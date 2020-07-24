Судная ночь в Марьине. Армяне и азербайджанцы перенесли разборки со своих границ в Россию

Конфликт на армяно-азербайджанской границе переехал в Москву. 24 июля московская полиция задержала 25 человек после массовой драки в Марьине. Якобы азербайджанцы останавливали машины армян и избивали их. В свою очередь, азербайджанцы утверждают, что армяне громили их рестораны. И все это в стране, которая не имеет отношения к конфликту двух государств.

Конфликт армян и азербайджанцев перекочевал в Москву. Минувшей ночью уроженцы Азербайджана останавливали автомобили с армянскими номерами, били водителей и крушили машины. Это происходило в районе станций метро «Марьино», «Братиславская» и «Люблино».

В пресс-службе московского МВД подтвердили «360» данные о конфликте. Уточнялось, что полицейские приезжали на улицу Люблинская и Братиславская примерно в 22:30.

«На место прибыли сотрудники полиции, информация подтвердилась. Было задержано 13 человек (к моменту публикации статьи эта цифра увеличилась — прим. ред.) и доставлено в отдел полиции. По предварительной информации, пострадал один гражданин, он доставлен в медучерждение. После оказания медпомощи был отпущен», — сказал дежурный московского МВД, отметив, что по факту погромов проводится проверка.

Позднее задержали еще 12 человек, а также возбудили два уголовных дела о хулиганстве и разбое.

Член Объединения армян России Давид Тоноян на своей странице в Facebook сообщил, что азербайджанцы ударили ножом его знакомого. Он призвал не паниковать и не бежать в посольство в поисках виноватых.

В Ереване посчитали провокацией драки азербайджанцев и армян в Москве. По словам представителя посольства Армении в России, в больницу попали два человека, а дипмиссия находится в контакте с армянскими общественными организациями и полицией.

«Мы призываем не терять бдительность, не поддаваться на провокации, потому что это хорошо организованная армянофобская политика, экспортированная из Азербайджана. Ее цель — разрушить тот баланс, который мы имеем в России», — сказал посол Армении в России Вардан Тоганян.

Работа Армении

Армянская и азербайджанская стороны считают друг друга виноватыми. Вице-президент Союза армян России Левон Муканян в беседе с «360» выразил мнение, что Азербайджан переводит внутренний конфликт двух стран в другие.

Они пытаются перевести конфликт с армяно-азербайджанской границы, который они сами начали. Им дали достойный контрудар, и они пытаются конфликт перевести в Москву, другие города и страны, что абсолютно недопустимо для многонациональной столицы и России Левон Муканян.

Армянские общественные объединения в России пытаются как-то успокоить население и ведут профилактическую работу, которая дает, как считает Муканян, позитивные результаты. К беседам с соотечественниками привлечены более 700 региональных отделений и порядка 600 местных структур.

Собеседник «360» уверен, что власти Азербайджана не призывают своих граждан к спокойствию, а наоборот, демонстративно возмущаются, как бы давая карт-бланш людям. Муканян призвал азербайджанскую сторону не нагнетать, чтобы эта проблема не пошла дальше. По его словам, если в Москве этот вопрос не решить, то такие стычки будут происходить во всех регионах России.

Вклад Азербайджана

Видимо, 24 июля в Москве происходили не только уличные драки. Вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов предоставил «360» видео с пояснением, что в ночь на пятницу на азербайджанский ресторан «1001 ночь» в Москве напали уроженцы Армении.

На кадрах видно, как несколько мужчин бросают предметы, видимо, в работника заведения.

Гусейнов подчеркнул, что азербайджанцы — мирный народ. В качестве аргумента он сказал, что в Азербайджане проживают 30 тысяч армян, а в Армении — ни одного азербайджанца. По мнению собеседника «360», уроженцев Азербайджана хотят показать единственными виновниками происходящего.

При этом азербайджанская диаспора в Москве работает с соотечественниками с 05:00, призывая их спокойно реагировать на ситуацию. По словам Гусейнова, именно в это время армяне якобы напали на ресторан.

Наша молодежь понимает, что нельзя в этом конфликте участвовать. Этот конфликт на государственном уровне решается Элунур Гусейнов.

На вопрос, в каких российских городах еще произошли стычки, Гусейнов сказал, что такое было в Петербурге и на пляже в Тюменской области. Там якобы «10 человек напали на трех азербайджанцев». Однако в СМИ никакой информации об этом нет. Один из бывших руководителей армянской диаспоры в Тюмени сказал агентству Ura.ru, что в областном центре никогда не было национальных конфликтов, в том числе между армянами и азербайджанцами.

Гусейнов предоставил «360» еще один ролик, на котором якобы армяне напали на продавца фруктов. Дата и место съемки неизвестны, но, предположительно, это происходило в Европе.

Вице-президент Всероссийского азербайджанского конгресса Самир Мамедов сказал «360», что ситуация на границе Армении и Азербайджана в последние 10 дней усугубилась, из-за чего напряженность перенеслась и во все другие места, где проживают представители этих стран. То есть эта проблема есть не только в России, но и в США и Европе.

Очевидно, что никто из здравомыслящих людей не хочет, чтобы ситуация переносилась с армяно-азербайджанской границы на территорию России или другой страны. Но эти вещи неизбежны, потому что конфликтуют не политики, а народы Самир Мамедов.

Мамедов подчеркнул, что азербайджанская сторона не приветствует конфликты. Собеседник «360» указал, что эти стычки — «лишь симптомы болезни, которой нужно заниматься», так как ситуация может обостриться в любой момент.

Разборки на чужой земле

При этом представители обеих диаспор, вместо того чтобы поехать на родину и попытаться внести вклад в решение конфликта там, выясняют отношения в другой стране. Председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский обратил внимание, что Россия для армян и азербайджанцев, по сути, не считается чужой землей.

Об этом свидетельствует в том числе перепись населения 2010 года, в которой 1 120 000 армян и около 630 тысяч азербайджанцев назвали себя гражданами России.

Сейчас началось обострение боевых действий. Оно перекидывается на территорию РФ. Это явление общемировое, что если где-то конфликт между какой-то национальностью, то он переносится на территорию других стран мира так или иначе. Люди приняли другое гражданство, но свои корни не забыли Юрий Московский.

Московский добавил, что «армяно-азербайджанская неприязнь» наблюдалась еще в годы советской власти. Именно из-за нее вспыхнул армяно-азербайджанский конфликт.