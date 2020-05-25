Священник с водяным пистолетом крестит детей и благословляет прихожан. Теперь он герой мемов

В Сети сначала не поверили, что фото священнослужителя, направляющего водяной пистолет на ребенка, настоящее. Однако в основном соцсети шутили над картиной.

Так, американский журналист и режиссер Билдж Эбери написал в своем Twitter: «Если бы Мартин Скорсезе следовал своему первоначальному намерению стать священником, он бы наслаждался этой частью».

Кто-то из пользователей сравнил происходящее на картинке с собственной жизнью, назвав священника с пистолетом 2020 годом, наставляющим пистолет на какие-либо планы.

Мода на водяные пистолеты

Это не единственный случай, когда священник использует водяной пистолетик со святой водой. Служитель из США, похоже, стал первым, кто решился на подобное мероприятие. 70-летний отец Тим Пелк благословлял прихожан, будучи в перчатках, маске и пластиковом защитном экране на все лицо. Роль сосуда со святой водой же выполнил водяной пистолет. Верующие просто подъезжали к отцу Тиму Пелку на авто и открывали окно машины.

Ставшие вирусными снимки были сделаны еще на Пасху. В основном Пелк освящал корзины с едой. Фото выложило сообщество католического прихода St. Ambrose Parish.

«Это не только безопасно, но и весело», — заявил священник в интервью BuzzFeed. По его словам, он хотел порадовать детей. Для этого отец Пелк проконсультировался со знакомым врачом и подтвердил безопасность идеи.

«Это закон интернета: как только пост или фото о тебе становится вирусным, ты должен стать частью мема», — написали в сообществе St. Ambrose Parish и подкрепили фразу особо понравившимся рисунком. В приходе большинство картинок с участием Пелка сочли «довольно умными».

Кто-то выставил священника клоуном, кто-то пририсовал вместо игрушечного пистолета настоящий. Один из пользователей Сети решил дополнить картину дронами из «Звездных войн», другой сделал Пелка героем «Криминального чтива».

Кто-то даже приставил к телу священнослужителя голову Киану Ривза, сделав из отца Пелка главного героя одноименного фильма — бывшего наемного убийцу Джона Уика.