Свадьба Собчак и Богомолова. Как это было

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились и обвенчались днем в пятницу, 13 сентября. Роспись была нестандартная — в Грибоедовский дворец бракосочетания молодые приехали в катафалке. А потом — венчание, прогулка по столице и красивое торжество в Музее Москвы.

На свадьбу Собчак и Богомолова приехали без малого три сотни гостей. «360» вел прямую трансляцию с места событий.

Невеста, как и подобает светским львицам, успела сменить сразу несколько платьев за день. Похвастался нарядами и ее избранник: на роспись Богомолов приехал в цветастой красной рубашке, но на венчании и торжестве был уже в строгом костюме и с бабочкой.

Соблюдали дресс-код свадьбы и гости — не меньше 300 приглашенных приехали в этот день поздравить Ксению и Константина. Дамы покрасовались в роскошных вечерних платьях, а их кавалеры — в дорогих выглаженных костюмах.

Телохранители доставали из каждой прибывающей машины огромные букеты цветов и большие брендовые пакеты самых дорогих столичных торговых центров. Однако ни один гость не стал признаваться, что именно решил презентовать молодоженам. Кто-то просто отмахивался от вопроса, а кто-то расплывчато отвечал, что подарок привез в соответствии с wish-листом пары.

Брак для Ксении Собчак стал вторым. Ее первым мужем стал актер Максим Виторган, от которого у телеведущей родился сын Платон. Мальчику сейчас два года.

Богомолов тоже знаком с семейной жизнью: он был женат на актрисе Дарье Мороз. Пара стала родителями девочки. Их дочери Анне уже исполнилось девять лет.

Молодожены пригласили на свадьбу гендиректора Первого канала Константина Эрнста, режиссера Федора Бондарчука, музыканта Сергея Шнурова, актера Игоря Верника и многих других.

Собчак показала платье перед свадьбой с Богомоловым Подробнее

Незадолго до дня церемонии Ксения Собчак показала, в каком платье принесет клятву верности будущему супругу. В Instagram она разместила снимок, на котором стоит в кружевном наряде с открытой спиной. Ее волосы скрыты ниспадающей белой фатой.

В недавнем интервью телеведущая рассказала, что они с Богомоловым хотят обвенчаться.