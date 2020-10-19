Военные США создают сверхдальнобойную пушку. Для России устранить ее не составит труда

Военные США приступили к разработке стратегической сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC). Она якобы сможет поражать цели на расстоянии свыше 1850 км и даже «обстреливать Москву».

Испытания прототипа оружия намечены на 2023 год, пишет Popular Mechanics. Издание допускает, что с появлением SLRC в США может возродиться такой класс кораблей, как линкоры типа Montana.

«Из Северного моря Montana могла бы обстреливать цели на западе России и даже саму Москву. Одна Montana в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане Montana, плывущая в безопасности за Японией, могла бы бомбардировать всю Северную Корею и даже Пекин и Шанхай», — говорится в материале.

По данным издания, новый линкор типа Montana мог бы переносить по четыре пушки SLRC, усовершенствованные управляемые ракеты класса «корабль-воздух» RIM-7 Sea Sparrow, а также зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS. Это позволило бы кораблю обойтись без сопровождения крейсеров и эсминцев.

«Попытка обойти договор о ракетах»

Правда, у такого, на первый взгляд, отличного оружия есть свои минусы, считает бывший член комиссии по биологическому оружию, эксперт по оружию Игорь Никулин.

«Это фактически даже не пушка. Это ракетная установка. И у нее есть свои минусы. Она малоподвижная. Обычно гаубица в течение пяти минут должна покинуть свою боевую позицию, чтобы не быть накрытой ответным огнем. Это просто попытка обойти договор о ракетах средней и меньшей дальности. Мол, мы ракеты убрали, но у нас есть пушка. Вот такой маневр», — заметил собеседник «360».

Однако, по его словам, она уязвима для ударов ракетными средствами. Более того, обслуживать ее должны не меньше тысячи человек. Это целая военная база.

Во-первых, не думаю, что американцам удастся так быстро сделать ее. Во-вторых, это не очень целесообразно. Немцы вон во время войн использовали дальнобойные пушки. Так они обстреливали и Ленинград, и Севастополь. И, пожалуй, только в Севастополе они каких-то успехов добились этими пушками своими Игорь Никулин эксперт по оружию.

Теоретически США могут разместить это оружие в Польше и даже на Украине. Но это будет нарушением стратегического равновесия в Европе и поставит те страны, которые пустят к себе такое оружие, в уязвимое положение, отметил Никулин.

«Думаю, что там одна или две такие установки вряд ли что-то существенное изменят, но это будет неприятная такая штука. У нашей страны достаточно много различных ракетных систем, которые способны уничтожить такого рода неподвижную установку», — заявил собеседник «360».

Он напомнил о ракетном комплексе «Искандер», а также о гиперзвуковом авиационном ракетном комплексе «Кинжал» и гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракете «Циркон». По словам специалиста, они могут в течение нескольких минут уничтожить такого рода цель.

«Создание такого оружия американцами — это такой пропагандистский ход, рассчитанный на внутреннего избирателя. Команда Трампа хочет еще раз всем показать, что „мы круче всех“. Но США все больше превращается, как китайцы говорят, в бумажного дракона. На бумаге они всех, конечно, победили, а вот в реальных боевых столкновениях все гораздо печальнее выглядит», — заключил Никулин.