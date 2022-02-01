Свиноводство в Европе ушло в минус. Но отрасль быстро оправится

Свиноводы в Европе протестуют и требуют от правительства помощи. За два года пандемии отрасль серьезно пострадала из-за высокой стоимости корма, африканской чумы и уменьшения экспорта в Китай. Но хоронить отрасль еще рано — до сих пор в мире сохраняется дефицит мяса.

Свиноводство в Европе столкнулось с кризисом, и фермеры начали массово протестовать. В испанском городе Лорка свиноводы прорвались через полицию и попытались попасть в городской совет. Фермеры хотели сорвать заседание, на котором чиновники планировали ввести новые ограничения на строительство животноводческих хозяйств и расширение существующих, написал сайт murciatoday.com.

Во Франции фермеры тоже вышли на протест. Они призвали правительство помочь страдающей отрасли. Все дело в том, что стоимость корма для свиней увеличились, а закупочная цена уменьшилась. Владельцам ферм приходится продавать животных себе в убыток.

В ходе протеста свиноводы заблокировали тракторами трассу и вывесили на машинах транспаранты, призывающие президента Эммануэля Макрона выделить средства отрасли, написал сайт Connexionfrance.com.

В Великобритании свиноводство тоже переживает кризис. Еще в прошлом году из-за выросших цен на газ на скотобойнях стало не хватать диоксида углерода. В итоге животные скапливались на фермах и работникам приходилось убивать их. Из-за этого нарушалась цепочка поставок, поскольку забитых на фермах свиней нельзя отправлять на прилавки магазинов, написала Би-би-си. Удар по свиноводству нанесли нехватка сотрудников и локдауны.

Меры правительства не помогли отрасли. Свиней все так же не забивают вовремя, и сами животные набирают лишний вес, поэтому фермерам становится все труднее с ними справляться, написал The Guardian.

Кризис свиноводства затронул и страны Балтии. В Эстонии фермеры столкнулись с подорожавшим зерном и низкими закупочными ценами. Свиноводы продают последних животных и планируют прекратить деятельность весной, написал Regnum.

Будущее отрасли

По свиноводству ударили также снижение экспорта мяса в Китай и африканская чума свиней, которая затормозила поставки в нескольких экспортно ориентированных странах. Изменились спрос и предпочтения европейцев — теперь они выступают против выращивания скота в клетках. Фермеры из других животноводческих хозяйств Европы начали опасаться, что их отрасль постигнет та же участь, написал сайт Euractiv.

Несмотря на то, что многие европейские страны столкнулись с проблемами в животноводстве, свиноводы не пророчат отрасли угасание. Генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев рассказал «360», что мировое производство и потребление свинины находится на стабильном уровне.

«Безусловно, растет потребление других всевозможных растительных аналогов мяса, но это нишевые продукты. В мире продолжает расти численность населения. В развитых странах мясо потребляют на уровне от 70 до 80 килограммов, а в остальном мире — не выше 40 килограммов», — отметил Ковалев.

По его словам, до сих пор огромное количество людей в мире испытывает дефицит мяса. По мере роста их благосостояния потребление растет. По словам Ковалева, свиноводство еще будет существовать длительный период и у него достаточно хорошая перспектива развития.