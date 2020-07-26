Свадьба по шариату оказалась вне закона. Лжеимам из Татарстана отправился в колонию за связь с 13-летней девочкой

Решением суда в колонию отправился Расул Салихов, называвший себя имамом и женившийся на 13-летней девочке по мусульманскому обряду. Это уже не первый в России брак с несовершеннолетними.

29-летний Расул Салихов, житель села Лашманка Черемшанского района, попал в новостные сводки еще осенью прошлого года, когда на него завели уголовное дело за связь с несовершеннолетней.

Оказалось, что за несколько месяцев до этого он провел никах — мусульманский обряд бракосочетания — и связал себя узами брака с 13-летней девочкой. Произошло это с согласия родителей, но при условии, что пара не будет вступать в интимную связь до достижения супругой возраста согласия.

После заключения брака девочка продолжала жить со своими родителями. По словам ее матери Раили Асылгараевой, никах нужен был исключительно для того, чтобы дочь могла видеться со своим женихом за пределами мечети. Салихов преподавал там основы ислама и арабский язык, и девочка ходила к нему на занятия вместе с матерью два раза в неделю.

Но в какой-то момент семья решила, что дочери нужно глубже изучить Коран, а для этого ей нужно было встречаться со своим учителем во внеурочное время, чего не позволяли законы шариата, которые семья свято чтила.

Вот только есть один нюанс. Никах может быть заключен только с одобрения имама. Таковым себя назвал и Расул Салихов, однако позже Духовное управление мусульман Татарстана эту информацию опровергло. Более того, выяснилось, что Салихов еще в 2017 году не прошел сертификацию и был вовсе лишен статуса священнослужителя.

Однако, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2015 году некий Расул Салихов действительно являлся имамом в мечети села Старое Кадеево (тоже в Черемшанском районе), однако позже по неизвестным причинам был отстранен от этой должности. Но как бы то ни было, к моменту заключения брака Салихов имамом точно не являлся. Да даже если бы и являлся, все равно не имел бы права проводить этот обряд в отношении себя самого.

Эта история и не получила бы широкой огласки, если бы мать одной из школьных подруг юной жены «имама» не подслушала разговор девочек. Якобы во время этого разговора школьница рассказала подруге об интимных отношениях между супругами, которые все же произошли, несмотря на условие. Правда, следственная экспертиза не смогла подтвердить сексуальных контактов.

Тем не менее мужчину осудили по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и приговорили к 4,5 года лишения свободы. Через полгода сторона обвиняемого смогла обжаловать приговор и скостить срок до четырех лет. Осудили и мать девочки — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Позже все обвинения с Асылгараевой сняли.

Местные особенности

Во многих странах для определенной части мусульманского населения традиции оказываются превыше закона: так, например, ранние браки распространены в Индии и Бангладеш, хотя законодательно это и запрещено, а также в некоторых бывших союзных республиках — Киргизии, Казахстане, Таджикистане. В таких странах, как Ирак и Саудовская Аравия, браки с участием детей и вовсе легализованы. Правда, строго оговариваются интимные отношения.

Случается такое и в России — например, еще в начале 2010-х сообщалось о росте мусульманских браков с несовершеннолетними в Кабардино-Балкарской Республике. Было заведено несколько уголовных дел, и СКР потребовал от местного Духовного управления мусульман пресекать такие браки. Тем не менее инциденты продолжаются до сих пор: буквально в прошлом году завели дело на жителя Черекского района, который вступил в интимную связь со своей 15-летней женой (естественно, был заключен только религиозный брак).

Примечательно, что в соседних кавказских республиках — Чечне и Адыгее — брачный возраст начинается с 14 лет в силу культурных и исторических особенностей. В январе 2020 года Минюст России заявил, что брачный возраст будет снижен для всего Северного Кавказа.

Религия и закон

О том, насколько в действительности нормальны детские браки с точки зрения ислама, «360» узнал у муфтия Московской области Рушана Аббясова.

Тот отметил, что понятие совершеннолетний и несовершеннолетний — это юридические термины. В разных странах, с учетом их культурных, религиозных и иных традиций, возраст наступления совершеннолетия определяется их законодательством. Например, в Саудовской Аравии — с 15 лет, в Канаде — с 19, а в Египте и некоторых штатах США — с 21 года. Причем разрешенный возраст вступления в законный брак необязательно совпадает с юридическим совершеннолетием. Так, например, в христианских Венесуэле и Колумбии разрешается вступать в брак с 12 лет, в Катаре — с 9, во Франции — с 15, а Китае — вовсе с 20 лет. В России же можно вступать в брак с 18 лет, однако при особых обстоятельствах, например беременности, это возможно сделать и с 14 лет.

Но если рассматривать вопрос в религиозной плоскости, то в исламе совершеннолетие связано с физиологией организма человека и наступает с периодом полового созревания. В зависимости от конкретного случая, это от 9 до 14 лет для девочек и 13-15 лет для мальчиков. С этого возраста канонически можно заключать религиозный брак между ними.

Муфтий также заметил, что примерно такой же возраст дозволенности вступления в брак и в христианстве. Церковное брачное совершеннолетие канонически установилось в Русской православной церкви в 13 лет для женщин и 15 лет для мужчин, католикам разрешается выйти замуж в 12 лет, а жениться в 14 лет, протестанты обоих полов могут узаконить отношения в 14 лет.

Среди мусульманского духовенства России до сих пор идут споры по этому поводу. После того, как история с Расулом Салиховым стала достоянием общественности, в Духовном управлении мусульман Татарстана заявили, что эта традиция в нынешних реалиях себя изжила и должна пресекаться, так как «подобные случаи наносят вред авторитету ислама и образу мусульманской уммы в глазах широкой общественности».

Муфтий Рушан Аббясов в разговоре с «360» также заявил, что в сегодняшних реалиях такие браки неприемлемы.