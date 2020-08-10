Судьба Тихановской. Что ждет второго кандидата в президенты Белоруссии

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа — в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала почти 10% голосов — это лучший результат за последние 19 лет. Тем не менее, проиграв на фоне жестких протестов, она оказалась в сложной политической роли.

По данным белорусского ЦИК, безоговорочную победу в президентских выборах уже в шестой раз одержал Александр Лукашенко — он набрал 80,23% голосов. Главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила всего 9,9% голосов и теперь собирается оспаривать результаты выборов.

Победить, чтобы переиграть

По словам эксперта по белорусско-российским отношениям Юрия Царика, Тихановская изначально шла на выборы не ради президентства, а чтобы обеспечить новые, честные выборы, которые, уверена белорусская оппозиция, невозможны при действующей власти.

Она не намеревалась править. В этом смысле любые пункты ее программы были абсолютно защищены, так как она шла, чтобы выпустить политзаключенных и провести новые выборы Юрий Царик руководитель программы российских исследований белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований, эксперт по белорусско-российским отношениям.

Белорусский политолог, член белорусской Общественной палаты Николай Сергеев охарактеризовал Тихановскую как «кандидата против всех». Ее сильной стороной оказалась все та же существенно обобщенная программа. Основным электоратом Тихановской, по мнению Царика, были и остаются люди, уставшие от режима Лукашенко.

«Но есть и люди, которых интересует что-то по существу, какая-то экономическая программа, как будем жить дальше. А об этом оппозиция целенаправленно не говорила, чтобы не разделять своих сторонников», — заявил он.

С этим согласен Николай Сергеев — по его мнению, в последние недели речь уже шла не о чьей-то победе на выборах, но о свержении Лукашенко. Отсутствие четкой программы у главного оппозиционного кандидата Тихановской это подтверждает.

Жонглирование данными

По оценкам инициативной группы оппозиционных кандидатов, которую представляет Тихановская, ее рейтинг ощутимо выше того, что показали официальные данные. Так, 9,9% от пришедших на выборы — это порядка 600 тысяч человек, которые, по официальным данным, отдали свои голоса за Тихановскую.

Платформа «Голос», созданная для альтернативного определения результатов выборов президента республики, показала зеркальный результат: 80% — за Тихановскую и около 10% — за Лукашенко. По подсчетам Юрия Царика, 80% на «Голосе» примерно равны 800 тысячам голосов — разрыв с официальной информацией существенный.

«Но здесь есть много спорных моментов, потому что платформа „Голос“ не исключала повторное голосование тех, кто имеет несколько SIM-карт, поскольку там привязка именно к ним, но это расхождение все равно вызывает вопросы», — рассказал Царик.

Политолог и директор Центра изучения кризисного общества Максим Вилисов сказал «360», что подобные несостыковки можно объяснить разными аудиториями опроса. Учитывая то, что «Голос» в основном ориентировался на оппозиционную часть общества, поручиться за репрезентативность таких данных никто не сможет.

«Как мы понимаем, во всех регионах и на большинстве избирательных участков у оппозиции не было возможности организовать альтернативный подсчет. Так что, по сути, жонглирование данными идет с двух сторон», — добавил Вилисов.

Путь Тихановской

По мнению политолога Сергеева, сейчас у Тихановской есть реальный шанс оказаться под уголовным делом — за организацию массовых беспорядков. Белорусские власти уже объявили, что ответственных за протесты в республике ждет суровое наказание.

Однако другие эксперты более оптимистичны. Максим Вилисов считает, что оппозиция могла бы радикализовать протест, если бы у нее для этого были ресурсы. Однако, по его убеждению, опираться здесь противникам Лукашенко не на кого — элиты Белоруссии не на стороне оппозиции и консолидированы вокруг действующего президента.

Поэтому, скорее всего, волна протестов быстро стихнет, и дальше можно ожидать каких-то многосторонних договоренностей. Наверное, вопрос встанет о положении арестованных оппозиционных лидеров — это может оказаться предметом торга Максим Вилисов политолог, директор Центра изучения кризисного общества.

Сейчас Тихановская действительно предложила Лукашенко переговоры — чтобы избежать дальнейшего кровопролития и наладить диалог президента с народом, в том числе и с несогласной его частью.

Юрий Царик добавил, что раз Тихановская не смогла одержать победу на выборах, то на политической арене она останется в более сложной ситуации и, возможно, на более долгий срок.

По его мнению, сейчас оппозиция во главе с Тихановской продолжит противостояние действующей власти, но на радикальные меры не пойдет, чтобы не оказаться за решеткой. Единственным рабочим сценарием для нее, считает эксперт, будет требование обнуления результатов выборов и проведения новых, открытых.