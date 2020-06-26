Отказ от материнства на заказ. Как работает суррогатное материнство в России

Недавно в одной из московских квартир были обнаружены сразу пять детей, рожденных от суррогатных матерей. Несмотря на то, что эта процедура в России не запрещена, было заведено уголовное дело. «360» выяснил, как обстоят дела с суррогатным материнством и с его регулированием в России.

На прошлой неделе в квартире на Аргуновской улице в Москве нашли пятерых маленьких детей, самому старшему из которых — примерно полгода. Естественно, их сразу забрали в больницу — к счастью, их жизням уже ничто не угрожает. Как оказалось, все они были рождены суррогатными матерями для китайских «заказчиков», в связи с чем было возбуждено уголовное дело о торговле людьми.

Этот случай заставил в очередной раз задуматься о проблемах суррогатного материнства. Например, специалист по биомедицинской этике Ирина Силуянова выступает за запрет в России суррогатного материнства в России, поскольку считает его абсолютно безнравственным.

Суррогатное материнство — это узаконенная форма купли-продажи детей, которая полностью обесценивает ценность материнства. В России оно должно быть запрещено, также как в большинстве европейских стран. Ирина Силуянова заведующая кафедрой биомедицинской этики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

В России, действительно, закон не запрещает суррогатное материнство, однако это не значит, что оно никак не регулируется. Напротив, к нему существуют достаточно жесткие требования.

Какие существуют ограничения на суррогатное материнство?

Еще в 2012 году Министерством здравоохранения был подписан приказ «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий», к которым относится в том числе и суррогатное материнство. Разумеется, далеко не каждая женщина может стать суррогатной матерью. Помимо возраста от 25 до 35 лет и отсутствия хронических заболеваний, потенциальная суррогатная мать также должна пройти обследование на предмет психологической устойчивость. Еще одно обязательное требование — наличие собственного здорового ребенка.

Кроме того, обращаться за услугой суррогатного материнства можно только в случае серьезных болезней, которые включены в перечень показаний к применению, или же если до этого случалось три или более выкидышей. То есть культивирования суррогатного материнства, о котором говорила Силуянова, в таких условиях возникать не должно.

Приказ также включает в себя огромное количество требований к специальной клинике, в которой такие операции могут быть организованы.

Почему распространяется нелегальное суррогатное материнство?

На законных основаниях суррогатное материнство возможно только при наличии медицинских показаний и в специальных клиниках. Речь идет исключительно о частных клиниках. Например, клинический госпиталь «Лапино» в Одинцовском районе.

Таким образом, суррогатное материнство — удовольствие недешевое и весьма труднодоступное. При этом, с одной стороны, бюрократическая процедура регистрации ребенка, рожденного от суррогатной матери, не составляет серьезных сложностей: достаточно согласия суррогатной матери на то, чтобы родителями были записаны «заказчики». Это согласие она подписывает в роддоме, а затем регистрация в ЗАГСе происходит уже по общим правилам, а точнее — по федеральному закону «Об актах гражданского состояния».

При этом, как отметили в пресс-службе ЗАГСа Московской области, у суррогатной матери уже при государственной регистрации рождения ребенка есть возможность записать себя матерью. В общем, суррогатная мать просто отказывается от материнских прав и добровольно передает их «заказчикам» — точно так же, как передала бы приемным родителям.

То есть отследить факт нелегального суррогатного материнства зачастую очень сложно. И это дает широкий простор для различных махинаций.

Законодательные противоречия

Как отметил директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, проблема заключается еще в том, что в России нет единого закона о суррогатном материнстве — все держится на отдельных актах и приказах.

Кроме того, Мельников указал на противоречие между законом «Об актах гражданского состояния» и более поздним законом «Об основах охраны здоровья граждан». Если в первом говорится о том, что для регистрации ребенка, рожденного суррогатной матерью, необходимо соответствующее заявление супружеской пары, то во втором сказано, что суррогатным материнством могут пользоваться и пары, не состоящие в браке, и даже одинокие женщины.

То есть, несмотря на кажущуюся бюрократическую простоту, возникают серьезные осложнения, если делать все по закону. Например, если женщина, не состоящая в браке, решит абсолютно легально воспользоваться услугой суррогатной матери, то ей, прежде чем зарегистрировать рождение ребенка в ЗАГСе, надо будет добиться специального разрешения суда. Все это — достаточно долгий процесс, который в условиях пандемии осложнился еще и тем, что во время карантина ни ЗАГС, ни суд не работали.

Подвести суррогатное материнство под единую правовую базу — важный шаг к тому, чтобы упростить эту процедуру и сделать ее безопасной. Владислав Мельников директор Европейского центра суррогатного материнства.

В свою очередь, адвокат Вадим Кудрявцев отметил, что в России действует огромное количество посреднических фирм, занимающихся вопросами суррогатного материнства — как правило, они осуществляют поиск матерей. Формально они не запрещены, но их деятельность никак законодательно не регулируется. Качественных специализированных центров, наподобие лапинского, в стране не много, а вот фирм-посредников, зачастую не имеющих отношения к медицине — сколько угодно.

Поэтому важно, помимо всего прочего, ужесточить требования к фирмам, предоставляющим услуги суррогатного материнства, чтобы минимизировать риски — это тоже убережет многих от нелегальных операций.