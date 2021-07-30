Суровые финны устроили россиянам пытку ПЦР. Тесты неприятны, но важны

Россияне, приезжающие в Финляндию, жалуются на болезненные тесты на коронавирус на границе. Якобы зонд для забора материала погружают гораздо глубже в носоглотку, чем в России. Это может привести к повреждениям, уверены врачи.

О жалобах россиян сообщила финская государственная телерадиокомпания Yle. Эту информацию подтвердил и читатель «Фонтанки» Аркадий. Он пересекал границу в июне. Мужчина, правда, не видит в неприятном тесте большой проблемы.

«ПЦР делают абсолютно бесплатно. Отказ может повлечь наказание. В ситуации бушующей пандемии не вижу в таком тестировании ничего страшного», — пояснил Аркадий.

Финский метод может привести к повреждениям

Врач-инфекционист региона Кюменлааксо Ристо Пиетикяйнен отметила, что дело в разной практике. Российский и финские врачи попросту по-разному забирают материал. Это подтвердил и врач-физиотерапевт Филипп Глубоков. В разговоре с «360» он отметил, что глубокое погружение зонда действительно достаточно болезненное.

Задняя стенка носоглотки довольно чувствительная. Поэтому, да, глубокое погружение зонда более болезненно, чем поверхностное взятие материала Филипп Глубоков врач-физиотерапевт.

По словам собеседника «360», нельзя сказать, что более глубокое погружение зонда приводит к более точным результатам. Скорее всего, дело просто в разных привычках и способах врачей.

«При правильной технике взятия биоматериала повреждений быть не должно. Здесь все зависит не от глубины, а от профессионализма забирающего материал», — пояснил Глубоков.

Такую же точку зрения в разговоре с «360» высказал и врач-терапевт из клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин. Он уверен, что глубина забора не влияет на результаты теста. Важнее, чтобы человек не пил и не ел перед тестом, если говорить о ротоглотке.

«Повредить — конечно, да. Если повредить миндалину, очень глубоко в нее зайти зондом, лопаточкой. Еще с детства все знают, что миндалины не надо трогать, туда можно занести инфекцию. Хотя все стерильно, но повредить миндалину можно. Если же войти глубоко в полость носа, там есть решетчатая кость. Прям до мозга уж не дойдут, но воспалительные процессы могут быть. <…> Боль — это самое минимальное, что может быть. Можно дело и до воспаления довести», — пояснил собеседник.

Ограничения для российских туристов в Финляндии

Финляндия разрешила въезд в страну с 26 июля из всех государств при наличии сертификата, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса препаратами, которые одобрены Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Но ни одна из российских вакцин к ним пока не относится.

Правда, Финляндия продлила ограничения на границе для российских туристов до 22 августа. Руководство страны смягчило правила для некоторых категорий граждан России в начале июня этого года. Например, родственники финских граждан могут ездить в Суоми.