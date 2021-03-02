В Венеции началась своеобразная засуха. Недавний отлив привел к снижению уровня воды в городских каналах на 55 сантиметров. Часть из них и вовсе пересохла — гондолы и лодки теперь стоят у причалов. Почему это происходит, разбирался «360».

В декабре Венеция пережила сильное наводнение, напомнило издание Insider. Вода тогда поднялась до рекордной за последние 50 лет отметки. Теперь возникла противоположная проблема — из-за отлива ее уровень в каналах снизился на 48-55 сантиметров.

На гондолах не покататься

Обмельчал даже знаменитый Гранд-канал, чьи берега оказались открыты. Ситуация привела к тому, что передвижение по городу затруднено. Многие жители используют лодки как основное транспортное средство. Покататься на гондолах не могут и немногочисленные туристы, сообщил портал Venezia Today.

«Утро понедельника в Венеции: мне повезло, что я пересекаю Гранд-канал на веслах гондолы. Действительно повезло!» — написал один из жителей города в Twitter.

В минувшие выходные, 27 и 28 февраля, обмелевшие каналы превратились в грязные канавы и ручьи. По мнению синоптиков, уточнил портал Daily Mail, на неделе воды станет еще меньше.

А два месяца назад город страдал от приливов: площадь Сан-Марко затопило, магазины и предприятия понесли убытки, хоть и не насколько сильные, как в 2019 году.

Почему ушла вода?

Сейчас Венеция должна переживать сезон acqua alta, или половодья. Период обычно длится с октября по март. Мэр города Луиджи Бругнаро заявил, что уровень воды в каналах напрямую связан с изменением климата.

Предположительно, на падение уровня воды оказало влияние и февральское полнолуние, известное как «снежная луна». Явление вызывает самые большие колебания приливов в Венецианской лагуне.

Кроме того, в Италии сейчас высокое атмосферное давление, из-за чего меньше образуется облаков. Следовательно, и вероятность дождей, которые могли бы заполнить каналы, в регионе ниже.

До рекорда далеко

Хотя отлив конца этой зимы для Венеции стал довольно заметным, до рекорда ему далеко. В 2018 году уровень воды в городских каналах опускался на 66 сантиметров, а в 2008-м — на 83.

В 2019 году, напомнил портал Euronews, Венеция, наоборот, столкнулась с рекордными наводнениями. Ущерб от них составил один миллиард евро. В июне 2020 года город снова затопило. Эксперты предполагают, что к 2050 году сильные наводнения в Венецию будут приходить раз в пять лет. К 2100-му — раз в пять месяцев.

Венецию часто называют «городом на воде». Он стоит на 118 небольших островах, соединенных между собой более чем 400 мостами через 170 каналов. Миллионы туристов ежегодно приезжают в эту часть Италии. Население города — более 260 тысяч человек.