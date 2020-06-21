Супергерои, которые носят маски. Россия благодарит врачей в День медицинского работника

21 июня в России и других странах отмечается День медицинского работника. В этом году праздник имеет особое значение, поэтому в стороне не остался никто: врачей поздравили как сами медработники, так и представители совершенно других профессий.

День медработника стал официальным праздником в СССР в 1980 году и с тех пор отмечается каждое третье воскресенье июня. Помимо России, его празднуют и некоторые бывшие союзные республики — например, Белоруссия, Казахстан, Украина, Латвия и Азербайджан.

В этом году, пожалуй, впервые за всю историю, к празднику приковано повышенное внимание, и его уже нельзя назвать сугубо профессиональным. Ведь пандемия коронавируса многим дала понять, насколько важны врачи для всего общества.

Поэтому День медработника стал поводом, чтобы в очередной раз сказать спасибо врачам. И соответствующие акции проводятся по всей стране. К примеру, на этих выходных наконец возобновился чемпионат России по футболу. На 20-й минуте матчи останавливались, чтобы всем стадионом (заполненным, правда, лишь на малую часть) поаплодировать медицинским работникам.

Игроки петербургского «Зенита» и вовсе вышли на матч с ЦСКА в футболках с изображениями врачей из Санкт-Петербурга, погибших во время пандемии. Выходить так на поле футболисты петербургского клуба будут во всех оставшихся играх чемпионата.

Ролик с благодарностью врачам уже выпустил официальный портал оперативной информации о коронавирусе в России.

А вот такой ролик сделала к празднику пресс-служба Сбербанка. Специально для этого стихотворение написала поэтесса Вера Полозкова.

Естественно, в социальных сетях появилось огромное количество поздравлений и от обычных людей — как от врачей своим коллегам, так и от представителей других профессий.

Кто-то, правда, относится к этому празднику скептически, многие вспоминают зарплаты медицинских работников, их нелегкое положение в целом, а особенно в этом году.

О врачах стоит помнить, конечно же, не один день в году. И 2020-й это только подтвердил.