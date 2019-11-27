  • Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели

    27 ноября 2019, 15:19

    Анна Старицкая, Ольга Нижельская

    Число свободных вакансий в России превысило 1,1 миллиона. Острее всего кадровый голод заметен в Москве, Подмосковье и Петербурге. При этом соискателей хватает — от трех до шести человек на место. Почему работодателей не устраивают имеющиеся претенденты?
    Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели

    По итогам второго квартала, отмечают «Известия» со ссылкой на отчет Росстата, количество свободных вакансий в России превысило 1,1 миллиона и побило рекорд 2016 года. В эту цифру попали и пока еще занятые места, где работодатели планируют заменить сотрудников. В целом последние три года в стране фиксируется планомерный рост числа предложений.

    Подробнее

    Наибольшее количество в Москве — 170 тысяч, Подмосковье — 79 тысяч и Петербурге — 69 тысяч. Устойчивый рост числа предложений подтвердили в HeadHunter. Однако отметили, что среди соискателей на места сохраняется конкуренция, в среднем шесть резюме на вакансию. Она вдвое ниже в сферах консалтинга, медицины, фармацевтики, страхования, автомобильного бизнеса, рабочих и IТ-специальностей: менее трех претендентов на место.

    Кадровый голод ощущается и в розничной торговле, сельском хозяйстве и производстве, строительстве и эксплуатации зданий. Спрос и предложение неравномерно распределены по стране. Заполнить их мешает слабая внутренняя миграция: работодателям и потенциальным сотрудникам невыгодны переезды.

    Для появления свободных вакансий есть несколько причин: компании расширяют бизнес, население уменьшается, а у молодых специалистов зачастую низкая квалификация.

    Молодые проблемы

    Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала «360», что сейчас с помощью их ресурса в Москве ищут работу 766 тысяч выпускников учебных заведений. Все соискатели моложе 21 года, опыт работы у них небольшой — либо вообще отсутствует. Из них 96 тысяч соискателей — с высшим образованием, 402 тысячи — со средним, 184 — с неоконченным высшим и 82 тысячи — со средним-специальным образованием. При этом, как отмечал Росстат, именно в Москве наибольший дефицит рабочей силы.

    Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели | Изображение 1

    «Основная причина явления — в сложившемся разрыве образования и того, что необходимо рынку труда. В какой-то момент система образования сместилась в сторону гуманитарных направлений — менеджмента, экономики. И про технические специальности подзабыли. Плюс исказился имидж таких специальностей. Начинающим инженерам трудно конкурировать с менеджерами по продажам, чья зарплата с бонусами может достигать 150 тысяч рублей», — пояснила Игнатова.

    Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели | Изображение 2

    Сейчас у работодателей сложился перечень требований к соискателям. Помимо профессиональных навыков, нужны цифровые и аналитические. А их получают далеко не все выпускники вузов. Немаловажно умение творчески мыслить.

    «Некоторое время назад мы проводили исследование, где работодатели отметили, что есть разница между навыками приходящих на собеседования кандидатов и тем, то действительно нужно. Есть пробел и задача учебного заведения его как-то сократить и нивелировать», — заключила она.

    Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели | Изображение 3

    Не успевают за требованиями

    Подробнее

    Руководитель агенства стратегических инициатив Департамента мониторинга Национальной системы компетенций и квалификаций направления «Молодые профессионалы» Екатерина Лошкарева обратила внимание на другую проблему. В некоторых сферах наблюдается явление переквалификации — например, среди таксистов ежегодно все больше водителей с высшим образованием.

    Но все это наблюдается не во всех отраслях и не в каждом российском регионе. Работодатели некоторых отраслей активно участвуют в деятельности образовательных организаций. Создают базовые кафедры и программы индивидуальной подготовки. В других индустриях компании не участвуют в подготовке. Такие меньше довольны результатами выпускников их квалификацией.

    «Как ни странно, одной из проблемных отраслей может считаться IT-отрасль и вообще все, что связано с digital skills, но не в силу того, что не вовлечены работодатели. Наоборот, вовлечены такие как „Яндекс“, „Лаборатория Касперского“ и другие. Но из-за того, что требования меняются быстро и индустрия обновляется, система подготовки кадров за ними не успевает», - добавила она.

    Курсы для галочки

    Подробнее

    Старший научный сотрудник Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок видит несколько причин в том, что соискатели не заполняют свободные вакансии. В одну группу входят факторы, из-за которых сотрудников не устраивает место: низкая зарплата, неудобный график или переезд. Во вторую — физический недостаток специалистов в ряде сфер, например, в медицине.

    Планируемую замену имеющихся сотрудников Ляшко объяснил, во-первых, уходом некоторых работников на пенсию. Во-вторых, планами людей перейти на новое, более оплачиваемое, перспективное или удобное место. И в-третьих, стремлением руководства компаний получить более компетентных сотрудников.

    «Россияне не очень охотно посещают курсы повышения квалификации или переподготовки. В этом плане мы сильно отстаем от стран Запада. У нас если и есть какие-то курсы, то это большей частью профанация, многие проводятся для галочки», — заключил он.