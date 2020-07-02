Супермен, медвежонок, Малефисента. И другие странные персонажи были замечены на голосовании по поправкам в Конституцию

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. Несмотря на серьезность данного мероприятия, некоторые россияне решили отличиться. Самые интересные случаи на избирательных участках — в материале «360».

В Барнауле

В Барнауле на избирательный участок пришел медвежонок. Правда не сам, а с избирателем, который является сотрудником местного зоопарка. Проголосовать дикое животное конечно не смогло, хоть он и схватил ручку, а вот пошкодничать ему удалось.

Медвежонок залез на стул, а затем и вовсе запрыгнул на столс документами. Животное чуть заигралось и не сильно укусило члена комиссии. У женщины порвалась перчатка.

В Подмосковье

Один из избирателей Красногорского городского округа пришел на участок в костюме супергероя. В паузе между спасением мира, он решил проявить свою гражданскую позицию и проголосовать. Несмотря на неуязвимость супергероя, молодой человек дополнил свой яркий костюм маской.

Источник фото: телеканал «360»

В Вологде

Несколько жителей Вологодской области вернулись в прошлое. Они оставили необычную жалобу во время голосования по поправкам к Конституции. В ней они опросили исключить их из списка, потому что считают, что нет такой страны — Россия, а есть СССР. Таких жалоб в день голосования поступило четыре штуки. Кроме них, других более серьезных обращений зафиксировано не было.

В Москве

На избирательный участок, расположенный в Московском строительном университете пришла целая компания странный персонажей. Они были одеты в черные и белые одеяния. На головах у них были причудливые шляпы. Компанию им составила девушка в костюме Малефисенты.

Неизвестный участок

В один из неопознанных участков ворвалась молодая избирательница, оголенная по пояс. Она зашла на участок, сделала круг мимо ящиков с бюллетенями и ушла. Что она этим хотела сказать, осталось загадкой для членов избирательной комиссии.