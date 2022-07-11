Свадьба на 1,5 месяца. История любви и измены Юлика и Даши Каплан

Буквально несколько дней назад о блогерах Юлике и Даше Каплан знали по большей части пользователи YouTube. Теперь же о паре заговорили практически все СМИ. Новый виток популярности молодым людям принес скандальный развод, который широко обсуждают в Сети. Многих пользователей поразило, что муж изменил супруге всего через несколько недель после свадьбы и уже готов разойтись.

Измена и развод блогеров Даши Каплан и Юлика

Пару Даши Каплан и Юлика (Юлий Онешко) фанаты считали одной из самых крепких среди контент-мейкеров на YouTube. Однако утром 25-летняя звезда напугала подписчиков тревожным сообщением.

«Я хочу умереть», — написала девушка в Telegram-канале.

Через несколько часов она объяснила странную формулировку. Каплан рассказала, что разводится с мужем, так как тот любит другую — Машу Мармарис. Более того, выяснилось, что 29-летний Онешко не был верен супруге. Речь шла о поцелуе, а не об интимной близости.

«Вчера на тусе он мне изменил, всем спасибо. <…> Извините, не *** — месяц переписывался, потом целовался», — поделилась Каплан.

Это подтвердил и сам парень. При этом он подчеркнул, что сам рассказал все жене буквально через 30 минут после случившегося, как и о своих чувствах к другой. Звезде YouTube такое признание мужа далось непросто. По собственному признанию, Каплан сейчас старается не заходить в соцсети и почти ни с кем не общается.

«Я сразу написала в Telegram, чтобы все обсуждения прошли быстрее. Я сейчас просто существую, не читаю ничего. Даже сообщения от друзей не могу читать. Понимаю, что может случиться с каждым. Но я не была готова. <…> Все эти дни я только сплю. Юлик от меня не отходит, спасибо ему за это. Все будет хорошо», — пояснила девушка.

Источник фото: Telegram/Я Ксюша Ракета

При этом она попросила аудиторию не «копать» эту тему, так как сама находится в шоке от все новых подробностей, о которых раньше не могла бы и подумать.

«Сегодня я услышала заветные слова: „Я тебя больше не люблю“», — добавила девушка.

Она напомнила, что всего несколько недель назад у нее с Онешко была свадьба. На торжестве жених плакал и клялся в вечной любви, отмечая, что ждал этого дня шесть лет.

«Что бы вы ни думали, я продолжаю любить его и хочу ему только самого лучшего. <…> Я очень переживаю за Юлика. Конечно, мне больно и обидно от этой ситуации. Но я как любила его, так и люблю. Люди могут допускать ошибки. У всего есть причинно-следственная связь. <…> Я уехала в Москву, чтобы мы не мозолили друг другу глаза. Скоро приеду обратно, и первое, что я хочу сделать, — это поддержать его, поговорить», — написала Каплан.

Тем временем муж Каплан, как отметил сам, будет налаживать новые отношения с Мармарис. Она младше его на 10 лет, у ее канала на YouTube 1,25 миллиона подписчиков.

Реакция Маши Мармарис и фанатов на измену Юлика

Сама Мармарис тоже молчать не стала. Она начала активно комментировать ситуацию и даже дала эксклюзивное интервью Теlеgrаm-каналу «ВПШ», в котором подчеркнула, что инициатива исходила от Онешко, а не от нее.

«Я бы никогда не сделала шаг навстречу к женатому человеку сама, точно бы не стала уводить его из семьи, точно бы не стала с ним спать, как многие думают. Ничего из этого не было. Получилось вот так, я сама была шокирована происходящим. Пусть люди думают, что хотят, возмущаются, пишут, что я наркоманка и что прыгаю по чужим гениталиям. Я-то знаю, что это не так», — пояснила блогер.

Она отметил, что не считает нужным извиняться перед Каплан, которая «очень тепло» к ней относилась. В канале также напомнили, что в день, когда Онешко целовался с Мармарис, последняя подарила его жене цветы и даже предлагала ей набить совместные татуировки. Более того, Мармарис сделала селфи с Онешко и поставила фото на заставку телефона Каплан.

«Выглядит как издевка», — написали в «ВПШ».

Источник фото: Telegram / «Антифаны Дарьи Каплан»

Большая часть фанатов осудили Онешко. Однако нашлись и те, кто отметил, что в сложившейся ситуации виноваты все участники любовного треугольника.

Изнасилование Лиззки

После публикации новости о разводе в Сети появилась информация о том, что ранее Онешко якобы изнасиловал третью девушку — блогера Лиззку (Елизавета Неред). Сам парень это опроверг, а предполагаемая жертва давно не появлялась в социальных сетях. По неподтвержденной информации, она находится в американской тюрьме.

«С Лизой все было обоюдно. Я был безответно влюблен долгое время, и она знала об этом, мы жили вместе. Первый раз, да, случился в нетрезвом виде, но я не позволял себе лишнего. И конечно же, это случилось с взаимного согласия. Остальные случаи были в трезвом виде. <…> Сейчас, когда Лиза не может ответить, я считаю не очень правильно обсуждать этот вопрос, поскольку до сих пор я уважительно отношусь к ней», — говорил Онешко.

История любви Даши Каплан и Юлика

Даша Каплан и Онешко прославились благодаря соцсетям. Он записывает забавные ролики, принимает участие в различных шоу, при этом у него больше четырех миллионов подписчиков на YouTube. Она же ведет эфиры, снимает влоги на чуть менее масштабную аудиторию — больше миллиона подписчиков. Однако девушка не всегда была знаменита.

Источник фото: Telegram / «Антифаны Дарьи Каплан»

Каплан увлекалась роликами в Сети — в рекомендациях к просмотру она увидела видео Онешко. Она оценила ролик, подписалась на аккаунт парня. А он заметил симпатичную новоиспеченную подписчицу и начал переписываться с ней. Молодые люди быстро нашли общий язык, и уже на третьей встрече Онешко назвал Каплан своей девушкой и предложил познакомить с близкими. Когда же пара начала жить вместе, блогер взял заботу о девушке на себя. По словам Каплан, он был щедрым и романтичным.

Вскоре девушка и сама начала записывать ролики, выкладывать их на YouTube. Влюбленные не скрывали отношения и делились с подписчиками совместными фото. Каплан подчеркивала, что ее рост как блогера произошел именно благодаря Онешко.

Свадьба Даши Каплан и Юлика

Спустя несколько лет пара решила узаконить свои отношения. Свадьба состоялась 26 мая 2022 года. Праздник был роскошным. Невеста выбрала пышное платье с открытыми рукавами и дополнила образ длинными косами в стиле сказочных принцесс. Онешко организовал выкуп невесты, а гости исполняли частушки и пели хором «Ах, эта свадьба».

Источник фото: YouTube / Дарья Каплан

Для ресторана молодожены переоделись в черное. На празднике выступала группа «Воровайки» и Рома Желудь. А в финале мероприятия гостей ждал пятиярусный торт.