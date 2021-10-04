Карикатуры с угрозой для жизни. Как сложились судьбы художников, рисовавших пророка Мухаммеда

Шведский художник, известный по карикатуре на пророка Мухаммеда, погиб в аварии. Ларсу Вилксу было 75 лет, и последние 13 лет он жил под охраной полиции. Его вместе с рядом других художников грозились и пытались убить исламисты за карикатурное изображение пророка. «360» рассказывает, как сложилась жизнь тех, кто рисовал карикатуры на Мухаммеда.

Ларс Вилкс

В машине вместе с 75-летним Вилксом ехали двое полицейских. Они тоже погибли. По данным полиции, гражданская полицейская машина и грузовик столкнулись в воскресенье днем. Водитель грузовика был доставлен в больницу, причина столкновения выясняется. В полиции также заявили, что авария не была подстроенной.

До 2007 года Вилкс был практически неизвестен за пределами Швеции. На родине его знали из-за того, что он построил без разрешения скульптуру из коряги в заповеднике на юге страны. Это привело к длительной судебной тяжбе. Сейчас десятки тысяч людей посещают заповедник, чтобы посмотреть на скульптуру.

В 2007 году художник выпустил карикатуру, на которой изобразил голову пророка Мухаммеда на теле собаки. Тогда о нем заговорил весь мир, а «Аль-Каида»* назначила за его жизнь награду в 100 тысяч долларов. В стране разгорелся спор о свободе слова.

В 2010 году двух мужчин в Ирландии арестовали и обвинили в попытке заговора с целью убийства Вилкса. С тех пор ему неоднократно угрожали смертью и он находился под постоянной защитой полиции.

В 2014 году, после теракта в редакции Charlie Hebdo, Вилкса стали все реже куда-то приглашать, боясь террористических атак. В 2015 году, когда он выступал в Копенгагене, в кафе на мероприятии, посвященному свободе слова, туда ворвался исламистский боевик. Он открыл огонь по людям, убил кинорежиссера и ранил трех полицейских.

В оставшиеся годы жизнь Вилкса протекла более-менее размеренно, но от охраны он так и не отказался.

Курт Вестергор

Еще одним карикатуристом, не боявшимся рисовать пророка Мухаммеда, был датчанин Курт Вестергор. Он умер 16 июля 2021 года в возрасте 86 лет от продолжительной болезни.

Вестергор рисовал для консервативной газеты Jyllands-Posten с начала 1980-х годов. Всемирную славу он получил в 2005 году после публикации 12 карикатур, направленных на обсуждение самоцензуры и критики ислама. Он был автором самой противоречивой работы. Вестергор нарисовал пророка Мухаммеда в тюрбане в форме бомбы.

Изображения пророка — табу в исламской традиции, и многие мусульмане посчитали эти карикатуры крайне оскорбительными. В Дании и во всем мусульманском мире начались протесты, а датское посольство подверглось нападению. Вестергор тут же стал получать угрозы, «Аль-Каида»* включила его в список самых разыскиваемых людей.

Сначала художник скрывался, но потом начал открыто жить в хорошо защищенном доме.

В 2008 году датские власти обвинили трех человек в планировании его убийства. Спустя два года в его дом вломился еще один мужчина, вооруженный ножом. Полиции удалось поймать его, а позже он был заключен в тюрьму на девять лет. В последние годы Вестергор начал жить с телохранителем по секретным адресам.

В интервью Reuters в 2008 году он сказал, что не жалеет о своем рисунке. По его словам, карикатура вызвала важную дискуссию о месте ислама в западных странах со светскими ценностями. Вестергор говорил, что если бы мог вернуться в прошлое, то сделал бы все ровно то же самое.

Ренальд Люзье

Говоря о карикатуристах, нельзя не упомянуть Ренальда Люзье, создавшего обложку журнала Charlie Hebdo с изображением пророка Мухаммеда. Он работал в издании с 1992 года и не боялся бросать вызов общественности.

Во время атаки на издательство в январе 2015 года он чудом остался жив. Люзье больше не подвергался нападениям и даже не жил под охраной полиции, но во многом это связано с тем, что после теракта он стал вести гораздо более тихую жизнь.

Сначала он заявил, что перестанет рисовать изображения пророка Мухаммеда, поскольку его это не интересует. А еще через несколько месяцев решил покинуть издание, потому что после смерти коллег его работа стала невыносимой. Он постоянно гадал, что бы сделали его погибшие друзья, и это было утомительно.

После ухода из Charlie Hebdo в международных СМИ о нем ничего не было слышно.

Стефан Шарбонье

Стефан Шарбонье также работал в Charlie Hebdo с 1992 года, а в 2009-м занял пост директора по публикациям. Он быстро стал врагом в глазах мусульманских экстремистов, начав публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Первой атаке художник подвергся 2 ноября 2011 года. Тогда в редакции Charlie Hebdo террористы взорвали бомбу. Причиной стал готовящийся к публикации выпуск, на обложке которого был изображен пророк Мухаммед в качестве приглашенного редактора. Впоследствии Стефан и двое его коллег получили защиту со стороны полиции.

В сентябре 2012 года в Ла-Рошели был арестован мужчина, призвавший к обезглавливанию карикатуриста на сайте джихадистов. Тогда же Шарбонье заявил, что не боится репрессий. У него не было ни детей, ни жены, ни машины, ни долгов. Отчасти ему было нечего терять.

«Это может показаться немного напыщенным, но я предпочел бы умереть на ногах, чем жить на коленях», — сказал он.

Уже в 2013 году Шарбонье наряду с вышеупомянутыми карикатуристами попал в список «Аль-Каиды»*. Тогда же он попытался получить разрешение на ношение огнестрельного оружия в целях самообороны, но ему отказали.

В 2015 году, на неделе, когда произошла вторая атака на Charlie Hebdo, Шарбонье опубликовал карикатуру по теме терактов. На рисунке было написано, что во Франции долго не было никаких террористических атак. Рядом с этой фразой был изображен карикатурный вооруженный боец-джихадист со словами: «Погодите! <...> У нас еще есть время до конца января, чтобы выразить наши пожелания». Это высказывание являлось отсылкой к французской традиции поздравлять друг друга с Новым годом до конца января.

Шарбонье вместе со своими семью коллегами, двумя полицейскими и еще двумя другими людьми был убит 7 января 2015 года. Тогда пара боевиков ворвалась в офис газеты Charlie Hebdo в Париже и расстреляла присутствующих.

* «Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная в РФ.