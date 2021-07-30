Суровые финны устроили россиянам пытку ПЦР. Тесты неприятны, но важны
Россияне, приезжающие в Финляндию, жалуются на болезненные тесты на коронавирус на границе. Якобы зонд для забора материала погружают гораздо глубже в носоглотку, чем в России. Это может привести к повреждениям, уверены врачи.
О жалобах россиян сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle. Эту информацию подтвердил и читатель «Фонтанки» Аркадий. Он пересекал границу в июне. Мужчина, правда, не видит в неприятном тесте большой проблемы.
«ПЦР делают абсолютно бесплатно. Отказ может повлечь наказание. В ситуации бушующей пандемии не вижу в таком тестировании ничего страшного», — пояснил Аркадий.
Финский метод может привести к повреждениям
Врач-инфекционист региона Кюменлааксо Ристо Пиетикяйнен отметила, что дело в разной практике. Российский и финские врачи попросту по-разному забирают материал. Это подтвердил и врач-физиотерапевт Филипп Глубоков. В разговоре с «360» он отметил, что глубокое погружение зонда действительно достаточно болезненное.
Задняя стенка носоглотки довольно чувствительная. Поэтому, да, глубокое погружение зонда более болезненно, чем поверхностное взятие материала
По словам собеседника «360», нельзя сказать, что более глубокое погружение зонда приводит к более точным результатам. Скорее всего, дело просто в разных привычках и способах врачей.
«При правильной технике взятия биоматериала повреждений быть не должно. Здесь все зависит не от глубины, а от профессионализма забирающего материал», — пояснил Глубоков.
Такую же точку зрения в разговоре с «360» высказал и врач-терапевт из клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин. Он уверен, что глубина забора не влияет на результаты теста. Важнее, чтобы человек не пил и не ел перед тестом, если говорить о ротоглотке.
«Повредить — конечно, да. Если повредить миндалину, очень глубоко в нее зайти зондом, лопаточкой. Еще с детства все знают, что миндалины не надо трогать, туда можно занести инфекцию. Хотя все стерильно, но повредить миндалину можно. Если же войти глубоко в полость носа, там есть решетчатая кость. Прям до мозга уж не дойдут, но воспалительные процессы могут быть. <…> Боль — это самое минимальное, что может быть. Можно дело и до воспаления довести», — пояснил собеседник.
Ограничения для российских туристов в Финляндии
Финляндия разрешила въезд в страну с 26 июля из всех государств при наличии сертификата, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса препаратами, которые одобрены Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Но ни одна из российских вакцин к ним пока не относится.
Правда, Финляндия продлила ограничения на границе для российских туристов до 22 августа. Руководство страны смягчило правила для некоторых категорий граждан России в начале июня этого года. Например, родственники финских граждан могут ездить в Суоми.