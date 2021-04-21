Суперлига провалилась. Именно фанаты смогли сохранить принцип футбола

Не прошло и недели, как английские клубы отказались от участия в Суперлиге. Из-за этого организаторы просто приостановили работу над турниром. Немалую роль в этом сыграли английские болельщики и здравый смысл команд. Ведь о каких деньгах может идти речь, если на матчи никто не придет.

Приостановка турнира

После того как английские футбольные клубы официально объявили о выходе из Суперлиги, организаторы турнира приостановили работу над проектом. В качестве отговорки руководство заявило, что было нацелено на развитие футбола и преодоление трудностей, возникших из-за пандемии коронавируса. Организаторы упомянули, что существующая турнирная система в футболе не работает, а предложение Суперлиги направлено на развитие спорта, генерируя ресурсы и стабильность для всей системы.

Организаторы Суперлиги уверены, что английские футбольные клубы отказались от участия из-за давления со стороны ФИФА и УЕФА.

«Несмотря на уход английских клубов, которые были вынуждены пойти на это под давлением, мы уверены, что наше предложение полностью соответствует законам и нормам Европы, что и было подтверждено решением суда о защите Суперлиги от действий третьих сторон», — говорится в заявлении руководства Суперлиги.

Всего из Суперлиги вышли шесть английских команд: «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Большинство клубов отметили, что такое решение приняли из-за недовольства болельщиков.

Изначально в закрытый клуб Суперлиги вошли 12 лучших футбольных команд: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер» и «Милан». Это коллективы из Англии, Италии и Испании.

Главная цель Суперлиги — заработать, уверяли футбольные эксперты. Ведь топовые команды мира играли бы друг с другом, собирали бы миллионы долларов и огромные телевизионные рейтинги.

Как только появились новости о создании такого элитного турнира для лучших команд, активизировались организации ФИФА и УЕФА. Руководство заявило: если заявленные команды примут участие в Суперлиге, им закроют путь к турнирам, которые устраивают ФИФА и УЕФА. Кроме того, Суперлига рассорила фанатов и стала причиной общественных акций в Лондоне.

Решение болельщиков

Выход английских клубов из Суперлиги и приостановка проекта — вполне ожидаемое событие. Футбольный эксперт Борис Раппопорт в беседе с «360» отметил, что руководство Суперлиги не продумало реакцию со стороны ФИФА и УЕФА. То есть организаторы предполагали, что их будут критиковать, но такого негатива не ожидали.

Раппопорт предположил, что создателей Суперлиги просто ослепили огромные суммы денег, которые они могли бы получить за турнир. А оказалось, что инициатива закрытого клуба для элит футбола лишь разваливает этот вид спорта.

Если каждый день есть черную икру, в конце концов она надоест. Если смотреть в месяц по четыре игры „Манчестер Сити“, „Барселоны“, через какое-то время это приестся, и народ ходить не будет Борис Раппопорт.

По мнению Раппопорта, из Суперлиги вслед за англичанами выйдут и клубы других стран. Просто английские клубы более подвержены воздействию болельщиков. Фанаты во многом определяют действия любимых клубов. Болельщики были против Суперлиги для английских клубов, а значит, и матчи могли бойкотировать.

Раппопорт добавил, что развитие мирового футбола не завязано только на играх сильных команд. Интересно смотреть в том числе на более слабые клубы, на трансферы растущих игроков. Если более посредственные команды уберут из игр, то сложно будет разобраться в стоимости других футболистов.

Сырой проект

Футбольный эксперт Станислав Рынкевич в разговоре с «360» отметил, что Суперлига оказалась провалом. Вся мощь проекта могла реализоваться при условии, если бы все заявленные участники остались в турнире и туда бы постепенно приходили другие сильные коллективы, например «Бавария» или ПСЖ, которые отказались от участия сразу. Когда эти клубы открестились от Суперлиги, уже стало ясно, что что-то не так.

Когда «отваливаются» один, два или шесть участников, это говорит о том, что нет согласия даже среди «бунтовщиков», добавил Рынкевич. Значит, это вопрос времени, когда все развалится. Ведь проект уже нельзя считать сборищем сильнейших клубов Европы.

Проект был сырым, они (организаторы — прим. ред.) поспешили. На этом этапе не было ключевых договоренностей. Они вряд ли ожидали настолько негативную реакцию со стороны всех Станислав Рынкевич.

Кроме того, не было договоренностей с национальными ассоциациями, телевизионными компаниями, не было сроков, когда и как будут играть. Были только общие представления. К тому же у организаторов Суперлиги не было союзников, и это привело к тому, что не на что было опереться. Поэтому теперь клубы дают заднюю один за другим.

По мнению Рынкевича, ключевую роль в отказе английских клубов от Суперлиги сыграли болельщики, а не угрозы ФИФА и УЕФА. Кроме того, Английская премьер-лига и без этого турнира неплохо зарабатывает.