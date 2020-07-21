Супругов из Миссури судят после того, как с оружием прогнали протестующих. Их подвела собственная слава

Прокурор Сент-Луиса Кимберли Гарднер планирует добиваться для супругов не тюремного срока, а включения в программу реабилитации. Она якобы поможет исправить поведение Марка и Патриши. «Незаконно размахивать оружием перед мирными протестующими», — подчеркнула Гарднер.

Прокурор штата Миссури Эрик Шмитт вовсе потребовал снять обвинение с Макклоски. По его словам, пара имела право защищать себя и свою собственность. Губернатор Миссури Майк Парсон добавил, что помилует мужа с женой, если им все же назначат тюремный срок.

Семья Макклоски живет на элитной частной улице. Мимо их дома 28 июня проходили демонстранты, которые направлялись к мэру Сент-Луиса. Супруги с ружьем и пистолетом потребовали от митингующих покинуть частную территорию.

Видео с участием супругов набрало миллионы просмотров в социальных сетях. Ролик ретвитнул сам Дональд Трамп. Некоторые пользователи Сети осудили поступок Макклоски.

Почему выдвинули обвинения?

«Дело в том, что попытка Макклоски защитить сове имущество взбудоражила общество, так как они живут в доме колониального стиля на улице, где живут миллионеры. По этой улице действительно проходила крупная демонстрация, направлявшаяся к дому мэра. Но мэр же не вышел с оружием в руках», — об этом в разговоре с «360» заявил вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов.

Он пояснил, что в США действительно работает вторая поправка. Но оружием можно пользоваться, если есть угроза. Толпа же не угрожала Макклоски. Правда, основополагающую роль все же сыграл общественный резонанс, считает собеседник.

«Думаю, дело, конечно, не закончится тюремным сроком, так как оружие применено, слава богу, не было. Судить их, по сути, не за что. Но штраф за неправильное обращение с оружием получить они могут. Тем более дом никто не тронул, ничего не было разбито, никто даже газон не потоптал. Просто пара в достаточно вульгарной форме демонстрировала огнестрельное оружие, что по этическим соображениям делать нельзя», — заключил Ионов.

Протесты в США начались в конца мая — после убийства афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицейскими. В некоторых городах акции сопровождались грабежами магазинов и столкновениями с полицией.