    22 июня 2020, 13:42

    «Реквием» Рождественского и картины из огня. Как прошла акция «Свеча памяти»

    Татьяна Струкова

    С 21 на 22 июня по всей России прошла акция «Свеча памяти». Люди выходили к памятникам героям Великой Отечественной войны и зажигали свечи. В некоторых городах волонтеры создали целые картины из горящих свечей.

    В Москве участники движения «Волонтеры Победы» зажгли главную памятную свечу от Вечного огня на Поклонной горе. Ее установили в зале Памяти и Скорби Музея Победы. После этого сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС, Следственного комитета и прокуратуры возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне.

    В акции принял участие ветеран правоохранительных органов Геннадий Томин, переживший ужасы Великой Отечественной войны в детстве. У Вечного огня он прочел отрывок из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского.

    Акция памяти проходит в России ежегодно с 2009-го. Люди выходят к памятникам, зажигают свечи, выкладывают из них слова и картины.

    Там, где люди не смогли выйти к памятникам героям Великой Отечественной, акцию поддержали прямо из дома.

    22 июня — День памяти и скорби. В этот день в 1941-м нацистская Германия напала на Советский Союз, это стало началом Великой Отечественной войны, которая унесла жизни 27 миллионов человек только со стороны СССР.