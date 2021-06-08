Сына экс-главы правительства Дагестана оправдали по делу об убийстве. Юрист увидел повод отменить это решение

Суд присяжных оправдал и отпустил Муртазали Меджидова, сына экс-главы правительства Дагестана, по делу об убийстве его подруги Томирис Байсафы. Еще в 2018 году ее нашли под окнами МГИМО, после трех недель в реанимации она скончалась. Мать погибшей уверена, что судья был на стороне обвиняемого, и собирается добиваться справедливости. Эксперты уверены, что приговор просто обязаны отменить.

Никулинский районный суд Москвы 8 июня вынес оправдательный приговор Муртазали Меджидову, сыну экс-главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова. Его освободили в зале суда. Молодого человека сначала обвиняли по статье о доведении до самоубийства, а затем и в убийстве девушки, студентки МГИМО и гражданки Казахстана Томирис Байсафы.

Дело с несколькими неизвестными

Весной 2018 года девушку нашли под окнами МГИМО, она три недели провела в коме, но спасти ее врачам не удалось. Свидетели рассказывали, что незадолго до падения она сильно ссорилась со своим молодым человеком Муртазали. Были даже предположения о том, что он мог сначала избить подругу. Life писал, что Меджидов чем-то подпер дверь аудитории на четвертом этаже, а разговор велся на повышенных тонах, при этом из кабинета слышались крики, женский плач, грохот мебели, а потом Томирис нашли уже под окнами.

Сразу после гибели девушки основной версией случившегося стало самоубийство. Муртазали утверждал, что не успел остановить девушку. Знакомые Томирис говорили, что причин для такого поступка у нее не было, более того, она якобы сама давно хотела расстаться с юношей.

Под стражу Меджидова-младшего взяли только в июле 2020 года — все это время мать погибшей девушки добивалась того, чтобы смерть дочери расследовали должным образом.

Вопросы на засыпку

Накануне заседания, на котором присяжные вынесли свой вердикт, по словам матери погибшей девушки Жанны Ахметовой, сторонам выдали листы с вопросами для них. Стороны могли предложить изменения.

«Мы должны были туда внести замечания, с чем согласны или не согласны. Наша сторона дала замечания от лица прокуратуры, со стороны обвинения, но ни одно не было принято», — рассказала она.

В своем приговоре судья Константин Дубков сказал, что виновность Муртазали Меджидова «в инкриминируемом ему деянии» доказана не была. Но Жанна Ахметова уверена в том, что чиновник все время был на стороне обвиняемого. Более того, по ее мнению, вопросы для присяжных были составлены таким образом, что даже понять, в чем обвиняют Меджидова, из них было сложно.

В первом вопросе присяжных спрашивали, доказано ли, что в конкретный период времени 13 апреля 2018 года в конкретной аудитории МГИМО «произошло выпадение [из окна] Томирис Байсафы, которая с большой силой ударилась о землю». На этот вопрос присяжные ответили утвердительно.

Второй вопрос: доказано ли, что эти действия совершил Меджидов? Тоже утвердительный ответ. А третий вопрос: если на второй вопрос дан утвердительный ответ, то виновен ли в этом Меджидов? Ответ присяжных — нет, не виновен. Вот получается, что он совершил эти действия, но не виновен Жанна Ахметова.

Причем, по словам Ахметовой, даже сами присяжные просили переформулировать вопросы, но «судья был непреклонен». Криминалист Михаил Игнатов отметил в разговоре с «360», что вопросы, по его мнению, составлены некорректно.

«Получается, что один вопрос противоречит другому: доказано, что Меджидов там находился и участвовал, но на вопрос, виновен ли Меджидов в этих действиях, они сказали нет. Вопросы были поставлены так, чтобы они на один ответили положительно, а на другой отрицательно. И все — он не виновен получился», — объяснил Игнатов.

Четвертый вопрос, по словам Жанны Ахметовой, присяжным даже не стали зачитывать — Меджидова решили освободить в зале суда.

Справедливость под вопросом

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с «360» отметил, что такой приговор суда создает прецедент. Положительные ответы на первые два вопроса предполагали виновность подозреваемого. Так что оправдательный вердикт, по его словам, вызывает массу вопросов.

«Тем более раз дело было направлено в суд, я уверен, что была масса доказательств его виновности. Но сейчас в любом случае приговор суда можно отменить. Я считаю, что здесь, возможно, на присяжных просто оказали давление, учитывая, что отец подсудимого занимал такой важный пост», — отметил Калинов.

Мать погибшей девушки же смущает не только сам приговор, но и то, что о каких-то преступных действиях против ее дочери в вопросах о случившемся как будто не шло речи. Умерла она от травм, которые получила после «выпадения» из окна четвертого этажа.

«Выпадение» — то есть это не «вытолкнули», не «выпрыгнула», мы сами «выпадаем». Доказан ли факт? Конечно, доказан — человека нет уже три года, она лежала на земле. Мы доказываем свершившийся факт Жанна Ахметова.

Михаил Игнатов убежден, что приговор в конкретном случае будет отменен, будет назначено новое рассмотрение. Жанна Ахметова подтвердила, что намерена обращаться с апелляцией в вышестоящие инстанции.

«Даже с формальной точки зрения этот приговор нужно отменять, потому что это не суд, а, по моему мнению, фарс. Это называется юридическая казуистика, где судья в праве сказать: „Присяжные решили, что не виновен, значит, отпускаем“. Как говорится, на нет и суда нет», — заключил Игнатов.