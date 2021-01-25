«Неспроста на лидирующих позициях». Студентов Подмосковья поздравили с их днем

Ирина Каклюгина пообщалась за завтраком со студентами МГОУ, Коломенского и Орехово-Зуевского университетов. Они будущие учителя.

По словам министра, в Подмосковье активно развивают систему высшего образования. Здесь работает шесть университетов. В них учатся почти 40 тысяч ребят.

Мы неспроста занимаем лидирующие позиции по подготовке педагогических кадров. Из 120 направлений подготовки больше половины — педагогические специальности Ирина Каклюгина.

Не первый год в Подмосковье составляют рейтинг выпускников педагогических направлений. Он учитывает уровень владения иностранным языком, участие в конкурсах, проектах, результат практики и успеваемость.

«На сайтах вузов размещены электронные портфолио студентов с итогами рейтинга. Директора смогут подбирать кадры исходя из опубликованной информации. Это очень удобно», — рассказала Ирина Каклюгина.

По ее словам, школы Подмосковья укомплектованы педагогами уже на 98%. Кроме того, она напомнила, что студенты вернутся к очной учебе с 8 февраля — сразу после каникул.

Но вирус никуда не исчез — важно соблюдать правила безопасности в транспорте, по дороге в вуз и в самом учреждении Ирина Каклюгина.

Ирина Каклюгина призвала жителей Подмосковья продолжать носить маски, соблюдать дистанцию, чаще мыть руки и следить за своим самочувствием.