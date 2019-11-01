Езидская активистка и лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад, бывшая секс-рабыней запрещенной в РФ организации ИГ*, требует суда для всех захваченных джихадистов в формате Нюрнбергского процесса.

В своем посте в Twitter Надя Мурад высказалась за то, чтобы арестованные фанатики и боевики «Исламского государства»* предстали в открытом, публичном судебном процессе.

В своем аккаунте Мурад написала, что смерть Аль-Багдади, лидера «Исламского государства»*, стала приятной новостью для всего мира, особенно для тех сообществ, на которые в свое время особенно нацелилось ИГ*. «Багдади умер также, как и жил — как трус, использующий детей как щит. Пусть этот день станет началом глобальной борьбы за то, чтобы привлечь ИГИЛ* к суду», — заявила активистка.

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Мурад считает, что захваченные боевики должны пройти через открытый международный трибунал, как это было с нацистами в 1945–1946 годах.

«Те, кто были захвачены в плен живыми, должны быть осуждены публично, чтобы мир мог их увидеть. Справедливость — единственный приемлемый способ действия. Мы должны объединиться и привлечь к ответственности террористов ИГ* таким же образом, как мир судил нацистов на открытом судебном заседании на Нюрнбергском процессе».

Она объяснила, что боевики массово уничтожали различные маленькие этнические общины в Ираке. Езиды, христиане и другие нуждаются в защите от террористов, написала Мурад. Ее родная езидская община, которая когда-то проживала в Ираке, до сих пор рассеяна по всему миру, а тысячи женщин и детей пропали без вести.

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Для Нади Мурад важно привлечь внимание мировой общественности к такому страшному сокращению численности ее родного народа. В августе 2014 года «Исламское государство»* убило и поработило тысячи езидов, когда свирепствовало на их родине в северном Ираке. Тысячи езидских мужчин были убиты, более трех тысяч женщин и девочек были порабощены.

Завершая свой пост, Мурад поблагодарила членов правительства США и страны коалиции, которые участвовали в операциях по уничтожению террористов.

На данный момент ООН признает геноцид езидов, однако правовые процессы, связанные с геноцидом на сегодняшний день достаточно проблемны в силу неопределенности формулировок.

В вопросе продвижения судебного процесса Наде Мурад помогает юрист по правам человека ливанского происхождения Амаль Клуни. Клуни сравнила преступления против езидов со «злодеяниями нацистской Германии» в одном из совместных докладов с Мурад. Амаль Клуни считает, что езиды тоже заслуживают своего Нюрнбергского процесса.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России организация.