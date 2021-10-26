Свадьба принцессы с простолюдином вывела людей на улицы. Японскую монархию ждет кризис куда сложнее

Японская принцесса Мако отреклась от императорского статуса и вышла замуж за своего возлюбленного простолюдина Кея Комуро. Свадьба прошла скромно, но все равно привлекла к себе внимание. Некоторые японцы сочли Комуро недостойным принцессы и вышли на марш против брака.

Скромная свадьба

После нескольких лет критики со стороны СМИ и общественности племянница императора Нарухито принцесса Мако все же вышла замуж за простолюдина Кея Комуро. Ради этого она отказалась от своего императорского статуса.

Согласно законам Японии, императорский трон могут наследовать только мужчины. Она бы никогда не смогла стать правящей императрицей. Если у нее будет сын, то он будет воспитываться не как член императорской семьи и тоже никогда не сможет взойти на трон.

О свадьбе пара объявила на пресс-конференции в Токио во вторник. Отвечать на вопросы журналистов они не стали, написал The Guardian.

Мако назвала своего возлюбленного незаменимым, но признала, что некоторые представители общественности выступили против их союза. Она также сказала, что они планируют провести всю свою жизнь вместе, «лелея и защищая чувства».

У пары не было официальной свадебной церемонии, банкетного приема или каких-либо традиционных обрядов, связанных с императорскими свадьбами. Наследный принц Акисино выступил против традиционной королевской свадьбы после того, как мнение японской общественности по поводу брака разделилось.

Мако также отказалась от выплаты в примерно 140 миллионов иен (более 8,5 миллиарда рублей), которая полагается женщинам, отказывающимся от своего королевского статуса при вступлении в брак.

По телевизору показали, как Мако вышла из дома своей семьи, поклонилась родителям и обняла младшую сестру Како. Она была одета в бледно-голубое платье и держала в руках букет.

Финансовый скандал

Мако и Комуро познакомились в университете более 10 лет назад. Когда в сентябре 2017 года они объявили о том, что планируют обручиться и пожениться в ноябре 2018-го, японская общественность за них обрадовалась.

Однако в феврале 2018 года стало известно, что свадьба откладывается на два года. Решение было принято после того, как одна из газет сообщила о том, что мать Комуро вовлечена в финансовый скандал. Как оказалось, она получила от своего бывшего жениха четыре миллиона иен (почти 247 миллионов рублей), часть из которых потратила на образование сына, но так и не вернула до конца все деньги. В то же время некоторые источники утверждают, что деньги были подарком.

Несмотря на то, что Мако была тверда в своем намерении выйти замуж за Комуро, ее семья, похоже, была не уверена в этом. По сообщениям The Guardian, ее мать, наследная принцесса Кико, призналась, что она и ее дочь «разошлись во мнениях по некоторым вопросам». Ее отец, наследный принц Акисино, сказал, что благословит союз, «если они действительно этого хотят». А ее 87-летняя бабушка Мако, заслуженная императрица Мичико, выразила сожаление по поводу предстоящего переезда принцессы в Нью-Йорк.

Пока Мако находилась в Японии, Комуро три года работал в юридической фирме в Нью-Йорке и вернулся в Токио только в октябре. Тогда СМИ раскритиковали его внешность, ведь в аэропорт он приехал с «неуважительным» хвостиком.

Комуро выразил сожаление по поводу того, что проблемы его матери омрачили подготовку к свадьбе. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы разрешить этот финансовый спор.

«Я люблю Мако-сан. И я хочу провести свою жизнь с человеком, которого люблю», — сказал он.

Интенсивное освещение в СМИ его семьи и пристальное внимание к отношениям пары сказались на психическом здоровье Мако. Принцесса стала страдать сложным посттравматическим стрессовым расстройством.

Общественная реакция

Отношение к данному браку в стране разделилось. Согласно опросу, проведенному газетой Yomiuri, более половины респондентов положительно оценили брак, а треть — нет.

Во вторник около 130 человек вышли на улицы Токио с мирным маршем против свадьбы. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Демонстранты шли от центрального входа в парк Хибия, держа в руках плакаты, призывающие предотвратить брак принцессы и обман, а также защитить императорскую семью.

Как написал Deutsche Welle, в марше в основном участвовали консерваторы и люди среднего возраста. У некоторых из них были плакаты с надписями: «Остановите проклятый брак» и «Скажем „НЕТ“ Комуро».

Ученый и стойкий сторонник монархии Японии Йочи Симада заявил, что семья Комуро не смогла показать, что Кей — подходящий человек для принцессы. Эксперт отметил, что жизнь юриста-международника в Нью-Йорке очень сложна и сопряжена с конкуренцией.

«Поэтому я беспокоюсь, что он не справится с этой задачей, хотя я слышал от своих знакомых в японском правительстве, что Токио будет использовать услуги Комуро, чтобы он был успешным и мог зарабатывать на жизнь», — отметил Симада.

Это тоже стало причиной критики со стороны людей, ведь оплачиваться услуги Комуро будут деньгами японских налогоплательщиков.

Руководитель Центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов заявил, что подобные протесты не отражают настроения общества в целом. Для японской действительности нет ничего сенсационного в том, что кто-то из членов императорской семьи вступает в брак с простолюдином.

«Все, что связано с королевскими семьями, всегда привлекает повышенный интерес общественности. А те, кто выступил против брака, — это, скорее всего, националисты и консерваторы, которые считают, что это ведет к разрушению императорских устоев», — подчеркнул он.

По словам Кистанова, у императорской семьи сейчас есть гораздо более глубокая проблема. Закон запрещает лицам женского пола наследовать трон. А у нынешнего императора и императрицы есть только дочка — и по состоянию здоровья больше детей у них не будет.

«Вопрос в том, кто будет наследовать трон? Консерваторы и общество в целом выступают против допущения к трону женщин. Там общество в целом сексистское», — сказал он.

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии института Дальнего Востока РАН Олег Казаков также отметил, что подавляющая часть японцев воспринимает императорскую семью как часть традиции и истории страны. Большинству из них все равно, кто на ком женится, но есть те, кто критикует монархическую систему, и те, кто выступает против браков с простолюдинами.

«Те выступления, которые были против принцессы, не носили массового характера. В целом даже сложно понять, чем они недовольны», — отметил Казаков.

По его словам, всегда найдутся недовольные, но есть и те, кто, наоборот, императорскую семью считает несчастными людьми, которых посадили в четыре стены. За ними все постоянно наблюдают и накладывают на них массу запретов. И все же это часть исторического наследия страны и где-то даже религиозного, потому что раньше император ассоциировался с наместником бога на земле.