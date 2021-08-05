Дизайнер создал эксклюзивные сумки в виде упаковки макарон. До этого он пытался продать себя в качестве мебели

Американский дизайнер Николас Бентель создал кожаные сумки в виде упаковки спагетти компании Barilla. Он планирует выпустить их в ограниченном количестве — по 200 долларов за сумочку. Бентель известен своими экстравагантными идеями. До задумки с Barilla он создавал коллекцию одежды, меняющую цвет в загрязненном воздухе. Также он подал заявку на патент, выдающий его обнаженное тело за коллекцию мебели.

Сумки в виде упаковки Barilla

На сайте автора отмечается, что Бентель пришел к этой идее во время карантина, когда «смотрел на пачку пенне, готовя их уже в сотый раз». Так дизайнер решил вдохновить людей на создание чего-то прекрасного из привычных и даже надоевших вещей.

«Чуть ли не каждый столкнулся с похожим опытом в самые тяжелые месяцы пандемии, так почему бы не придумать упаковке какое-нибудь более интересное назначение», — заявил Бентель.

Всего Бентель создал 100 сумок. И делать больше не планирует. Стоимость одного аксессуара составляет 199 долларов — порядка 14,5 тысячи рублей по нынешнему курсу. Старт продаж дизайнер наметил на 11 августа. При этом художник подчеркнул, что создавал коллекцию без участия Barilla.

Одежда, меняющая цвет в загрязненном воздухе

Пять лет назад этот же дизайнер запустил линейку одежды под названием Aerochromics. Она меняет цвет, если воздух загрязнен. Бентель ограничился футболками с длинными рукавами. Стоили на тот момент они по 500 долларов.

Каждая из моделей имеет собственную технологию и реагирует на определенные загрязнения, например, на взвеси из различных частиц и моноксид углерода, ядовитого газа без вкуса и запаха. Для этого в некоторые изделия встроены сенсоры, подающие сигнал на тепловые панели. За счет них ткань разогревается и меняет цвет. Другие модели работают за счет химической реакции.

Обнаженное тело как коллекция мебели

На этом экстравагантные идеи дизайнера не закончились. Несколько лет назад он подал заявку на патент, выдающий его обнаженное тело за коллекцию мебели.

Для этого Бентель позировал так, чтобы его спина была, например, стулом, а живот — журнальным столиком. Руки художник решил представить вешалками. Это оказалось непросто. В течение двух месяцев дизайнер проработал шесть различных положений. За это время он оценил функции всех частей своего тела и натренировал мышцы, необходимые для каждой позы.

«Чтобы понять, через что проходят наши повседневные объекты, мне нужно было стать одним из них и испытать процесс проектирования», — заявил Бентель Dezeen.