Блокировка Суэцкого канала, интервью Собчак с Моховым и перепись россиян. Неделя в фотогалерее

За последние семь дней в мире самой обсуждаемой темой стал контейнеровоз Ever Given, которые сел на мель в Суэцком канале и полностью заблокировал там движение. Тем временем в России началась перепись населения — пока только в отдаленных и труднодоступных регионах, а Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка — Виктора Мохова.

Подробнее о главных темах недели с 22 по 28 марта — в фотогалерее «360».

Блокировка Суэцкого канала

Контейнеровоз Ever Given сел на мель 24 марта. В результате Суэцкий канал оказался полностью перекрыт — своей очереди на пересечение ждут более 300 судов.

Каждый час простоя стоит мировой экономике 400 миллионов долларов, и со временем эта цифра будет только расти. Если контейнеровоз простоит на месте еще неделю, в Европе может начаться дефицит различных товаров. Службы канала всеми силами пытаются сдвинуть Ever Given с мели, но пока безуспешно — контейнеровоз слишком большой и тяжелый.

Пока неизвестно, как быстро канал получится освободить — на это могут уйти недели. Если сроки превысят месяц, мировая торговля претерпит серьезный ущерб — сильно увеличатся транспортные расходы, потому что часть судов вынуждена будет идти в обход Африки, ведь сегодня не существует альтернативы для пути с востока на запад.

Час Земли

27 марта Россия приняла участие во всемирной экологической акции «Час Земли». С 20:30 по 21:30 жители страны отключали свет, чтоы показать важность бережного отношения к ресурсам — электричеству, воде, газу.

В акции поучаствовала и Московская область. Архитектурно-художественную подсветку отключили музеи и усадьбы, гостиницы и фермы, рестораны и дома отдыха более чем в 50 городских округах. Рассказали, как это было.

Страны открываются для россиян

К майским праздникам для россиян открываются все больше стран. Однако попасть туда смогут не все желающие — государства готовы принять только туристов, которые покажут отрицательный результат ПЦР-теста или докажут, что вакцинировались от коронавируса.

Подробнее о странах, которые уже открыты для путешественников из России — в нашем материале.

Всероссийская перепись населения

С 1 апреля в России стартует Всероссийская перепись населения. Пока она начнется только в отдаленных и труднодоступных регионах страны. Изначально планировалось, что с 1 апреля начнется основной этап переписи, но его было решено перенести на осень. Тогда будет более благоприятная обстановка с коронавирусом, а также из отпусков вернется основная часть жителей.

В этом году перепись впервые пройдет в цифровом формате. Переписчики будут ходить не с бумажными анкетами, а со специальными планшетами, в которые станут вносить данные. Кроме того, россияне смогут самостоятельно ответить на вопросы, не дожидаясь прихода переписчиков. Это можно сделать в МФЦ или через Госуслуги.

Однако вместе с переписчиками в дома могут прийти мошенники. Рассказали, как отличить настоящего сотрудника от злоумышленника, и что нужно знать про перепись, чтобы не повестись на обман.

Скандальное интервью скопинского маньяка

Скопинский маньяк Виктор Мохов дал интервью Ксении Собчак. Во время часового разговора он признался в любви к одной из девушек, которую почти четыре года удерживал в подвале, а также предложил второй зачать с ним еще одного ребенка. Пострадавшая призналась, что за время пребывания в плену стала жертвой насилия почти 1000 раз. От также признался, что ему «по кайфу» внимание СМИ.

После выхода ролика многие ополчились на Ксению Собчак. Возмутились и рекламодатели — они заявили, что не знали, в каком именно выпуске появятся блоки с их продукцией. В договоре было прописано только то, что выпуск будет «политически нейтральным».

Смерть основателя «Звуки Му»

Умер основатель группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Он пытался спасти свою собаку, которая провалилась под лед, но не удержался и утонул в Москве-реке. Туда он отправился, чтобы покататься на лыжах. Рассказали, чем был известен музыкант и как на его гибель отреагировало общество.

Столкновение поездов в Египте

Два пассажирских поезда столкнулись в египетском городе Тахта, провинция Сохаг. В результате погибли по меньшей мере 32 человека, еще десятки получили различные травмы. Столкновение произошло из-за того, что в следующем спереди поезде кто-то дернул стоп-кран. В результате несколько вагонов сошли с рельсов и опрокинулись.