Сериал «Сверхъестественное» закончился через 15 лет. Финал удивил даже критиков

Сериал «Сверхъестественное» прожил 15 лет. Долгие годы он удерживал внимание фанатов — сначала сюжетом и актерской игрой, музыкой и юмором, а потом драмой. Теперь история братьев Дина и Сэма Винчестеров закончена.

«Сверхъестественное» вышло на экраны в 2005 году. Сериал начинался как история двух братьев, сыновей маститого охотника за нечистью.

Все начиналось так

Старший брат, Дин Винчестер, грезил тем, чтобы продолжить дело погибшего отца, убить как можно больше нежити и спасти как можно больше жизней. Сэм «влипать» в историю не хотел. Он нашел себе девушку и жил мирно, пока на пороге его дома не объявился брат, зовущий его раскрыть тайну исчезновения отца. Сначала Винчестер-младший не хотел присоединяться, но вскоре нечисть прибрала к рукам и его возлюбленную, так что больше ему ничего не оставалось.

На протяжении нескольких первых сезонов сценарии серий крутились вокруг охоты на потусторонних существ — от оборотней и вампиров до адских псов, ангелов и даже дьявола и Бога. Однако несколько лет спустя сценаристы решили добавить «мыла». Стали появляться драматические и запутанные сюжетные линии отношений охотников с ангелами и демонами разных «чинов». В какой-то момент разговоров стало так много, а драйвовой охоты так мало, что некоторые фанаты решили закончить эту историю для себя.

За что фанаты любят «Сверхъестественное»

Сериал неоднократно обещали завершить, однако каждый раз братья Винчестеры возвращались. Некоторые фанаты были настолько возмущены, что даже требовали закрыть его немедленно. Но всегда находились те, кто был готов поддержать любимый сериал. Смотреть его можно было хотя бы ради уморительных моментов и актеров.

Авторам нельзя было отказать в исключительном выборе саундтрека. Главной песней сериала, которая неумолимо ассоциируется у всех фанатов с поездкой братьев Винчестеров на черной Chevrolet Impala по Америке, стала песня Carry On My Wayward Son группы Kansas.

Важное место в сериале занимает и Eye Of the Tiger группы Survivor.

Также в сериале играли легендарные композиции групп AC/DC, Led Zeppelin, Metallica, Deep Purple, Guns'N’Roses, Queen, The Who, Fall Out Boy, Bon Jovi, Journey, The Animals, Боба Дилана, Оззи Осборна и многих других.

Дальше будут спойлеры!

Далее в тексте будет раскрыт финал сериала. Если вы не хотите спойлеров, можете прочитать другой наш материал — про новый сезон «Короны».

Финал истории братьев снят в духе последних сезонов, которые даже многие фанаты едва смогли досмотреть. Зрители были уверены, что их уже ничем не удивишь, и оказались правы — все закончилось банальной смертью.

В течение сериала оба брата не раз умирали, но сценаристы находили способ вернуть их к жизни. Дин и Сэм уже побывали в аду и в чистилище, поэтому последняя смерть Дина, настоящая, после которой он наконец-то попадает в рай, не вызывает у зрителей слишком сильных эмоций. До самого конца остается ощущение, что вот-вот старший из братьев Винчестеров все же оживет (как в серии «Заколдованный круг»).

Однако финальная гибель Дина, довольно нелепая, в отличие от многих предыдущих, оказывается реальной. Он падает на ржавую арматуру во время схватки с рядовой чертовщиной и погибает окончательно.

Сэм, оплакав потерю брата, отходит от дел и заводит семью. В самом начале сериала братья мечтали именно о таком финале: Сэм хотел спокойной жизни, а Дин — продолжить дело отца и положить жизнь, спасая других.

Критики отмечают, что такой расклад не испортил общего впечатления от сериала — как раз потому, что ничего сверхъестественного не произошло. Но многие оказались сильно огорчены концовкой.

«Дин буквально умер просто так? Чтобы Сэм мог пострадать? Что?» — написал пользователь с ником I hate this show.

Также в последней серии 15 сезона ангел Кастиэль признался в любви Дину Винчестеру, эту пару фанаты называли «дэстиэлем».

Другие восприняли концовку легендарного шоу с иронией.

А кто-то просто остался доволен.