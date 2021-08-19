Сумасшедший республиканец с бомбой? Вашингтон перекрыли из-за угрожающего взорвать грузовик американца

Полицейские оцепили район вокруг библиотеки Конгресса США в Вашингтоне. Причиной стал мужчина, который припарковал у здания свой пикап и заявил о взрывчатке. Правоохранителям уже удалось установить его личность, но пока с водителем ведут переговоры.

Об угрозе взрыва вблизи библиотеки Конгресса стало известно вечером 19 августа. Полиция Капитолия заявила, что у здания заметили подозрительный автомобиль.

«Пожалуйста, не приближайтесь к этому району. Следите за информацией для получения новых сообщений», — написали правоохранители на своей странице в Twitter.

Также полицейские попросили приехавших на место журналистов отойти подальше от библиотеки. Всех жителей близлежащего района эвакуировали. Людей вывели из самой библиотеки, а также из офисного здания Cannon House и Джефферсон-билдинг. Полиция оцепила несколько кварталов вокруг библиотеки. За желтой лентой оказались Капитолийский холм и здание Верховного суда.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила, что ей уже сообщили об угрозе взрыва. Она попросила жителей изменить маршрут и не подходить к оцепленному району.

«Полиция округа Колумбия помогает полиции Капитолия в мерах реагирования. Мы будем сообщать обновленную информацию, когда она будет доступна. На данный момент просим избегать района вокруг Капитолия», — написала она в Twitter.

Рядом со зданием мужчина припарковал черный пикап и стал угрожать взорвать бомбу. Сначала он вел прямую трансляцию из салона в Facebook, но очень скоро его страницу заблокировали. Мужчина заявил, что хочет поговорить с президентом США Джо Байденом.

Мы живем в свободной стране, Джо. Выбор за тобой. Если ты хочешь меня застрелить — то на воздух взлетят два с половиной квартала вокруг меня. Но я не хочу умирать, я хочу домой водитель пикапа.

Водитель добавил, что детонатор может среагировать на звук, если его решат застрелить. На переговоры с мужчиной отправились правоохранители.

«Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора», — сказал на брифинге представитель полиции Капитолия. Цитату привело РИА «Новости».

Сотрудникам полиции удалось установить личность водителя пикапа. Им оказался некий Рэй Росберри. О его мотивах пока ничего не известно. Требований, кроме встречи с Байденом, он никаких не озвучивал.

Во время трансляции он заявлял, что заложил взрывчатку и в других частях города.

«Революция уже началась. Она здесь. Сегодня», — сказал мужчина, добавив, что готов расстаться с жизнью.

Эвакуация в Нью-Йорке

Пока в Вашингтоне полицейские начали вести переговоры с Росберри, их нью-йоркские коллеги эвакуировали Таймс-сквер. Людей начали уводить с улицы из-за найденного подозрительного предмета, похожего на бомбу.

«Обнаружен подозрительный предмет, предположительно, красный бочонок для печенья. Все подразделения на месте. Они эвакуировали людей из этой зоны на данный момент», — сообщили в полиции города.

На место приехали саперы. Позже правоохранители сообщили, что подозрительный предмет проверили и он не представляет опасности. Оцепление на Таймс-сквер уже сняли.