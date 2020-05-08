Игра в Рэмбо ценой чужих жизней. Как ветеран Афгана из США захотел свергнуть Мадуро и провалился

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что наемники собирались его убить. По данным The Washington Post, венесуэльская оппозиция заплатила почти 213 миллионов долларов американской фирме Silvercorp за то, чтобы та свергла Мадуро.

«Формулировки документа не оставили сомнений в цели: «Операция по задержанию/смещению Николаса Мадуро, замена действующего режима на признанного президента Венесуэлы (так именуют на Западе лидера оппозиции Хуана Гуайдо — прим. прим.)», — говорится в материале издания.

Silvercorp — частная охранная компания, расположенная во Флориде. Руководит организацией некий Джордан Гудро — предприниматель и по совместительству ветеран сил специального назначения армии США. В свое время бизнесмен побывал в Ираке, Афганистане и был трижды награжден Бронзовой звездой за героизм в бою.

Именно этот «герой» и взял на себя ответственность за операцию в Венесуэле. Он вместе с проживающим в Штатах отставным капитаном венесуэльской армии Хавьером Ньето записал видео, где авторы ролика признаются в попытке организовать переворот. Цель — захватить Мадуро и «освободить» Венесуэлу.

По словам Гудро, план готовился с прошлого года, когда ветеран подписал контракт с Хуаном Гуайдо. Последний обязывался выплатить Silvercorp почти 213 миллионов долларов за «общее обслуживание». Правда, лидер оппозиции якобы нарушил контракт и не перевел обещанную сумму.

Это не остановило Гудро: «Я был борцом за свободу всю свою жизнь. Это все, что я знаю», — заявил он и продолжил подготовку при участии 60 живущих в Колумбии венесуэльцев. Бывший спецназовец подчеркнул, что ему не помогали ни власти Колумбии, ни руководство США. Лидер оппозиции Венесуэлы сам отрицает какую-либо причастность к попытке переворота.

5 мая Мадуро сообщил, что переброску наемников планировали с 10 марта, о чем власти Венесуэлы знали заранее. Руководство страны активировало все механизмы защиты побережья.

Диверсанты попытались попасть в страну на быстроходных катерах со стороны штата Ла-Гуайра. В ходе столкновения боевиков с сотрудниками Вооруженных сил Венесуэлы и Сил специальных действий были убиты восемь человек, 13 — задержаны. У них изъяли средства радиосвязи, приборы ночного видения, оружие и камуфляж. Один из задержанных заявил во время допроса, что задачей его группы был захват аэропорта Каракаса.

Глава государства отметил, что среди задержанных — граждане США Люк Денман и Айрон Берри, работающие на Silvercorp. «Они играли в Рэмбо. Они изображали из себя героев», — добавил президент.

Гудро подтвердил, что задержанные работают с ним. Ветеран отметил, что служил с ними в Афганистане и Ираке, знал их и предложил принять участие в организации переворота. По словам главы Silvercorp, он уже нанял адвоката и планирует связаться с Госдепартаментом США, чтобы освободить союзников. Гудро уверен, что в ситуацию должен вмешаться Вашингтон.

«Они американцы. Это бывшие „Зеленые береты“. Ну же!» — заявил бывший спецназовец. Пока президент США лишь заявил о непричастности к попытке переворота.

Волнения в Боливарианской Республике начались в январе 2019 года после инаугурации на второй президентский срок Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо и соратники пытались сместить Мадуро с поста.