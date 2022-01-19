Судно замедленного действия. Китайцы бросили на берегу Находки посудину, забитую под завязку мазутом

Судно Rise Shine уже третий месяц стоит у берегов Находки. Оно застряло. Тем временем на борту находится 130 тонн топлива. Если оно разольется, это станет настоящей катастрофой. Выплачивать штрафы и возвращать контейнеровоз домой иностранному владельцу крайне невыгодно. Зачастую такие крупные суда не стоит даже продавать как железо. Так они превращаются в никому не нужный балласт.

Контейнеровоз с топливом гниет у берегов Находки

Уже третий месяц у берегов Находки гниет китайский контейнеровоз Rise Shine, в трюмах которого находится 130 тонн мазута и соляры. Судно село на мель в нескольких сотнях метров от берега и раскололось еще в ноябре прошлого года. Тогда экипаж из КНР, ходивший под флагом Панамы, спасли. Правда, уже через месяц Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за нарушений правил безопасности морского судоходства.

Теперь же на сам брошенный корабль власти не реагируют, как и владелец судна — компания Often Trading Company Ltd, зарегистрированная 29 октября 2019 года в Гонконге. Причем это не первый собственник Rise Shine. С 2000 года, когда судно спустили на воду, его название неоднократно менялось.

Судно с топливом у берегов Находки грозит катастрофой

Тем временем экологи начали бить тревогу. На сегодня в контейнеровозе осталась почти половина из 300 тонн нефтепродуктов, которые задекларировали на момент аварии. Если топливо выльется, это станет катастрофой. Об этом «Восток-Медиа» рассказала старший научный сотрудник ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН, обладатель международной научной степени по философии Татьяна Вшивкова.

«Если топливо выльется, это будет вообще конец. Это же нефть, мазут, он сильно разливается, через некоторое время осядет. Несомненно, это скажется и на донных организмах, многие из них умрут. Не знаю точно, какую площадь этот разлив сможет захватить, но цифра будет очень большая», — заявила Вшивкова.

Об опасности, исходящей от судна, в разговоре с «360» заявил и председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухаммедов. Правда, по его словам, масштаб урона будет зависеть от направления ветра.

«Так как сейчас в море довольно холодно, с большой вероятностью, если там солярка, она превратится в такие сгустки. Есть шанс, что широкого загрязнения не будет. <…> Тогда это будет локальной проблемой. <…> Если вдруг это все попадет на берег, нужно будет собирать. Пока есть шанс, что большого разлива не будет, потому что топливо не в трюме, а, скорее всего, в топливной системе. А она, как правило, не вся выплескивается при затоплении. Будем надеяться, что не все 130 тонн попадут», — пояснил Расулмухаммедов.

Забирать судно владельцу невыгодно

Брошенные крупные суда — распространенное явление. Происходит это в первую очередь по экономическим причинам. Об этом рассказал председатель правления Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«Иногда бывает проще избавиться таким образом от отрицательного актива. Судно явно не новое. Его спасение будет стоить кучу денег. <…> А самое главное — в этом случае есть вероятность, что придется платить самые разные штрафы. Поэтому такие суда превращаются в пресловутый чемодан без ручки: и нести тяжело, и бросить жалко. Но в конце концов их бросают, делая вид, что сделать ничего не могут», — пояснил Стрельбицкий.

По его словам, в таких случаях некоторые компании даже специально объявляют себя банкротами. И тогда власти той или иной страны уже ничего не могут сделать.

«Иногда, как бы это цинично ни звучало, но проще этого (судна — прим. ред.) не заметить. <…> Сейчас и в основе стоит экономика. Это железо. Да, железо можно сдать. Но когда идет расчет, как это железо с места аварии вывести, иногда лучше там бросить, дешевле выйдет», — отметил Стрельбицкий.

Брошенное судно грозит владельцам большими штрафами

Любые брошенные суда и товары, которые имеют большой класс опасности, к сожалению, очень часто наносят урон окружающей среде и людям. Об этом рассказал вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов. Он напомнил о случае со взрывом аммиачной селитры при сварочных работах в Бейруте. Судно Rhosus перевозило 2750 тонн селитры из Батуми в Мозамбик. Осенью 2013 года оно сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту.

«Мы увидели крупную катастрофу, которая привела к целому ряду гуманитарных катастроф, в том числе к экологической», — пояснил Ионов.

Что же касается юридических моментов, судно могут конфисковать, если компания-владелец не исполняет требования властей. Тогда на организацию наложат крупный штраф и компания сможет осуществлять деятельность на территории России только после его погашения.

«Но если окружающей среде будет нанесен вред и он будет доказан, то в отношении руководства этой компании может быть возбуждено уголовное дело — будет более жесткое наказание. <…> Думаю, что единственное решение в случае Находки на сегодня — попасть на судно, откачать топливо, которое может попасть в окружающую среду, а в дальнейшем просто на основании решения суда судно ликвидировать», — заключил Ионов.