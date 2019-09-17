Султан по-американски. Вышибала из Калифорнии практикует троеженство

Бывший вышибала и пожарный на пенсии Джермейн Рокмор живет в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния. Он окружен тройной красотой своих жен — Анжелики, Лиэнн и Марии. В семье девять детей, самому старшему из них 25 лет, он появился на свет, когда Джермейну было 15 лет.

«Нас учат быть моногамными, и я чувствую, что это просто делает нас неуверенными в себе. Нам велят найти того, кто будет для нас идеальной любовью, идеальным супругом и проведет остаток жизни на этой земле только с одним человеком», — считает американец.

Джермейн говорит, что не может строить моногамные отношения, потому что «любит всех». Полигамия открывает для него множество возможностей: супруги объединились «умственно, физически, эмоционально, финансово» и создали свою империю.

Джермейн познакомился со своей первой женой, агентом по недвижимости Анжеликой, когда им обоим было по 19 лет. Супруга не требовала от него моногамии, и через три года американец встретил Лиэнн. Они влюбились, и в сентябре 2001 года Лиэнн переехала к Джермейну и Анжелике. Четыре года назад многоженец начал общаться с Марией в приложении для знакомств, и через некоторое время женщина тоже стала членом семьи.

«Быть ​​в полиаморных отношениях — значит иметь дополнительную поддержку в нашем домохозяйстве. Это помогает достичь того, чего не может большинство других семей», — призналась первая супруга Джермейна Анжелика.

При этом мужчина не требует, чтобы его жены были ему верны. Каждая из них может встретить другого партнера и сделать его новым членом семьи.

Джермейн называет свои отношения «здоровыми и счастливыми». Вся семейка носит одинаковые футболки, путешествует по стране и активно пропагандирует свой образ жизни в соцсетях.