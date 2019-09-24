Последствия былой славы. Главной проблемой Superjet оказались не шасси, а журналисты

Перегрузки на шасси зафиксировали при взлетах и посадках на самолетах «Ямала» Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Нового Уренгоя. Правда, гендиректор авиакомпании назвал информацию «глупостью», а производитель лайнеров с ним согласился. Откуда тогда взялась такая информация?

Как сообщил «Коммерсант», семь превышений вертикальных нагрузок на шасси зафиксировали в августе–сентябре 2019 года. Установленный производителем предел не был превышен, но в ситуации все равно решили разобраться. Для этого авиакомпания и «Аэропорты регионов», в концессии которого находится воздушная гавань Нового Уренгоя, сформировали рабочую группу.

Выяснилось, что перегрузки происходили после столкновения «опор шасси с неровностями и стыками плит на ВПП». Это говорит о неудовлетворительном состоянии полосы и угрозе безопасности полетов SSJ. Представители «Ямала» письменно предупредили об этом «Аэрофлот», «Газпром авиа» и S7, тоже летающие в Новый Уренгой.

Директор аэропорта Роман Бочков заявил, что ВПП отвечает всем необходимым требованиям. 12 сентября Ространснадзор проверил полосу и не нашел нарушений регламентов или серьезных дефектов. В правительстве ЯНАО факт проверки подтвердили, подчеркнув, что «угрозы для эксплуатации нет».

В беседе с РБК «Ямал» и аэропорт подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок SSJ при взлетах и посадках. А так же тот факт, что нарушений при проверке ВПП не выявили. В их заявлении указано, что в сформированную рабочую группу планируют пригласить производителя самолетов.

Фейк и глупость

По данным издания, перегрузки наблюдались только у Superjet, хотя в парке «Ямала» есть Airbus A320/321 и Bombardier CRJ200. Источник, близкий к компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), заявил, что «это очередной умышленный фейк про самолет SSJ». В беседе с РИА «Новости» гендиректор «Ямала» Василий Крюк отметил, что сообщения о проблемах с эксплуатацией SSJ «глупость очередная». В пресс-службе «ГСС» «360» сообщили, что ознакомились с новостью о якобы существующих претензиях авиакомпании «Ямал» к самолету.

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«Мы разделяем мнение главы авиакомпании „Ямал“, что это „очередная глупость“. Если бы в распоряжении журналистов была переписка между авиаперевозчиком и аэропортом, они бы увидели, что речь в ней идет о претензиях авиаперевозчика к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Нового Уренгоя, состояние которой может оказать „отрицательное влияние на конструкцию воздушных судов“», — пояснили в пресс-службе.

К самому самолету, по его словам, у «Ямала» нареканий нет. Все упомянутые в публикации перегрузки не превышают заявленные ограничения, но безусловно требуют более пристального внимания к качеству покрытия.

«Название самолета Superjet, из-за большей известности, чем АК «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя (в концессии у «Аэропортов регионов), попытались втянуть в междоусобные споры хозяйствующих субъектов, в которых «ГСС» не участвует. Это недопустимо», — заявили в пресс-службе компании.

В публикации отмечается, что нареканий от других авиакомпаний по качеству ВПП не было. Пресс-секретарь «ИрАэро» Николай Бессонов подтвердил «360», что ни их летчики, ни технические службы за все время эксплуатации SSJ не сталкивались с проблемой перегрузки шасси при взлетах или посадках, в том числе, в Новом Уренгое.

«Состояние ВПП в этой воздушной гавани не вызывает нареканий со стороны наших пилотов. В ближайшее время мы планируем возобновить полеты в Новый Уренгой на Superjet», — сказал он.

Ведущий пилот-инспектор эксплуатанта SSJ авиакомпании «Россия» Леонид Леонов сообщил «360», что их организация с подобными проблемами у Superjet не сталкивалась.

«Странная история»

Главред портала Avia.ru Роман Гусаров назвал историю «странной», поскольку кроме заголовка, речь в тексте — не о самолетах, а о неудовлетворительном состоянии ВПП. Эксперту непонятно, как аэропорт смог пройти проверку Ространснадзора с якобы небезопасной полосой и почему другие самолеты не ощущают на ней перегрузок.

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«Либо проблема высосана из пальца, либо, по какой-то причине, она специально гипертрофированна и подана под таким углом, чтобы указать на какие-то проблемы с SSJ. Хотя, как раз, никаких проблем с самолетом в самом материале я не обнаружил. Кроме громкого заголовка», — сказал Гусаров.

Возможно, считает он, журналисты узнали о проведенной проверке полосы аэропорта, что мало кому интересно, и «решили немного хайпануть», для привлечения читателей. Кроме того, между аэропортом, авиакомпанией и лизингодателем существуют коммерческие взаимоотношения.

«Нередко субъекты этих взаимоотношений используют СМИ, как некий инструмент давления друг на друга для получения всякого рода скидок, преференций, отсрочек по платежам и так далее. Второй вариант вероятнее, на мой взгляд, если есть какие-то нерешенные коммерческие вопросы», — заключил Гусаров.