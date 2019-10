В последние годы молодожены все чаще отступают от свадебных традиций, пытаясь сделать торжество особенным, отражающим их внутренний мир. Идет ли речь о нарядах, декоре или фотографиях. О главных свадебных трендах 2020 года — в материале «360».

«В 2020 году пары будут стремиться к тому, чтобы праздник был уникальным и отражал представление о них, — рассказали The Independent в британской компании по декору и аренде помещений This Will Be Forever. — Это распространяется на все аспекты — от еды до платья, декора и даже развлечений».

Свадебное платье

По словам директора свадебного бутика Bow’s Bride Джеммы Грин, стиль бохо, царивший на свадьбах в 2019 году, останется и в следующем. Бохо представляет собой эклектику, соединение различных элементов и стилей.

«Оборки, бахрома, жемчуг, природные цвета и рукава на платьях будут повсюду. Мы определенно находим меньше спроса на традиционное свадебное платье, которое выглядит беззаботно и романтично», — рассказала директор салона.

Макияж

Свадьба помимо прочего — это еще и многочасовая фотосессия, в центре которой находятся молодожены. И хотя может показаться заманчивым предстать в новом смелом образе, известный визажист Никола Хасте предупреждает, что свадебный макияж никогда не должен следовать модным тенденциям.

«Все строится вокруг того, чтобы вы предстали лучшей версией самой себя. Если ваш обычный образ включает ярко красную помаду, можете выбрать ее и для церемонии. Но если вы никогда до этого ее не использовали, я бы не стала экспериментировать», — посоветовала визажист.

В свою очередь, мастер по укладке и макияжу Джемма Саттон добавила, что выбранный стиль должен «усиливать вашу естественную красоту, а не маскировать ее».

По словам Саттон, многие невесты в 2020 году выберут естественные образы с натуральным цветом кожи и темно-розовыми губами.

Что касается прически, то здесь можно поэкспериментировать со стрижкой и укладкой. Известный парикмахер Ларри Кинг призывает невест «мыслить нестандартно».

Декор

В компании This Will Be Forever советуют выбирать такие элементы декорирования, которые впоследствии можно использовать дома.

«Неоновые огни и поздравительные надписи будут огромными в 2020 году, особенно это касается предметов с ручной росписью», — говорят в компании.

Там сообщили также, что в Британии все более популярными становятся сухие цветы — их используют в декоре, букетах и даже в прическах.