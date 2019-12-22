Суд на службе политики. За что топ-менеджера ОДК Александра Коршунова экстрадируют в Америку

Итальянский суд постановил экстрадировать в США топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова. Он якобы похитил в Штатах интеллектуальная собственность и документы. «360» разбирался, чего в деле больше — правонарушений или политики.

Кто такой Александр Коршунов

Судя по страницам в социальных сетях Александр Коршунов учился в Московском энергетическом институте и Дипакадемии МИД РФ, получил MBA в Высшей школе экономики и Венском университете экономики и бизнеса. Знает пять языков, в том числе английский и турецкий «профессионально».

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Коршунов проработал 10 лет, с перерывом на год в 2017 году, когда специалист уходил в ВЭБ. До 2017-го он занимал там должность директора по маркетингу и продажам, в ноябре 2018 года стал директором по развитию бизнеса ОДК. В соцсетях также указано, что он отвечал за сотрудничество с такими компаниями, как P&W, Honeywell, HAL, Avio, AVIC, Aerojet, Orbital.

ОДК — это компания, которая объединяет несколько десятков разработчиков и производителей двигателей для гражданской и военной техники. До 2018 года компания входила в «Оборонпром», теперь является структурой Ростеха. ОДК, как и Ростех, находится под санкциями США.

Сидеть в России или в США

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по обвинениям, предъявленным США. Штаты считают, что россиянин вместе с итальянцем Маурицио Паоло Бьянки (его арестовали в октябре) попытались украсть технологию, составляющую коммерческую тайну. Речь идет о компании General Electric, интеллектуальную собственность которой якобы планировалось использовать в интересах российской программы ПД-14. В рамках этой программы должен был быть создан авиационный двигатель, который будет устанавливаться на новые российские самолеты МС-21.

Вот только российская сторона подчеркивает, что двигатель создан ОДК.

«В отношении конкретного лица [Александра Коршунова], которое занимается двигателестроением… с обвинениями, с намеками на то, что он занимался там кражей каких-то там секретов. Мы слышали эти обвинения в отношении КНР, мы не знаем, что там происходит, думаю, что тоже выдумки в основном. Но здесь то мы точно знаем, что это Объединенная двигателестроительная корпорация сделала новый российский двигатель», — сказал президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, спустя несколько дней после задержания Коршунова (цитата по РИА «Новости»).

Путин также сказал, что задержания россиян осложняют налаживание двусторонних отношений. Российский лидер добавил, что для решения подобных вопросов необходимо более тесное сотрудничество двух стран.

Согласно американскому законодательству, сговор с целью кражи коммерческой тайны предполагает наказание до десяти лет лишения свободы. Но наказания Коршунова добиваются не только в США, но и в России. В начале ноября он был заочно арестован и объявлен в международный розыск за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Коршунов с 2009 по 2014 годы, используя свое служебное положение, похитил более семи миллионов рублей бюджетных денег.

Источник фото: Facebook

«Многомиллионная сумма выделялась на реализацию дочерним предприятием — АО ''ОДК-Авиадвигатель'', проекта по созданию высокоэффективного авиационного двигателя гражданского назначения ПД-14», — объяснила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, ее цитирует «Интерфакс».

Представитель СК сообщила, что хищение произошло путем заключения дочерним предприятием убыточного соглашения с итальянской компанией AERNOVA S.R.L. о проведении экспертизы технического проекта одного из агрегатов ПД-14. Инициатором этого проекта выступил Коршунов с целью своего лично обогащения, при этом экспертиза была проведена формально.

Как сообщило агентство, предъявленное обвинение позволяет России добиваться экстрадиции Коршунова наравне с США. Он в ходе заседания ответил отказом на вопрос о его согласии на экстрадицию в США и одобрил экстрадицию на родину. Этот вопрос должен решить министр юстиции Италии.

«По времени поступления запроса, который уже рассмотрен в данный момент, полагаю, что Коршунов сначала будет направлен в США, а потом РФ по отбытии или освобождении будет запрашивать его в той стране, где он будет отбывать наказание», — объяснил «360» адвокат Сергей Горшков.

Американское правосудие

Пока что итальянский суд постановил экстрадировать Коршунова в США.

«Суд вынес решение об экстрадиции. У защиты есть 15 дней на обжалование в Кассационном суде», — сообщил журналистам адвокат Джандоменико Кайяцца.

Дело Коршунова вызвало большой резонанс не только потому, что он россиянин и работал в государственной компании, проблема в том, что таких россиян становится все больше. Лишь недавно на родину вернулась Мария Бутина, которая находилась в американской тюрьме, поскольку ее признали виновной в преступном сговоре для работы в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора.

На прошлой неделе стало известно, что российского IT-бизнесмена Александра Винника экстрадируют во Францию, а потом в США за мошеннические действия.

Еще в июле глава МИД России Сергей Лавров на фоне случаев задержания россиян властями США рекомендовал взвешивать риски при планировании поездок за рубеж, особенно в страны, у которых есть договоры о выдаче лиц с Вашингтоном. «360» спросил адвоката о реальности такой опасности, но Сергей Горшков заверил, что добросовестным предпринимателям опасаться нечего, а те, кто совершил преступление, наверняка об этом знают.

«Просто так ни одно государство, без отсутствия политической воли, не может задержать. Может быть фактура и надумана, может и в большинстве случаев она надумана, чтобы показать, что люди из РФ совершали преступления в иных государствах, но для задержания должна быть фактура», — подчеркнул Горшков.

Комментируя будущее Коршунова, официальный представитель МИД Мария Захарова сказала, что Россия надеется, что дело будет рассматриваться только в правовом поле.

«Тут надо изначально исходить из того, что это просто коммерческое преступление в целях получения определенной материальной выгоды в интересах коммерческой структуры, чтобы в дальнейшем извлекать максимально возможную прибыль», — заметил Горшков.