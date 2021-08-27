Суд в Норвегии рассмотрит вопрос об УДО Брейвика. Шансов на свободу у террориста мало

В Норвегии рассмотрят вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика, который в 2011 году совершил теракт. Однако шансов на выход из тюрьмы у него мало. По мнению эксперта, для освобождения Брейвика нет ни законодательных, ни морально-этических оснований.

Норвежский суд собирается рассмотреть вопрос об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика. В 2011 году его приговорили к тюремному заключению на 21 год за теракт, в ходе которого в Осло и на острове Утрейя погибли 77 человек, сообщило РИА «Новости».

В прошлом году праворадикал Брейвик попросил об условно-досрочном освобождении, поскольку он просидел в тюрьме более восьми лет и получил право подать такое прошение.

Но прокуратура Осло выступила против, поэтому вопрос об освобождении будет рассматривать суд. По словам адвоката Ойстена Стуррвика, прокуратура не может согласиться на условно-досрочные освобождение и полагает, что тюремное заключение должно продолжаться. Брейвик же хотел, чтобы адвокат как можно лучше аргументировал его право на свободу.

Вопросом об УДО Брейвика займется окружной суд губернии Телемарк. Точная дата заседания пока неизвестна, но, по мнению адвоката Стуррвика, его рассмотрят к концу года.

Брейвика освободят?

Несмотря на то, что Брейвик имеет право на прошение условно-досрочного освобождения, его вряд ли выпустят из тюрьмы. Вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов объяснил «360», что для его выхода нет ни морально-этических, ни законодательных шансов.

То чудовищное действо, которое он совершил, классифицируется как теракт, как массовое убийство. Причем он делал это умышленно — это шокировало и Норвегию, и в целом весь мир. Для Норвегии не свойственны подобные массовые убийства Александр Ионов.

Ионов напомнил: то, что сделал Брейвик, заслуживает высшей меры наказания. При этом праворадикал находится в комфортных условиях.

«Несмотря на то, что я правозащитник, я считаю, что он должен сидеть в максимально неудобных для него условиях. Примерно в таких же, в каких сидят пожизненно приговоренные в нашей стране, а может, и хуже», — добавил Ионов.

Однако между пожизненно осужденными в России и Брейвиком есть существенная разница. По словам Александра Ионова, у первых есть отклонения, а экспертиза постановила, что Брейвик совершил убийство целенаправленно и лишил жизни молодых людей и подростков.

Освобождение убийц

Во всем мире убийц могут освободить из тюрьмы условно-досрочно, но перед этим учитывают степень тяжести их преступления. Александр Ионов рассказал, что шансы есть у тех, кого обвинили в непредумышленном убийстве, убийстве в состоянии аффекта или при применении чрезмерной силы в отношении субъекта, который совершил это деяние.

«Там очень много есть ситуаций, которые берет суд во внимание, и принимается решение о возможном условно-досрочном освобождении. Такая практика существует, и она полностью поддержана европейскими конвенциями», — добавил специалист.

Ионов также привел в пример преступления жертв домашнего насилия, которые совершили убийство по неосторожности.

«Безусловно, среди общества есть люди, которые оправдывают и поддерживают право человека на искупление вины. Тем более если вина не была вызвана внутренним желанием совершить преступление», — заключил Александр Ионов.