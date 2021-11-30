Стволы против беспилотников. «Глазастая» модификация «Панциря» защитит небо от незваных гостей

Модернизированный ЗРПК «Панцирь-С1М» станет одним из основных элементов российской многопрофильной системы в борьбе с беспилотниками. Однако это лишь часть борьбы с набирающими обороты на поле боя беспилотниками, защиту от которых ищут во всех армиях мира.

О важной роли модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М» рассказал ТАСС заместитель генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Михайлов.

«Противодействие беспилотникам является одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современными комплексами ПВО. В настоящее время российской промышленностью производятся два типа средств по борьбе с БЛА — soft-kill, предполагающие радиоэлектронное подавление, и hard-kill, предполагающие физическое уничтожение. Сеть, объединяющая оба типа систем, была впервые представлена на выставке IDEX 2021, и „Панцирь-С1М“ станет одним из ключевых ее компонентов, в частности группы средств физического поражения БЛА (беспилотные летательные аппараты — прим. ред.)», — подчеркнул Михайлов.

Он добавил, что ЗРПК «Панцирь-С1М» при борьбе с современными беспилотниками очень эффективен с экономической точки зрения.

«Применяемые боеприпасы позволяют полностью выдержать критерий соотношения стоимости и эффективности при поражении целей. С твердой уверенностью можно предположить, что „Панцирь-С1М“ является наименее дорогостоящим в мире средством борьбы с БЛА», — пояснил Михайлов.

Без шансов на спасение

Также, по словам собеседника ТАСС, «Панцирь-С1М» получил новые гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря которым увеличил дальность поражения цели с 20 до 30 километров и высоту с 15 до 18 километров. В целом объем зоны поражения увеличился в три раза.

У модернизированного «Панциря» большой диапазон борьбы с беспилотниками, да и вообще с воздушными целями — от пяти метров до нескольких километров. Более того, он обнаруживает цели на предельных дальностях и уничтожает их. Об этом «360» рассказал военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин.

Наряду с новыми ЗУР комплекс может применять ракеты из состава комплекса «Панцирь-С1». «Панцирь» — это такая плотная связка стволов, которая бьет на разные высоты. Об этом «360» рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Обратите внимание, сколько у него пушек и сколько у него ракет. <…> Ракеты имеют одну цель, зенитные пушки — другую дальность поражения. И представляете, все эти стволы, если они разом включатся. Если кто-то попадет в зону, когда разом все включено, никаких шансов на спасение не будет. Аналогов нет», — подчеркнул Баранец.

«Глазастая» модификация

Баранец отметил, что этот комплекс уникален, так как он «очень глазастый». Радар позволяет видеть цель за десятки километров. Более того, он способен работать в автоматическом режиме. То есть нажимают кнопку — и он сам отслеживает и определяет на небе цель, готовит способы ее поражения.

По словам Баранца, комплекс, который поразили в Сирии, погиб из-за неосмотрительности экипажа, который выключил автоматическую работу радара. «Если бы система была активирована, она бы сама сработала бы и поразила цель», — отметил Баранец.

С этим согласен и Литовкин. Он подчеркнул, что в успехе «Панциря» играет большую роль экипаж, чьи ошибки часто могут стоить безопасности и людям, и технике.

«Часто наши иностранные оппозиционеры рассказывают, как уничтожали „Панцири“ в Ливии или Сирии, за которыми работали ливийские и сирийские экипажи. Но уничтожали тогда, когда „Панцирь“ стоял без движения и были израсходованы все боеприпасы, то есть когда были допущены грубейшие нарушения безопасности», — пояснил Литовкин.

«Панцирь» — лишь часть системы

Литовкин добавил, что «Панцирь» — прекрасное оружие, но оно будет работать не со всеми беспилотниками. У него есть предел высоты. Если же беспилотник находится выше, «Панцирь» его не достанет — есть другие виды вооружения.

«Вообще система ПВО должна быть системной, не один „Панцирь“. <…> Не в одном месте все, а перекрывать большую плоскость, пространство. Тогда все будет эффективно», — отметил Литовкин.

Схожую точку зрения выразил и Баранец. Он подчеркнул, что «Панцирь» — это один из элементов борьбы с беспилотниками. Ведь когда роль беспилотников на поле боя выросла, это стало большой головной болью для тех, кого они поражают. В результате появляются все новые методы борьбы с БЛА.

«Мир начал лихорадочно искать противоядие. Россия не исключение», — заключил Баранец.