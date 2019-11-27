Свято место оказалось пусто. Почему работодателей не устраивают соискатели

Число свободных вакансий в России превысило 1,1 миллиона. Острее всего кадровый голод заметен в Москве, Подмосковье и Петербурге. При этом соискателей хватает — от трех до шести человек на место. Почему работодателей не устраивают имеющиеся претенденты?

По итогам второго квартала, отмечают «Известия» со ссылкой на отчет Росстата, количество свободных вакансий в России превысило 1,1 миллиона и побило рекорд 2016 года. В эту цифру попали и пока еще занятые места, где работодатели планируют заменить сотрудников. В целом последние три года в стране фиксируется планомерный рост числа предложений.

Наибольшее количество в Москве — 170 тысяч, Подмосковье — 79 тысяч и Петербурге — 69 тысяч. Устойчивый рост числа предложений подтвердили в HeadHunter. Однако отметили, что среди соискателей на места сохраняется конкуренция, в среднем шесть резюме на вакансию. Она вдвое ниже в сферах консалтинга, медицины, фармацевтики, страхования, автомобильного бизнеса, рабочих и IТ-специальностей: менее трех претендентов на место.

Кадровый голод ощущается и в розничной торговле, сельском хозяйстве и производстве, строительстве и эксплуатации зданий. Спрос и предложение неравномерно распределены по стране. Заполнить их мешает слабая внутренняя миграция: работодателям и потенциальным сотрудникам невыгодны переезды.

Для появления свободных вакансий есть несколько причин: компании расширяют бизнес, население уменьшается, а у молодых специалистов зачастую низкая квалификация.

Молодые проблемы

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова рассказала «360», что сейчас с помощью их ресурса в Москве ищут работу 766 тысяч выпускников учебных заведений. Все соискатели моложе 21 года, опыт работы у них небольшой — либо вообще отсутствует. Из них 96 тысяч соискателей — с высшим образованием, 402 тысячи — со средним, 184 — с неоконченным высшим и 82 тысячи — со средним-специальным образованием. При этом, как отмечал Росстат, именно в Москве наибольший дефицит рабочей силы.

«Основная причина явления — в сложившемся разрыве образования и того, что необходимо рынку труда. В какой-то момент система образования сместилась в сторону гуманитарных направлений — менеджмента, экономики. И про технические специальности подзабыли. Плюс исказился имидж таких специальностей. Начинающим инженерам трудно конкурировать с менеджерами по продажам, чья зарплата с бонусами может достигать 150 тысяч рублей», — пояснила Игнатова.

Сейчас у работодателей сложился перечень требований к соискателям. Помимо профессиональных навыков, нужны цифровые и аналитические. А их получают далеко не все выпускники вузов. Немаловажно умение творчески мыслить.

«Некоторое время назад мы проводили исследование, где работодатели отметили, что есть разница между навыками приходящих на собеседования кандидатов и тем, то действительно нужно. Есть пробел и задача учебного заведения его как-то сократить и нивелировать», — заключила она.

Не успевают за требованиями

Руководитель агенства стратегических инициатив Департамента мониторинга Национальной системы компетенций и квалификаций направления «Молодые профессионалы» Екатерина Лошкарева обратила внимание на другую проблему. В некоторых сферах наблюдается явление переквалификации — например, среди таксистов ежегодно все больше водителей с высшим образованием.

Но все это наблюдается не во всех отраслях и не в каждом российском регионе. Работодатели некоторых отраслей активно участвуют в деятельности образовательных организаций. Создают базовые кафедры и программы индивидуальной подготовки. В других индустриях компании не участвуют в подготовке. Такие меньше довольны результатами выпускников их квалификацией.

«Как ни странно, одной из проблемных отраслей может считаться IT-отрасль и вообще все, что связано с digital skills, но не в силу того, что не вовлечены работодатели. Наоборот, вовлечены такие как „Яндекс“, „Лаборатория Касперского“ и другие. Но из-за того, что требования меняются быстро и индустрия обновляется, система подготовки кадров за ними не успевает», - добавила она.

Курсы для галочки

Старший научный сотрудник Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок видит несколько причин в том, что соискатели не заполняют свободные вакансии. В одну группу входят факторы, из-за которых сотрудников не устраивает место: низкая зарплата, неудобный график или переезд. Во вторую — физический недостаток специалистов в ряде сфер, например, в медицине.

Планируемую замену имеющихся сотрудников Ляшко объяснил, во-первых, уходом некоторых работников на пенсию. Во-вторых, планами людей перейти на новое, более оплачиваемое, перспективное или удобное место. И в-третьих, стремлением руководства компаний получить более компетентных сотрудников.

«Россияне не очень охотно посещают курсы повышения квалификации или переподготовки. В этом плане мы сильно отстаем от стран Запада. У нас если и есть какие-то курсы, то это большей частью профанация, многие проводятся для галочки», — заключил он.