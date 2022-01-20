Суеверия привели к убийствам. В Африке обезглавили лысого мужчину

В Африке снова убили и обезглавили лысого мужчину из-за суеверий. Местное население считает, что головы бритоголовых полны золота, поэтому их используют знахари в своих ритуалах. Охота за частями тела в Африке не редкость — долгое время злоумышленники убивали альбиносов для обрядов.

В Мозамбике, убили и обезглавили лысого мужчину для продажи его части тела клиенту в Мали. Однако заказчик исчез еще до того как состоялась ужасная сделка. После этого убийцы оставили отрубленную голову прямо в центре города Муандива. Полиции пришлось расследовать ритуальное убийство, написал The South African.

Убийство связывают с распространившимся в Мозамбике суеверием, согласно которому в головах лысых людей много золота. По данным местной полиции, в провинции Замбезия такие ритуальные убийства участились. Правоохранители полагают, что суеверие распространили местные знахари, чтобы достать своим заказчикам человеческие головы для неизвестных целей.

Ритуальные убийства, связанные с частями тела, распространены в Южной Африке, Танзании, Нигерии и Уганде.

Охота на лысых

Первые ритуальные убийства лысых начались в 2017 году. Пятеро мужчин были обезглавлены в двух провинциях Мозамбика. Это привело к тому, что лысые начали бояться выходить из дома, а некоторые скрывали отсутствие волос при помощи шапки, написал сайт npr.org.

Случаи убийств вызвали беспокойство у полицейских, поскольку ранее они не сталкивались с таким феноменом. После ареста двух подозреваемых они пришли к выводу, что корни преступления уходят к суевериям. Местная полиция обвинила знахарей в распространении опасных поверий и не исключила, что головы нужны были для обрядов по привлечению богатства.

У одного убитого лысого мужчины даже вырезали органы. Их также использовали в ритуалах для обогащения неизвестных клиентов из Танзании и Малави, написал The Guardian.

Ритуальные убийства в Африке

В 2021 году в Демократической Республике Конго эксгумировали пять обезглавленных тел. Местные активисты и Красный Крест также связали убийства с суевериями. За несколько дней до преступления родственники убитых заявляли об их пропаже в провинции Итури. Один из мужчин работал на радио, а другой ремонтировал мотоциклы, написал сайт The Citizen.

Охота на людей в Африке не редкость. Случаи напоминают ритуальные убийства альбиносов, чьи части тела используют знахари в своих обрядах. Злоумышленники также нападали на людей, разрушали могилы, пытались похитить своих жертв и применяли к ним насилие.

Согласно данным ООН, с 2014 года в Мозамбике зарегистрировали более сотни атак на альбиносов. Активисты заявили, что с 2000 года злоумышленники убили как минимум 75 человек. Они использовали их конечности и другие части тела в ритуалах, чтобы привлечь успех в любви, жизни и бизнесе.

В Танзании злоумышленники также верят в суеверие относительно альбиносов. В африканской стране 17 человек 20 лет ожидали смертной казни за убийство. Это раздражало местных активистов, защищающих альбиносов. Они требовали без промедления исполнить приговор, чтобы показать неприемлемость таких атак. И хотя в стране запретили деятельность знахарей, чтобы предотвратить убийства альбиносов, активисты не исключали, что преступления продолжатся.