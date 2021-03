Судно в Суэцком канале действительно огромное. Его размер описали с помощью башен, квартир и бегунов

Суэцкий канал может остаться заблокированным на неделю. Виной тому севший на мель огромный контейнеровоз размером с московскую башню One Tower. Судно уже попадало в морское ДТП под Гамбургом. С ним работает команда, когда-то поднимавшая подлодку «Курск». Но первая попытка снять контейнеровоз с мели провалилась.

Утром 23 марта в Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Ever Given. Один из крупнейших в мире контейнеровозов под панамским флагом следовал из Китая в порт Роттердам. Из-за песчаной бури, которая бушевала в Египте, судно потеряло ориентацию. Его развернуло, и оно уперлось носом в один берег канала, а кормой — в другой.

Экипаж в безопасности, пострадавших нет. Но контейнеровоз полностью заблокировал канал. Там застряли по меньшей мере 150 судов, из них не менее 10 танкеров с 15 миллионами баррелей сырой нефти. Каждый день ожидания приносит потери более девяти миллиардов долларов.

Проводится спасательная операция, в которой задействованы буксиры. Им удалось частично сдвинуть с места и освободить проход по фарватеру. Полная разблокировка Суэцкого канала может занять несколько недель. Пока же суда будут отправлять через Африку, что увеличит маршрут почти на 10 тысяч километров.

Судно размером с башню

Длина контейнеровоза — 400 метров. Это чуть больше, чем верхний этаж башни One Tower комплекса «Москва-Сити». На такую дистанцию бегают спринтеры — это примерно 572 человеческих шага. Ширина Ever Given — 59 метров, это примерно равно 20 этажам стандартного дома.

Источник фото: wikipedia.org

Этот морской грузовик может вместить 20 124 контейнера. Стандартные размеры морского контейнера примерно 12 на 2,5 метра, плюс 2,5 метра — высота, почти как небольшая комната. Так что контейнеровоз вмещает порядка шести тысяч трехкомнатных квартир. Причем квартир с мебелью, жильцами и даже домашними любимцами. Валовая вместимость судна — более 219 тонн.

Ever Given — один из крупнейших контейнеровозов в мире, относится к классу Golden и входит в серию из 11 аналогичных судов, построенных для компании Evergreen Marine в Японии. Сейчас Ever Given принадлежит Shoei Kisen Kaisha — «дочке» крупной японской судостроительной компании Imabari Shipbuilding.

Судно зарегистрировано в Панаме и технически управляется немецкой судоходной компанией Bernhard Schulte Shipmanagemen.

Однажды контейнеровоз уже был участником столкновения: в 2019 году судно ударило и сильно повредило 25-метровый паром недалеко от гавани Гамбурга.

Деньги на заторе

Собственник контейнеровоза вызвал на помощь спасателей нидерландского подразделения Royal Boskalis Westminster NV. Команда этой компании в 2000 году участвовала в операции по спасению подводной лодки «Курск», а в 2012 году откачивала топливо из круизного лайнера Costa Concordia, который сел на мель в Италии.

А пока кто-то ведет спасательные работы, кто-то богатеет. Например, прибыль больших танкеров, перевозящих нефть с Ближнего Востока в Китай, выросла до 1371 доллара в день. И это направление вообще не затронуто блокировкой Суэцкого канала. Фрахт судов, перевозящих один миллион баррелей нефти, сейчас стоит около 17 тысяч долларов в день, что является максимумом с июня 2020 года.

Если канал останется заблокированным в течение нескольких недель, суда будут вынуждены следовать альтернативному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды, что добавит 9,65 тысячи километров пути. А цены грузоперевозок могут вырасти на 300 тысяч долларов, рассказали «Народные новости».

Заторы на Суэцком канале

Заторы в Суэцком канале не редкость. В прошлом году там сел на мель контейнеровоз CMA CGM Missouri, а спустя два месяца — контейнеровоз Al Muraykh. Они также не давали проходить другим судам, устроив затор. Но тогда проблему удалось решить менее чем за четверть суток.

В 2017 году на мель канала напоролся сверхбольшой контейнеровоз VesselsValue, следовавший из Сингапура в Великобританию. Уже спустя несколько часов судно продолжило движение.

В 2011 году из-за поломки двигателя и плохих погодных условий на мель село очередное грузовое судно. Оно перекрыло судоходство на четыре часа. И так еще не один раз — заторы на Суэцком канале давно стали обычным делом.

Надежд на то, что контейнеровозы или танкеры станут меньше, нет. Но, возможно, однажды мировое сообщество додумается углубить и расширить морской путь, соединяющий Средиземное и Красное моря. Так моряки избавятся от пробок.