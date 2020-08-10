Суд над Ефремовым, взрыв в Бейруте, выборы президента Белоруссии. Неделя в фотогалерее

Очередная летняя неделя подошла к концу. За это время начался суд над актером Михаилом Ефремовым, столица Ливана окунулась в хаос после мощного взрыва и последовавших антиправительственных протестов и беспорядков, а жители Белоруссии выбрали президента страны.

Подробнее об этих и других событиях в России и мире, которые произошли с 3 по 9 августа — в фотогалерее «360».

Жалобы не потери памяти и баттлы адвокатов

Слушания по делу пьяной аварии с участием Михаила Ефремова начались в Пресненском суде Москвы 5 августа. Они продлились всего три дня и продолжатся на следующей неделе. Но даже за столь короткий срок материалов для новостей появилось очень много. Артист в очередной раз заявил, что вину свою не признает, потому что ничего не помнит.

На следующем заседании, когда ему показали видео с тем, как он себя вел после аварии Ефремов назвал себя «Хайдом». Это злобное альтер-эго Доктора Джекилла из романа Льюиса Стивенсона. Адвокаты Александр Добровинский и Эльман Пашаев сошлись в своеобразном баттле. Правда действуют они исключительно через общение с журналистами.

Так, адвокат семьи потерпевших начал шутить над тем, что Ефремов задремал во время заседания. Он заявил, что артист «сидел и похрюкивал». Через некоторое время Добровинский сам хрюкнул в сторону проходящего Ефремова, заявив что это его мнение, так как артист болеет за «Спартак».

Обещанного Эльмана Пашаевым «сюрпризов», которые докажут вину его подзащитного так и нет. Он снова пообещал, что все будет, надо только дождаться. Противостояние двух адвокатов закончилось тем, что в ходе комментариев дела журналистам они начали с одной и той же фразы: «Все идет по моему плану».

Ливанская трагедия

4 августа мощный взрыв в порту Бейрута перевернул привычную жизнь ливанцев. В домах столицы даже в километрах от эпицентра выбило стекла, оторвало балконы, разрушило перекрытия и потолки. Взрыв был слышен в других городах страны и даже на соседнем Кипре.

Тысячи людей пострадали, 158 человек погибли, и это еще не окончательная цифра. Власти проводят расследование и ищут виновных. Правительство обратилось к другим странам с просьбой о помощи. Главной причиной трагедии пока называют взрыв склада с селитрой и другими опасными веществами.

В Бейруте тысячи остались без домов и работы. Страна переживала экономический и политический кризис еще до взрыва, поэтому в городе с отключенными электричеством и водой немедленно вспыхнули протесты. Тысячи демонстрантов вышли на улицы столицы, чтобы потребовать отставки правительства.

Камни, слезоточивый газ, самодельные зажигательные смеси и дубинки — массовые столкновения с полицией добавили стране еще несколько сотен пострадавших, при исполнении погиб один сотрудник сил безопасности Ливана.

Демонстрантам удалось прорваться в здания министерства экономики, энергетики и иностранных дел к вечеру, однако позже полиция смогла вернуть контроль над центром города и правительственными зданиями. Пока премьер-министр Ливана заявил, что в стране возможно пройдут досрочные выборы.

Черногория готова принять российских туристов

Власти Черногории открыли для россиян границы без ограничений и дополнительных условий с 7 августа. В начале июня в стране объявили об окончании пандемии коронавируса.

Россия наступила на офшоры

3 августа минфин России объявил о прекращении действия соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения после того, как власти острова отказались поднять налог до 15% при выводе дивидендов из России.

Без соглашения бизнесу и простым гражданам придется платить 15% налога на дивиденды и 20% за роялти и проценты по займам. Так выводить средства на Кипр будет менее выгодно, чем оставить их в родной стране.

5 августа аналогичное предложение о повышении налогообложения от России получили Нидерланды и другие «офшорные зоны» — Мальта и Люксембург.

Дело сестер Хачатурян

Дело сестер Хачатурян доверят суду присяжных. Их отбор начнется 31 августа в открытом режиме. Адвокаты уверены, что это поможет добиться снисхождения от суда для подсудимых, но не оправдательный приговор. Присяжных будут отбирать так, чтобы никто из коллегии ничего не знал о личности сестер.

Выборы в Белоруссии

9 августа в Белоруссии закончилось голосование на выборах президента закончилось. Все участки закрылись в 20:00. По официальным данным Центризбиркома, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам президентских выборов предварительно набрал 81%. Его главный конкурент Светлана Тихановская — 8%.

Сейчас в Минске милиция начала задерживать людей, которые собираются около избирательных участков в ожидании результатов президентских выборов.