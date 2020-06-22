«Реквием» Рождественского и картины из огня. Как прошла акция «Свеча памяти»

С 21 на 22 июня по всей России прошла акция «Свеча памяти». Люди выходили к памятникам героям Великой Отечественной войны и зажигали свечи. В некоторых городах волонтеры создали целые картины из горящих свечей.

В Москве участники движения «Волонтеры Победы» зажгли главную памятную свечу от Вечного огня на Поклонной горе. Ее установили в зале Памяти и Скорби Музея Победы. После этого сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС, Следственного комитета и прокуратуры возложили цветы к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне.

В акции принял участие ветеран правоохранительных органов Геннадий Томин, переживший ужасы Великой Отечественной войны в детстве. У Вечного огня он прочел отрывок из поэмы «Реквием» Роберта Рождественского.

Акция памяти проходит в России ежегодно с 2009-го. Люди выходят к памятникам, зажигают свечи, выкладывают из них слова и картины.

Там, где люди не смогли выйти к памятникам героям Великой Отечественной, акцию поддержали прямо из дома.

22 июня — День памяти и скорби. В этот день в 1941-м нацистская Германия напала на Советский Союз, это стало началом Великой Отечественной войны, которая унесла жизни 27 миллионов человек только со стороны СССР.