Свежая весна. Подмосковье готовится к областному субботнику

Большой общеобластной субботник стартует 24 апреля в Подмосковье. Все желающие смогут помочь с уборкой дворов и улиц, привести в порядок памятники и лавочки, посадить цветы. После работы всех ждет вкусный обед, концерты и запуск фонтанов. А еще жителям расскажут, как выбрать объекты для благоустройства на будущий год.

Подмосковье активно готовится к большому областному субботнику, который пройдет 24 апреля. А пока по всей области идут муниципальные субботники. Первая апрельская уборка уже состоялась, а следующие намечены на 10 и 17 апреля.

Губернатор региона Андрей Воробьев распорядился привести в порядок города Московской области после зимы. Основные объекты благоустройства в этом году: памятники ВОВ, парки, общественные территории, улицы и дороги, дворы, объекты социальной инфраструктуры и торговли.

Источник фото: телеканал «360»

Все главы муниципалитетов имеют свои планы по уборке. Нужно не только убрать мусор, но и отремонтировать лавочки, урны и ограждения, покрасить их. Также требуется спилить сухостой, разбить клумбы, посадить деревья и кустарники, отремонтировать тротуары и проезды.

Субботник-2021

В последнюю субботу месяца субботник будет проходить с 10 до 16 часов. Точки сбора сообщат позднее, но они будут в каждом городском округе. Неравнодушным жителям выдадут необходимый инвентарь: грабли, лопаты и метлы, перчатки, тачки и мешки для мусора, а также план-схемы с программой мероприятия.

При удачной погоде 24 апреля состоится одновременный запуск 221 фонтана Московской области. А если в течение пяти дней воздух прогреется как минимум до 12 градусов тепла, то в Подмосковье разобьют более двух тысяч цветников, на которых посадят свыше шести миллионов цветов.

Источник фото: телеканал «360»

Активистов обеспечат бесплатным питанием, а для детей предусмотрены интересные мастер-классы. После работы всех ждет праздничная программа и ярмарка. Ожидается, что в этом году на уборку выйдет не менее 768 тысяч человек. Именно столько жителей Подмосковья вышли на областной субботник в 2019 году.

Отклик Подмосковья

И эти ожидания оправданны. На локальных субботниках жители Московской области не только приводили в порядок свои города и поселки, но и не забывали делать красочные фото и видео. В Люберцах перед стартом субботника колонна из 154 машин коммунальной техники прошла по центральным улицам.

В дачном поселке Красково городского округа Люберцы порядок наводили местные жители, сотрудники территориального управления, сотрудники предприятий и коммунальных служб, члены общественных организаций.

В Истре коммунальщики тоже похвастались своей техникой — они вывели на парад 45 машин на центральную площадь у администрации. Свыше 600 человек убирали дворы, улицы, парки и скверы, спиливали сухостой. За время субботника было собрано более 150 кубических метров мусора.

В городском округе Королев педагоги убирали мусор и снег, белили стволы деревьев на территориях школ и детских садов. Работали дружно, с улыбками.

В поселке Ржавки городского округа Солнечногорск в субботнике приняли активное участие сотрудники дошкольных, образовательных и культурно-досуговых учреждений.

В Красногорске на параде коммунальной техники представили 30 спецавтомобилей. Дети и взрослые смогли детально рассмотреть поливальные машины, уличные пылесосы и трактора.

В Серпухове приводить в порядок территорию Привокзальной площади вышли ветераны пограничных войск, активисты общественного движения «Нам здесь жить», литературно-творческого объединения «Серпейка» и местной религиозной организации мусульман.

В Егорьевске убирать родной город после зимы пришли более 1100 человек, которым помогало 82 машины коммунальщиков. Общая площадь уборки составила порядка 270 тысяч квадратных метров, вывезено порядка 600 кубометров мусора и более 200 кубометров снега, заасфальтировано более 120 квадратных метров ям.

В Сергиевом Посаде порядок наводили в парке «Скитские пруды». К жителям-активистам и коммунальщикам присоединились сотрудники местной администрации и торгово-промышленной палаты.

Субботники будут проходить каждую апрельскую субботу, а самый большой пройдет 24-го числа.

Голос за среду

На субботниках волонтеры расскажут людям о всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Оно будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая.

На специальном сайте 50.gorodsreda.ru каждый россиянин старше 14 лет может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории.

В проекте участвуют 57 муниципальных образований. Для голосования нужно зарегистрироваться на сайте или войти через «Госуслуги», найти свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов и выбрать то, что понравится. Территории, набравшие наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства на следующий год.