Челябинского охотника требуют судить за убийство хаски. Он застрелил чужого питомца из-за птицы

Охотник из Челябинска, застреливший чужую собаку из-за дикой птицы, стал фигурантом уголовного дела. Обычно приговоры по делам, связанным с жестоким обращением с животными, выносят нестрогие. Но этого охотника могут наказать по полной.

Убийство Арчи

Хаски Арчи жил в семье Екатерины Махровой почти два года. По утрам женщина с Арчи, своей подругой Екатериной и двумя ее собаками ходила гулять на песчаный карьер недалеко от дома, почти в черте города. По словам подруг, на этом карьере в жару часто отдыхают люди, приходят загорать с детьми.

Утром в субботу, 27 июня, женщины гуляли на карьере, когда Арчи нырнул в воду и достал оттуда дикого гусенка. Пес спрятал добычу, и прогулка продолжилась. Однако вскоре женщин окликнул охотник — он приказал им не двигаться, иначе начнет стрелять.

«Он говорит: „Ни шагу, иначе буду по вам стрелять“. И дальше начал рассказывать, что он охотится здесь и караулил этого гуся (или утку, я не знаю), а наша собака якобы забрала его добычу. И раз, мол, мы за собаками нашими не следим, он заберет одну из них», — рассказала снимавшая произошедшее на видео Екатерина.

Арчи в этот момент побежал в сторону мужчины, и тот выстрелил три раза. Собака упала в воду и через несколько минут умерла. Мужчина развернулся и начал спокойно уходить. На крики хозяек он ответил, что им стоит лучше следить за собаками.

Осторожно, на видео — убийство собаки.

Угрозы людям и незаконная охота

Женщины сразу вызвали полицию, хотели отнести еще живого пса к ветеринару, но поднять Арчи не смогли. Сотрудница пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области Инна Гейзер подтвердила «360», что уголовное дело о жестоком обращении с животными уже заведено. По словам юриста и руководителя ассоциации «Зооправо» Анастасии Федюниной, ему может грозить до трех лет тюрьмы.

По словам Федюниной, сегодня в России редко выносят строгие приговоры по подобным делам, да и вообще самое сложное — это добиться возбуждения дела. Однако в этом случае сомнений в том, что охотник будет наказан, нет как минимум потому, что его действия попали на видео. Хозяйки собак написали заявление, что мужчина угрожал оружием и им. Это дело сейчас находится в производстве.

Председатель комитета Государственной думы РФ по экологии и охране Владимир Бурматов тоже составил депутатский запрос в местное МВД с требованием довести дело до суда и наказать виновного. По словам чиновника, эта ситуация могла закончиться и человеческими жертвами, а потому пускать ее на самотек нельзя.

Более того, Бурматов настаивает на том, что вменить охотнику нужно не только жестокое обращение с животными и угрозу убийством, но и незаконную охоту.

«Называя себя охотником и говоря, что он охотился, он фактически признался в том, что совершил еще одно правонарушение, потому что сейчас не охотничий сезон. Более того, он находился вне черты охотничьих угодий с охотничьим оружием», — сказал он.

Сам охотник уже начал говорить о том, что его действия были самообороной, но женщины отступать не готовы. Одна из хозяек сама является юристом и обещала помочь подруге добиться справедливости. Член Общественной палаты РФ Олег Дубровин также считает, что мужчина наверняка будет наказан, а его версия происходящего расходится с тем, что было снято на камеру.

«Когда мужчина шел, он уже был с ружьем, у него был умысел — если человек берет ружье, он, наверное, берет его для чего-то. Он умысел свой подтвердил. Во-первых, в момент выстрела собака отвернулась к хозяйке — на видео это видно. Во-вторых, она просто лапку подняла, просто играла. И мы все знаем, что хаски в принципе не агрессивные», — заключил Дубровин.

Сейчас охотнику грозит арест на 15 суток или штраф в 100 тысяч рублей. Материалы уже направили в суд.