейчас Мирослава уже нашла себе нового парня — тоже существенно старше, уже отслужившего в армии. По словам Марины, в характеристике из школы указано, что вся компания Миры состоит из молодых людей 20 лет и старше. Сама девочка эту информацию не подтвердила.

Неотвратимое наказание

Сейчас все понимают, что Максим в любом случае сядет. Вопрос только в том, на сколько лет. Мира рассказала «360», что ее семья просила Марину забрать заявление из полиции.

«Там сразу же завели дело, заявление уже нельзя было забрать никак. Я надеюсь, что ему дадут маленький срок, потому что сейчас ему грозит 15 лет», — поделилась девочка.

По словам матери Максима, скоро Мирославе должны будут назначить психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, действительно ли половые отношения с Максимом были добровольными. Если психологи подтвердят, что девочка отдавала себе отчет в происходящем и согласилась на это добровольно, статью могут заменить на более мягкую.

Адвокат Дмитрий Панфилов объяснил «360», что результаты экспертизы, а также позиция самой девочки действительно могут стать смягчающими обстоятельствами в деле. Но полностью избавить от наказания не смогут.

«Его по горячим следам посадили в СИЗО за связь с несовершеннолетней. Даже если она говорит, что все было по обоюдному согласию, у нас есть законодательное табу на совершение любых действий с несовершеннолетними», — уверен он.

При этом тетя Мирославы Анна сказала, что основной упор родственники делают даже не на наказании Максима — ему ответить придется в любом случае, — а на вразумление родителей или лишение их родительских прав.