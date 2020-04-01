Сухой закон самоизоляции. Забота о здоровье россиян может выйти боком

На территории России постепенно ограничивают продажу алкоголя во время коронавируса. Логично переживать, что сидя дома россияне могут начать больше пить. Но на самом деле запрет может только навредить тем, кто находится в самоизоляции.

В России начали борьбу не только с коронавирусом, но и с алкоголизмом. Пока что решения принимают только региональные власти, поэтому речь идет не обо всей стране. Московские власти пока не собираются ограничивать продажу алкоголя. Но запрос уже поступал в правительство и не исключено, что в скором времени последуют меры от федеральных властей.

На данный момент ограничения на продажу алкоголя действуют в Карелии: купить спиртное там можно только с 10:00 до 14:00. Чуть более мягкий сухой закон ввели в Башкирии, где продажа горячительных напитков осуществляется с 10:00 до 18:00. А вот в некоторых городах Якутии спиртное запрещено продавать вообще. По крайней мере до 6 апреля, пока действует режим самоизоляции.

Мотив понятен: люди вынуждены сидеть дома без работы. Соответственно, многие уходят в запой, и от этого страдают уже не только они сами, но и их близкие. Поэтому продажу алкоголя во время карантина хотят ограничить, чтобы предотвратить бытовые конфликты.

Такое происходит не только в России. Жители Австралии, например, начали массово спиваться во время карантина, поэтому местные власти ввели интересное ограничение: можно продавать не больше 12 бутылок вина и двух ящиков пива в день в одни руки. Интересно, много ли найдется тех, кто выпивает больше?

Эпидемия алкоголизма

Во многом ограничения кажутся логичными. Во-первых, во время пандемии алкозависимые — одна из наименее защищенных групп людей. По словам врача-нарколога Марата Сараева, большинство алкоголиков умирают именно от пневмонии, поскольку алкоголь воздействует на кишечник — иммунный орган. Следовательно, организм из-за алкоголя становится более уязвимым перед вирусами. Так что слухи о «внутренней дезинфекции» с помощью водки — это миф, причем опасный.

Но риску подвергаются не только законченные алкоголики. В результате пандемии многие люди остались без работы (по крайней мере временно) и теперь не имеют постоянного занятия, да еще и вынуждены сидеть дома. Чтобы как-то скрасить серые будни, многие могут в этот период серьезно приложиться к бутылке. Кроме того, в текущей ситуации ни у кого нет уверенности в завтрашнем дне, а это серьезный стресс, и алкоголь становится антидепрессантом.

В условиях массового стресса здоровый человек может превратиться в алкозависимого Марат Сараев врач-нарколог, кандидат медицинских наук.

А если учитывать, что процент таких людей достаточно высок, то нужно как-то оградить большинство населения от этого риска, если мы не хотим столкнуться с повальным алкоголизмом после пандемии. Другой вопрос — не могут ли эти самые меры иметь обратный эффект? Запретный плод ведь всегда слаще. К тому же не исключено, что люди найдут другие способы медленно убивать себя.

Черный рынок, контрабанда и аптечный спирт

Пока речь не идет о полном запрете спиртного — по крайней мере в большинстве регионов. Но если предположить, что жесткие меры все же будут введены, могут появиться и другие неприятные последствия.

Во-первых, запрет и ограничения способствуют развитию теневых рынков. Поэтому в период алкогольного дефицита могут активизироваться спекулянты и контрабандисты. Это не только те, кто торгует самогоном, но и те, кто успел закупиться алкоголем по относительно низкой цене, чтобы потом продавать его «из-под полы» втридорога.

Во-вторых, в результате ограничений могут серьезно пострадать российские винодельческие компании. По словам президента Центра экономики инфраструктуры Владимира Косого, большинство российских производителей алкоголя закупают виноград у зарубежных партнеров. Если же продажи легального алкоголя в результате ограничений снизятся, делать вино станет попросту невыгодно.

При этом надо понимать, что многие крупные винодельческие компании, например Кизлярский коньячный завод, контролируются государством, и поэтому в некоторой степени влияют на его благосостояние. Тем не менее, по утверждению Владимира Косого, существенного ущерба российской экономике антиалкогольные меры все же не принесут.

Существенного влияния на экономику ограничения на алкоголь не окажут, хотя и могут внести смятение в умы населения Владимир Косой экономист, президент Центра экономики инфраструктуры.

Но цена на алкогольные напитки, вероятно, возрастет, что опять же станет призывом к действию для контрабандистов. И не только для них: ведь если легальный алкоголь будет в дефиците, значит, на смену ему придет нелегальный. И еще более опасный — подтверждением может послужить история с массовым отравлением настойкой боярышника.

Так что к антиалкогольным кампаниям нужно подходить очень осторожно, иначе есть риск серьезно обжечься.