Мать из Новосибирска потребовала наказания для водителя, который сбил ее с коляской. Суд отпустил его

Кировский районный суд решил не заключать под стражу жителя Новосибирска, наехавшего на женщину с коляской. Сама пострадавшая была шокирована решением правосудия и планировала оспорить постановление.

Житель Новосибирска по фамилии Волобуев 15 февраля наехал на женщину с коляской, которая сделала ему замечание из-за неправильной парковки. Все произошло на улице Чистякова в Кировском районе Новосибирска.

Случившееся засняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что женщина с коляской вышла из подъезда дома, открыла дверь машины и говорила с водителем. После чего тот развернулся и наехал на нее, задев коляску. От удара женщина упала на землю.

В итоге у нее перелом ноги. На помощь ей пришли очевидцы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, малолетнего лица из хулиганских побуждений». По этой статье можно сесть в тюрьму на срок от восьми до 20 лет. В постановлении и на судебном заседании следователь заявлял, что ранее Волобуева уже привлекали к уголовной ответственности.

Но 18 февраля Кировский районный суд отказался заключать его под стражу. Следователь просил взять Волобуева под арест, так как тот, по его мнению, может скрыться, вновь нарушить закон и мешать ведению дела. Но, по версии прокурора, оснований для заключения под стражу не было.

«Он видел, куда едет»

На заседании суда присутствовали Волобуев и его защита, но, как выяснилось, потерпевшая не была приглашена. В беседе с «360» женщина рассказала, что не знала дату и время начала процесса. Решение не брать под стражу обидчика поразило ее.

Я не могу судить, какой должен быть приговор. Я хочу, чтобы человек был наказан и понес наказание, так как он совершил наезд. Он видел, куда едет пострадавшая.

Она добавила, что попытается обжаловать решение суда и хочет пообщаться со Следственным комитетом.

Ранее «360» также пообщался и с Волобуевым. Он работает курьером. По его словам, пострадавшая кричала на него, а не делала замечание.

«Сажусь в машину. Только начинаю трогаться, подходит женщина и начинает ругаться, почему я стою на газоне. Только [трогаюсь] вперед, она мне дорогу перегораживает. Я вызываю ДПС», — сказал Волобуев.

Автомобилист также был уверен, что женщина трижды пыталась перекрыть ему проезд — и именно поэтому попала под колеса.