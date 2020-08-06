Свадьба, прерванная катастрофой. Взрыв в Бейруте глазами молодоженов

Взрыв в Бейруте застал молодую пару прямо во время свадьбы. Молодожены не пострадали, а оператор оказался настоящим крепким орешком: уникальные кадры показывают, что творилось на улицах через секунды после взрыва.

Исраа Себлани — ливанка, но живет в США, где работает доктором. В 29 лет ей суждено было пережить один из самых волнительных моментов своей жизни. На родине ее уже ждал жених, 34-летний бизнесмен Ахмад Сбе, с которым они должны были сыграть свадьбу 4 августа — день, который оказался роковым для Ливана.

В Бейрут девушка прилетела еще за три недели до свадьбы, чтобы как следует приготовиться. На торжественный день была запланирована свадебная фотосъемка. И в тот самый момент, когда ничего не подозревающая нарядная невеста улыбалась в камеру и позировала с букетом, прогуливаясь по улицам Бейрута, где-то совсем рядом прогремел оглушительный взрыв. Ахмад Сбе позже заявил, что это был самый страшный звук в его жизни. Как будто сотни окон были выбиты разом.

И для самой невесты, и для всех, кто находился рядом, это стало шоком — никто не понял, что произошло, но было очевидно, что случилось что-то страшное. Оператор Махмуд Накиб продолжил съемку — только это уже был не свадебный фотосет, а хроники апокалипсиса. Возможно, в состоянии шока он просто забыл сразу выключить камеру. Так или иначе, на следующих кадрах можно увидеть, как жених отводит невесту в ближайшее здание, за ними следуют и другие гости.

Это потом уже выяснится о более 100 погибших и полном разрушении порта. А в тот момент люди думали только о том, что, возможно, это их последний день. Ахмад рассказал телеканалу «Звезда», что в момент взрыва вся жизнь буквально пронеслась перед глазами. Исраа добавила, что у нее в голове вертелась одна мысль: «Это конец».

Также жених вспомнил, что за несколько секунд до взрыва он видел какой-то дым на горизонте и услышал глухой хлопок — но в тот момент, конечно, никто не придал этому значения. А уже через мгновение Ахмада отбросило на несколько метров страшной взрывной волной. Но мужчина проявил удивительную выдержку, не растерялся и смог сразу сориентироваться и отвести невесту в укрытие. Вокруг уже были раненые, которые истекали кровью.

Свадьбу все-таки довели до конца. Но явно не о такой свадьбе думали молодые супруги. И тем не менее этот день они уж точно не забудут никогда и, по словам Себлани, обязательно расскажут о нем своим детям и внукам.

Сейчас молодожены благодарят Бога за то, что с ними ничего не случилось и никто из гостей не пострадал. Но жить в Ливане дальше, по-видимому, не собираются — Исраа уже заявила, что после всего случившегося оставаться в Бейруте не сможет.