В масках, на границе и даже онлайн. Как справляли свадьбы во время пандемии

Жених с невестой из Скандинавии родом из разных стран: она — из Норвегии, он — из Швеции. Из-за ограничительных мер в связи с COVID-19 паре нельзя было пересекать границу — родственники не могли попасть на торжество. Но влюбленные не хотели переносить дату и решили сыграть свадьбу прямо на границе. И это не самый странный способ, каким женились при пандемии.

«Мы не хотели менять дату… Все, чего мы хотели, это пожениться!» — заявили Камилла Ойджорн и Александр Клерн. В интервью «Би-би-си» невеста рассказала, что в качестве шутки предложила пожениться в лесу. Но родственники неожиданно поддержали эту идею. Тогда для проведения церемонии пара выбрала лес на юго-востоке Норвегии, место — прямо на границе со Швецией.

Жених и невеста стояли с одной стороны границы, а часть родственников — с другой, между ними была белая лента. Новоиспеченный супруг переживал, что гости не придут на церемонию: слишком уж непростой путь им предстоял — через лес. Но появились все, кого позвали.

Причем пришедших оказалось даже больше, чем планировалось. На свадьбе присутствовали двое полицейских, которые следили, чтобы никто не нарушил границу. «Любовь преодолевает все», — заявила невеста.

Маски и кольцо на перчатку

Сергей и Анна Кудряшовы из Нижнего Новгорода планировали свадьбу задолго на начала пандемии, пишет издание «В городе N». Сложившаяся ситуация с коронавирусом изменила планы влюбленных — и мероприятие пришлось перенести на 3 июля. Тогда жених и невеста официально стали супругами.

Правда, на тот момент все еще действовали жесткие ограничительные меры. Поэтому паре пришлось быть в масках и перчатках.

Перед торжеством Анюта нервничала, не хотела надевать кольцо на перчатку. Мы нашли выход: срезали безымянные пальцы наших перчаток Сергей Кудряшов жених.

С первым поцелуем пары в новом статусе пришлось подождать. Жениху с невестой запретили снимать маски. «Поцеловаться нам не разрешили. Регистратор настояла на том, чтобы мы оставались в масках. Но главное, что мы в итоге стали мужем и женой, ответив „да“ на самый важный вопрос», — добавил Сергей.

Торжество в автокинотеатре

Янине и Филип Шольц из Германии решили сыграть свадьбу в автокинотеатре. Во время пандемии подобные площадки стали очень популярны в Европе, пишет DW. На сцене установили стол жениха и невесты, в центре него поставили перегородку из плексигласа. Она отделяла пару от сотрудника ЗАГСа, проводившего торжественную церемонию.

Перед сценой расположилось 30 машин рядами. «Это так здорово, что все близкие могли тут собраться!» — заявила Янине. До последнего момента пара переживала, что отмечать свадьбу придется без гостей. Последние в итоге остались в авто и следили за происходящим по радио. После заветных «да» жениха и невесты все дружно начали сигналить.

Онлайн-свадьба

Некоторые пары идут дальше — проводят полноценное торжество, но только онлайн. Так, Никита и Анастасия Мордвинцевы из Екатеринбурга общались с гостями по Skype, а вместо заветных конвертов с подарками пара принимала денежные переводы, пишет «Комсомольская правда».

При этом на свадьбе были и онлайн-регистрация, и тосты, и артисты, и ведущий. Флористы украсили квартиру молодоженов, а подраться гости смогли в видеоигре. Всего трансляция длилась около шести часов.