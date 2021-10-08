Муратов посвятил Нобелевскую премию погибшим коллегам. Судьба многих журналистов «Новой газеты» складывалась трагично

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира. Издание смогло завоевать своего читателя, хотя судьба журналистов газеты складывалась не всегда гладко.

Лауреатами Нобелевской премии мира стали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппино-американская журналистка Мария Ресса. Награду вручили «за усилия по защите свободы мнений, что является непременным условием для демократии и прочного мира».

Премия мира дала жизнь «Новой»

«Новая газета» появилась в том числе благодаря Нобелевской премии мира. Михаил Горбачев отдал часть своей премии для покупки первых восьми компьютеров в редакцию нового СМИ. Он же стал одним из акционеров газеты, как и Александр Лебедев. Контрольный пакет издания принадлежит коллективу, рассказал Муратов в 2015 году.

Редакция состояла из группы бывших журналистов «Комсомольской правды». Дмитрий Муратов, выпускник филологического факультета тогда еще Куйбышевского университета, нынешнего СамГУ, поначалу состоял в редколлегии и был заместителем главного редактора. С 1995 до 2017 год Муратов возглавлял издание, в 2019 году вернулся на эту должность.

Первый номер «Новой газеты» появился 1 апреля 1993 года, тираж составил 100 тысяч экземпляров. Первые три месяца издание было еженедельным, потом перешло на ежедневный формат. Сегодня газета выходит три раза в неделю.

Комментируя присуждение премии, Муратов сказал, что не считает ее своей заслугой.

«Я вам так скажу: это не моя заслуга. Это „Новая газета“. Это те, кто погиб, защищая право людей на свободу слова. Поскольку их нет с нами, они, видимо, решили, чтобы я это сказал всем. Это Игорь Домников, это Юра Щекочихин, это Анна Степановна Политковская, это Настя Бабурова, это Наташа Эстемирова, это Стас Маркелов. Вот правда. Я так думаю. Правда. Это для них», — сказал главный редактор «Новой газеты» ТАСС.

Жертвы профессионального риска

Игорь Домников

Первая трагедия случилась в 2000 году. Майским вечером журналиста и редактора отдела спецпроектов «Новой газеты» Игоря Домникова избили молотком. Он скончался через несколько дней, так и не приходя в сознание, в НИИ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко. Преступников нашли и осудили только в 2013 году.

Главным заказчиком нападения на Домникова называли бывшего вице-губернатора Липецкой области Сергея Доровского. Он решил отомстить за критические статьи с негативной оценкой работы администрации Липецкой области. Однако перед судом Доровский так и не предстал из-за истечения срока давности 12 мая, сообщил Newsru.com.

Анастасия Бабурова

Журналистка и активистка антифашистского движения Анастасия Бабурова была внештатным сотрудником «Новой газеты». Ей поручали статьи и расследования о молодежных неформальных объединениях, в том числе неонацистского толка. В связи со своей деятельностью Бабурова неоднократно получала угрозы.

Последней статьей стало интервью адвоката С. Маркелова о деле полковника Ю. Буданова. В январе 2009 года журналистку смертельно ранили в голову во время нападения на адвоката С. Маркелова. Убийцу-неофашиста, а также его приспешников нашли и осудили, написала «Русская планета».

Анна Политковская

Анна Политковская была не только журналисткой, но и пресс-секретарем «Новой газеты», а также активной правозащитницей. Она принимала участие в переговорах с террористами в театральном центре на Дубровке и носила заложникам воду. Политковская выступила автором многочисленных журналистских расследований и написала несколько книг.

В октябре 2006 года Политковскую расстреляли в лифте ее дома. Киллер сделал четыре выстрела, включая контрольный в голову, и скрылся, оставив рядом с телом убитой пистолет Макарова с глушителем и гильзы. По данным РИА «Новости», организатор преступления умер в колонии в 2017 году.

Другие нападения на журналистов «НГ»

Также были убиты еще несколько человек, которые сотрудничали с «Новой газетой» или как-то помогали изданию. В 2001 году журналист и правозащитник Виктор Попков был расстрелян автоматной очередью, которую выпустили неизвестные из белых «Жигулей» шестой модели.

Адвоката и антифашиста Станислава Маркелова расстреляли вместе с Анастасией Бабуровой на Пречистенке. В том же году в Ингушетии погибла правозащитница, журналистка Наталья Эстемирова, ее убийцы так и не были найдены.

Были и неудавшиеся покушения, а также многочисленные угрозы. В 2000 году у гаражей четверо неизвестных напали на Олега Лурье. Спасла журналиста его жена, которая быстро среагировала и на автомобиле и разогнала бандитов, написал «Коммерсант». Через некоторое время Лурье восстановился и вернулся в профессию.

Автора «Новой газеты» Юлию Латынину в августе 2016 года в центре Москвы облили фекалиями, а в 2017 году обрызгали едким газом неизвестного состава дом журналистки в Подмосковье, написал РБК. Позже сгорела машина Латыниной. Журналистка в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала, что уверена в поджоге.