Привитый врач стал причиной вспышки ковида в городе. Его случай показывает, как работает вакцинация

В Германии врач, получивший обе инъекции иностранной вакцины, оказался суперраспространителем коронавируса. Это первый такой случай. Причин может быть несколько, но главными врачи называют плохой иммунитет и проблемы с защитными мерами в Германии. Если бы уже сегодня большинство были вакцинированы, ничего подобного бы не случилось.

В начале апреля мэр крупного немецкого города Галле Бернд Виганд выступил с тревожным заявлением: в госпитале Святой Елизаветы и Святой Варвары вспышка коронавируса. Ее источником стал один из сотрудников больницы. Самое удивительное в этой истории то, что он уже получил две инъекции вакцины, сообщают издания Halle Spektrum и T-online.

Немецкая пресса называет человека, чье имя не раскрывается, суперраспространителем (superspreader), ведь он заразил не только свое ближайшее окружение, но и десятки людей — как коллег, так и пациентов. Причем все экспресс-тесты на коронавирус у него давали отрицательный результат, симптомов тоже не было. Даже сейчас, спустя время после вспышки заболеваемости в госпитале, у «нулевого пациента» симптомы так и не проявились.

Выяснилось все только тогда, когда врачи стали искать источник заражения и провели ПЦР-тест в том числе и своему суперраспространителю. У него оказалась «чрезвычайно высокая вирусная нагрузка», то есть организм был максимально заразен для окружающих.

Вопросы к иммунитету

Мэр города в обращении к жителям призвал их быть максимально осторожными и заявил, что вирус якобы начал вести себя по-новому и, возможно, обходить защиту вакцины. Но в самой клинике, где была вспышка, с этим не согласны.

У так называемого суперраспространителя был британский штамм коронавируса, против которого вакцины — как импортные, так и отечественные — успешно защищают. Но ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев отметил в беседе с «360», что ни одна вакцина не дает 100-процентной гарантии того, что человек не заразится.

Вакцинирование не дает 100-процентной гарантии того, что вы не подхватите коронавирус. Это может быть какая-то особенность иммунной системы Максим Скулачев.

Заведующий сектором молекулярной вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский добавил, что у Pfizer, как и у «Спутника V», очень высокий процент эффективности — более 90%, в то время как у AstraZeneca, которой тоже прививают в Германии, — чуть больше 60%. Аграновский согласился с тем, что главной причиной необычного поведения организма немецкого суперраспространителя, скорее всего, стали особенности иммунитета.

«Наверное, у него, к сожалению, не работает в полной мере иммунная система и просто не выработались антитела. Соответственно, вирус в организме оставался очень долго, а в нормальной ситуации он не может долго персистировать, репродуцироваться в организме. Здесь, очевидно, были какие-то проблемы», — объяснил он.

Вакцина — опасность или спасение?

В немецкоязычной прессе марка вакцины, которой был привит будущий суперраспространитель, не называлась, однако российское издание «Вести» утверждает (без ссылки на источники), что это был препарат Pfizer. В своем материале журналисты ставят под сомнение не только эффективность вакцины Pfizer, но и ее безопасность.

Однако врачи — как немецкие, так и российские — уверены, что оснований для подобных заявлений нет и быть не может — вакцина не заражает человека. Более того, Максим Скулачев убежден в том, что именно вакцинация спасла жизнь человеку, невольно оказавшемуся суперраспространителем.

«Это медицинский работник, они сталкиваются с очень высокими дозами вируса, а у каждой защиты есть свой предел прочности. Тогда вакцина просто спасла ему жизнь, потому что у него заболевание стало протекать в бессимптомной форме», — убежден Скулачев.

При бессимптомном течении, по словам вирусолога, экспресс-тесты действительно часто не выявляют ковид, потому что он развивается не в носоглотке, а глубже в организме, например в легких. Тогда на помощь приходит ПЦР.

То есть человек ощущает себя абсолютно здоровым, прошел вакцинацию, но активно распространяет вирус. В этом и главная подлость этого коронавируса: можно не чувствовать симптомов, но при этом распространять Максим Скулачев.

«Это очень хороший для нас пример: если вы сделали прививку, вы, скорее всего, спасли себе жизнь, потому что даже если вы заразитесь, он (ковид — прим. ред.) будет легко протекать. Тем не менее вы можете его (вирус — прим. ред.) распространять, так что если у вас есть пожилые родственники, которые не вакцинированы, тесно с ними общаться будет не лучшим решением», — заключил он.

Это же подтвердили и немецкие врачи. «На самом деле, хорошая новость в том, что вакцинация работает. Несмотря на множество вирусов, человек не был болен», — заявили в больнице.

Вакцина не отменяет маски

Начальство клиники в Германии, где произошла вспышка, также отметило, что они и сами допустили ошибку: ученые не были уверены, могут ли привитые люди распространять вирус, а потому не настаивали на том, чтобы те, кто уже получили вакцину, продолжали носить средства индивидуальной защиты. Теперь им придется пересмотреть свои правила.

Немецкий врач подчеркнул, что сейчас крайне важно следовать установленному в Германии правилу AHA+A+L — эта аббревиатура расшифровывается как «дистанция, гигиена рук, ношение маки + использование приложения по отслеживанию контактов + частое проветривание». Практически те же рекомендации дает и Роспотребнадзор.

Скулачев добавил: если бы все люди, с которыми контактировал суперраспространитель, были привиты, ничего бы не случилось — из них могли бы заболеть единицы.

«Вакцинация снижает распространение вируса: он просто не сможет найти себе носителя, ему некуда будет распространяться, он может жить только внутри человека. Так что, чтобы эпидемия поддерживалась, нужно, чтобы он все время находил себе людей без иммунитета», — заключил он.